Garda de Coastă ghidează barca de scufundări către scafandrii săi dispăruți

Cinci dintr-un grup de șase scafandri au dispărut din barca lor de scufundări în Hawaii pe 6 noiembrie – și conform scafandrului care rămăsese pe ambarcațiune, căpitanul acesteia nu controlase situația.

Scafandrii au fost salvați după ce au fost văzuți la aproximativ o milă sud de Hawaii Kai, la vârful de sud-est al insulei Oahu, de către un cuplu pe iahtul lor de 13 m. Ține rapid. În imposibilitatea de a aduce grupul pe vas în siguranță, au alertat Garda de Coastă, care i-a arătat apoi căpitanului unde să-și găsească clienții.

Cuplul a auzit apeluri de ajutor și i-au văzut pe scafandri agățați unul de celălalt în depărtare, au raportat ei. Când Camila Storchi și soțul ei Ryan s-au apropiat cu motorul, scafandrii le-au spus că s-au îndepărtat de barca lor charter, Dragă Ann, cu aproximativ 90 de minute mai devreme.

„A fost furtună și vântul sufla mai repede cu fiecare minut”, a spus Storchi. „Doar un scafandru era într-o situație critică – gri, hipotermie, vomit – așa că am încercat să-l aducem mai întâi la bord. Era prea letargic, cu echipament greu – eu personal le interzisem să-și scoată echipamentul.

„Următoarea noastră alegere ar fi folosirea drizei, dar ar fi luate riscuri, așa că am decis cu toții să așteptăm Garda de Coastă.” Cuplul le-a aruncat scafandrilor o linie de agățare. „Le-am înconjurat timp de 45 de minute, vorbind, oferind apă și menținându-i în stare bună”, a spus Storchi.

Garda de Coastă a spus că apelul de urgență al cuplului a fost primul raport al separării bărcii, a spus Storchi. Aproximativ 45 de minute mai târziu a sosit unul dintre elicopterele sale, urmat de Dragă Ann, care și-a luat scafandrii și a plecat imediat.

Storchi, care mai târziu a luat legătura cu scafandrii, a spus că cel care a ales să rămână pe barca de scufundare după ce a avut probleme la egalizare a susținut că căpitanul nu a reușit să mențină o supraveghere adecvată și că a avut nevoie de atenție. să fie atras chiar de sosirea elicopterului.

Potrivit Gărzii de Coastă, Dragă AnnCăpitanul lui luase legătura abia după ce a auzit Ține rapid’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a pregătire flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Dragă Ann ca să le poată ridica. Nu au fost raportate răni.

Scufundările au fost organizate de Aaron's Dive Shop, un IDC PADI 5* din Kailua care se pretinde a fi cel mai vechi centru din Hawaii, fiind în funcțiune de mai bine de 50 de ani. Dragă Ann este una dintre cele două bărci care își desfășoară majoritatea charter-urilor zilnice.

Aaron's a declarat mai târziu presei locale că a fost luată o decizie de ultimă oră de a schimba locul de scufundare al grupului, dar că, în efectuarea acestei schimbări, „protocolul documentat” nu a fost respectat.

Liderul de scufundare a luat măsurile corecte în ceea ce privește utilizarea IMM-urilor și menținerea grupului împreună în timpul separării, a spus acesta, și urmează să fie efectuată o revizuire a incidentului. The Paza de Coasta a mai declarat că efectuează o anchetă.

