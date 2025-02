„Fii atent la selectarea bărcilor de scufundări la Marea Roșie”, avertizează MAIB

Modificări periculoase, echipamente de siguranță defecte sau lipsă, căi de evacuare blocate și briefinguri ignorate - acestea au fost probleme recurente identificate printre 16 incidente care au implicat bărci de scufundări la Marea Roșie, care au dus la numeroase decese, inclusiv ale cetățenilor britanici, în ultimii cinci ani.

Acum a Marii Britanii Filiala de Investigare a Accidentelor Maritime (MAIB) a dat curs scrisorii sale din decembrie către autoritățile egiptene exprimând îngrijorări despre siguranța la bordul croaziei prin emiterea unui buletin de siguranță pentru oricine se gândește să ia o barcă de scufundări la Marea Roșie vacanţă.

MAIB a analizat în special trei incidente care au avut loc în ultimele 20 de luni, care implică Carlton Queen, care s-a răsturnat lângă Hurghada, cu mai multe persoane rănite, inclusiv cetățeni britanici, în aprilie 2023; Uragan, care a luat foc în iunie și a fost abandonat lângă reciful Elphinstone, cu pierderea a trei oaspeți din Marea Britanie; și, în noiembrie trecut, Povestea mării, care s-a prăbușit la sud de Port Ghalib, cu patru cadavre recuperate și alte șapte persoane, inclusiv un cuplu din Marea Britanie, dispărute, presupuse moarte.

Filiala spune că printre problemele cheie de siguranță pe care le-a identificat este faptul că bărcile au fost construite prost și adesea modificate sau extinse substanțial, ceea ce a făcut ca unele să devină instabile.

Sea Story înainte și după ce a fost modificată și extinsă (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Echipamentele esențiale de salvare erau defecte, depășite pentru service și, în unele cazuri, lipseau, spune filiala. Acolo unde au izbucnit incendiile, răspândirea lor rapidă a indicat o protecție structurală slabă împotriva incendiilor, agravată de echipamente precum sistemele de detectare a incendiilor și stingătoarele care lipseau sau erau defecte.

Căile de evacuare de urgență erau prin uși care se încuiau, nu aveau iluminat de urgență și erau nemarcate, în timp ce briefingurile de siguranță pentru oaspeți erau fie de un standard slab, fie nu se desfășurau deloc. Echipajele păreau slab pregătite și nefamiliarizate cu navele lor.

Buletinul de siguranță MAIB subliniază că vacanțele de croazieră sunt adesea comercializate „folosind evaluări și recenzii postate on-line care nu sunt neapărat exacte și nu asigură standarde de siguranță”.

În mod esențial, este, de asemenea, îngrijorat de faptul că un număr de oaspeți s-au trezit trecuți pe o altă barcă decât cea pe care o rezervaseră la sosirea în Egipt, „ceea ce le-a anulat încercările de a vacanţă pe un vas sigur”.

Carlton Queen, care s-a răsturnat ulterior (Carlton Fleet Red Sea)

Au fost raportate alte incidente din a doua jumătate a anului 2024 Diverse implicat pe nouran, care a luat foc in noiembrie; Seaductie, care s-a scufundat în octombrie; şi Exocet, care a lovit un recif în luna iunie.

Sfaturi pentru scafandri

MAIB recomandă potențialilor oaspeți să rezerve vacanțe la bordul croaziei numai prin furnizori de renume care sunt capabili să ofere asigurări cu privire la standardele de siguranță.

Odată ajunși la bord, scafandrii ar trebui să solicite echipajului să ofere un briefing complet de siguranță înainte de plecare. Este de așteptat ca aceasta să acopere ieșirile de urgență și semnalele de avertizare, stațiile de adunare, locația și utilizarea echipamentului de siguranță și procedurile de abandonare a navei.

Uragan în flăcări (Fawzy Tameir)

„Deși MAIB nu are competența de a investiga accidentele care implică nave sub pavilionul Marii Britanii care operează în apele teritoriale ale altui stat de coastă, am informat autoritățile competente cu privire la interesul nostru național și am oferit toată asistența pentru orice investigație de siguranță pe care o desfășoară”, spune Andrew Moll, inspectorul șef al MAIB pentru accidente maritime.

Regatul Unit este înregistrat ca stat interesat substanțial în investigațiile egiptene privind siguranța asupra acestor incidente, scrisoarea lui Moll din decembrie fiind adresată Autoritatea Egipteană pentru Siguranța Maritimă (EAMS).

Avertizând că bărcile de scufundări din Marea Roșie sunt „probabil să fie construite, întreținute, echipate și operate la standardele unor nave similare din Marea Britanie”, MAIB îndeamnă „la exercițiul de precauție extremă atunci când alegeți o barcă”. The buletin de siguranță poate fi găsit pe site-ul său.



