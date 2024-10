Creșterea numărului de decese, spune BSAC – dar are și vești bune

Cu cât au loc mai multe scufundări, cu atât sunt probabil să apară mai multe incidente și, cu nivelurile activității de scufundări revenite complet la nivelurile de dinainte de pandemie, în anul calendaristic 2023, au existat nouă decese rezultate din cele nouă incidente separate. Așa spune British Sub-Aqua Club (BSAC) în abia publicat Raport anual de incident de scufundare pentru anul trecut.

BSAC avertizează că analiza celor 355 de incidente de scufundări raportate în 2023 (242 în Marea Britanie și 113 în străinătate) subliniază că experiența și calificările nu vor proteja neapărat pe nimeni de a deveni o victimă într-un incident de scufundări.

Sublinierea acestui fapt a fost o creștere mare a numărului de victime ale Dive Leader față de acei scafandri care dețin alte calificări, comparativ cu anii precedenți. BSAC nu este sigur de ce ar trebui să fie așa, având în vedere că nu a existat o creștere majoră a numărului de scafandri care dețin calificarea.

Numărul total de incidente din Regatul Unit a fost mai mare decât în ​​raportul din 2022, rezumat on Diverse anul trecut. În acel an s-au înregistrat 248 de incidente, dintre care 182 în Marea Britanie, dar doar șase decese, cel mai mic număr înregistrat într-un an normal de scufundări din 1977 și în scădere bruscă față de cele 16 din 2021.

Ca de obicei, raportul subliniază faptul că o serie de incidente ar fi putut fi evitate dacă cei implicați ar fi urmat principiile de bază ale practicii de scufundare în siguranță.

Remarcabil de static

Rapoartele anuale ale BSAC privind incidentele de scufundare sunt adunate de la toți scafandrii pregătire agenții cu scopul de a promova siguranța scafandrilor și de a ajuta la înțelegerea și gestionarea tendințelor. Acestea includ relatări ale fiecăruia dintre incidente.

Rapoartele de la scafandri individuali de agrement sunt completate cu date oficiale de la Agenția Maritimă și Paza de Coastă, RNLI, MoD, PADI EMEA, Baza de date privind incidentele de apă și RoSPA, precum și traulele media.

„Numărul de incidente raportate în Regatul Unit începând cu 2014 a rămas remarcabil de static în afară de anul pandemiei, când limitările activității de scufundări au afectat numărul de incidente înregistrate”, se arată în raport.

Creșterile aparente ale raportării incidentelor în 2019 și 2023 sunt datorate unei creșteri marcate a rapoartelor de peste mări, despre care BSAC spune că au fost dominate anul trecut de masca- și aripioară-defecțiuni ale curelei. Acest lucru a indicat fie mai multă minuțiozitate în raportare, fie o problemă cu întreținerea kitului. Uzura curelelor ar putea fi mai probabil să apară în climatele mai calde.

După 2022, s-a înregistrat o scădere a numărului de incidente cu pornire la suprafață și o creștere a numărului la care nu se cunoșteau adâncimile de pornire și maxime.

În septembrie 2023, Regatul Unit a cunoscut o vreme excepțional de caldă și vânt ușor. Acest lucru a prelungit efectiv sezonul de scufundări, cu mai multe incidente decât de obicei care au loc mai târziu în cursul anului.

Barcă de salvare într-un exercițiu de căutare și salvare (RNLI)

Septembrie s-a dovedit deosebit de ocupată pentru serviciile de salvare care ajută scafandrii. Bărcile de salvare RNLI au fost chemate de 37 de ori pentru a ajuta scafandrii de salvare, în 29 de cazuri între mai și septembrie, în timp ce elicopterele au fost desfășurate de 30 de ori, deși doar opt dintre aceste apeluri au fost în lunile de vară.

S-au confirmat concluziile din anii precedenți că acum sunt raportate mai puține incidente de DCI și ascensiuni rapide. Acolo unde apare DCI, este mai puțin probabil să fie asociat cu scufundări mai adânci de 30 m, ascensiuni rapide sau opriri ratate și se crede că acest lucru este probabil un pregătire succes, punând un accent mai mare pe controlul flotabilității și pe planificarea scufundărilor decât a fost odată.

Conștientizarea IPO

Alte știri pozitive sunt că scafandrii devin din ce în ce mai conștienți de simptomele și pericolul edemului pulmonar imersiv (IPO), de acțiunile pe care trebuie să le întreprindă dacă apare în ei înșiși sau de alții și de necesitatea de a evita întoarcerea în apă după un incident suspectat până când este declarat. apt din punct de vedere medical să facă acest lucru. BSAC atribuie din nou o mare parte din acest lucru îmbunătățirilor în pregătire programe.

pregătire agenția spune că și-a rafinat procesul de identificare a criteriilor care indică faptul că IPO este relevantă pentru un incident. Conștientizarea stării este principala formă de apărare: „La fel ca scafandrii și snorkelerii, înotătorii în apă deschisă sunt acum sfătuiți să nu înoate singuri și, ca comunitate, sunt din ce în ce mai conștienți de riscul IPO”, notează raportul.

Vârsta medie a celor nouă decese din 2023 a fost de 58 de ani, iar în ultimii 10 ani, vârsta medie a scafandrilor care au murit a fost cu 8.5 ani mai mare decât populația de scufundători din acea perioadă, ceea ce indică faptul că vârsta este un factor puternic de supraviețuire.

BSAC constată că în timp ce vârsta medie de nu-cazurile înregistrate în baza de date de incidente a crescut în acei 10 ani, în 2023 a scăzut pentru prima dată, la 44 de ani.

Echipat pentru salvari

O știre încurajatoare este constatarea că, atunci când sunt necesare salvări, scafandrii sunt capabili să implementeze tehnici pentru a recupera victimele la suprafață și pentru a efectua resuscitarea cu o eficacitate care depășește așteptările de succes în alte setări non-clinice.

Acest lucru este ilustrat de faptul că, în 83% din cazuri, utilizarea unei surse alternative de aer a dus la recuperarea cu succes a unui accident la suprafață și, în toate cazurile în care s-a folosit o ridicare flotantă controlată (CBL), rezultatul a fost o recuperare reușită.

Acolo unde un CBL a fost urmat de aplicarea CPR, una din trei resuscitari a avut succes. Acolo unde RCP a fost folosită fără oxigen, 28% dintre victime și-au recăpătat cunoștința și, cu oxigen, aceasta a crescut la 30%. În nouă din 30 de cazuri de resuscitare cu ajutorul unui defibrilator, victima și-a revenit.

„Rezultatul acestei analize este o reflectare a excelentului pregătire programe oferite de instructori de scufundări excelenți care, la rândul lor, asigură scafandrii bine pregătiți în tehnicile de salvare”, spune BSAC.

Raportul este întocmit de consilierul de incidente BSAC Jim Watson și analistul de date Ben Peddie. Toți scafandrii, fie de la BSAC sau de la orice altă agenție de formare, care sunt implicați sau sunt martori la un incident în Marea Britanie sau în străinătate sunt rugați să îl raporteze în mod confidențial pentru rapoarte viitoare, folosind un formular online.

Poti descărcați și citiți raportul complet sau urmăriți un reportaj video a constatărilor cheie de la Conferința de scufundări BSAC pe YouTube. Rapoartele din anii precedenți sunt, de asemenea, disponibile pentru descărcare.

