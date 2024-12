Numiți scafandri britanici dispăruți din Sea Story

Scafandri britanici printre cele șapte persoane încă nedescoperite după scufundarea Povestea Marii croaia în Egipt au fost numiți ca Jenny Cawson, 36 de ani și Tariq Sinada, 49 de ani, un cuplu logodit din Devon.

Se spune că ambii scafandri au lucrat în trecut ca instructori în Thailanda, Indonezia și Filipine, deși acum, locuind împreună în Ashburton, erau angajați ca consultanți IT.

Alți doi scafandri britanici salvați în urma scufundării au fost numiți ca Colin Sharratt, în vârstă de 65 de ani, și Sally Jones, în vârstă de 58 de ani, un cuplu din Londra. Aceștia se numărau printre șase oaspeți și trei membri ai echipajului despre care se spune că au fost tratați pentru răni ușoare la un spital din Marsa Alam.

Supraviețuitorii Colin Sharratt și Sally Jones

Povestea Marii transporta 44 de persoane, dintre care 14 membri ai echipajului. Treizeci și trei au fost salvate și patru cadavre găsite, inclusiv cel al căpitanului, Alaa Hussein.

Operațiunea de căutare de pe vas în sine a fost descrisă ca fiind periculoasă, îngreunată de condițiile marii agitate, deși au fost ridicate întrebări cu privire la durata de timp necesară pentru a cerceta interiorul ambarcațiunii pentru posibili supraviețuitori.

Echipa de salvare, coordonată de Marina Egipteană, include alți militari, Garda de Coastă (parte a Marinei) și voluntari locali scafandri.

Nava cu cocă de lemn se scufundase la o adâncime de 12 m, cu o secțiune proeminentă deasupra suprafeței în primele ore ale zilei de 25 noiembrie. Cu toate acestea, abia după aproximativ 30 de ore în noaptea următoare, salvatorii au descoperit și au putut extrage cinci oameni care supraviețuiseră prinși într-o cabină. Ei supraviețuiseră în frig și întuneric datorită unui buzunar de aer adânc de 20 cm.

One of the five survivors, 23-year-old instructor Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

A încercat să ajute oaspeții: Youssef Al-Faramawi

El a spus presei că căutarea bărcii cu patru punți la lumina torțelor a fost o provocare, inclusiv sarcina de a deschide ușile cabinei.

Tremurând și înclinând

În afară de Marea Britanie, se spune că alți oaspeți de scufundări de pe vas provin din Belgia, China, Finlanda, Germania, Irlanda, Polonia, Slovacia, Spania, Elveția și SUA. După tratament medical, acolo unde a fost necesar, în Marsa Alam, supraviețuitorii au fost duși la Hurghada pentru repatriere.

Vorbind cu Oglindă, a spus un membru al echipajului despre val a susținut că a răsturnat barca: „Nu am mai văzut așa ceva până acum. A lovit barca brusc și a făcut-o să tremure puternic înainte de a se răsturna. Am încercat să alertăm pasagerii, dar a fost foarte puțin timp.” Povestea Marii s-a scufundat în șapte minute.

Un alt martor a spus că au „simțit barca înclinându-se brusc și au încercat să se țină de ceva stabil, dar răsturnarea a fost foarte rapidă. Am auzit țipete din interiorul cabinelor, dar mulți nu au putut ieși pentru că ușile erau închise și locul se umplea de apă.”

Cu toate acestea, oceanograful Simon Boxall a declarat pentru Sky News că nu există dovezi ale unui val uriaș și a susținut că forța vântului la acea vreme nu ar fi fost suficientă pentru a „crea aceste presupuse valuri de 3-4 m”.

Sea Story (Guvernatul Mării Roșii)

În ciuda avertismentelor meteorologice nefavorabile și de starea mării, emise cu o zi înainte de plecare de către Autoritatea Meteorologică Egipteană, barca de scufundare a părăsit Port Ghalib pe 24 noiembrie.

Se îndreptase spre sud pe un itinerar de cinci zile care ar fi trebuit să-l vadă sosind în Hurghada la sfârșitul săptămânii. Scufundarea a avut loc în apropiere de Dolphin Reef spre Hamata, iar Guvernoratul Mării Roșii s-a grăbit să explice că un „val imens” a fost de vină.

Trebuie să văd o investigație

„Încă simt că acesta nu este probabil un val care a provocat răsturnarea”, a insistat oceanograful Boxall. „Trebuie să vedem o anchetă care iese din asta. Sunt încă devreme, dar informațiile care vin de la autoritățile egiptene sunt încă foarte rare.”

Din păcate, în ciuda unui val de aproximativ cinci scufundări și incendii în Marea Roșie în acest an, rezultatele investigațiilor promise nu sunt împărtășite în mod obișnuit de autoritățile egiptene.

O altă pierdere recentă fusese cea a croaiului Seaductie, care avansase şi el cu o călătorie în ciuda avertizărilor meteo.

Două dintre pierderile din acest an au fost acum ale bărcilor operate de Croaia Dive Pro. Inafara de Povestea Marii, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Oficialii egipteni au declarat doar asta Povestea Marii avea un certificat de siguranță valabil și s-a înțeles că nu a prezentat probleme tehnice.

Un scafandru a declarat pentru Sky News săptămâna aceasta că o excursie recentă cu o altă navă Dive Pro Liveaboard, 32m Sea Pearl, a expus o absență a exercițiilor de evacuare și ceea ce el a descris drept standarde de siguranță slabe. El a spus că a fost lăsat să găsească și să găsească cum să elibereze singur trapa mică de urgență a navei. DPL nu răspunde solicitărilor de comentarii.

This post has been amended to remove the suggestion that DPL was an operator of the liveaboard Scuba Scene. When that boat caught fire in 2022, it was replaced by DPL vessel Sea Legend – which itself caught fire this year.

