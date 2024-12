Înregistrare scufundare sub gheață pe un videoclip captivant

at

at 11: 08 pm

Apneista neozeelandez Ant Williams a stabilit un record mondial Guinness pentru cea mai adâncă scufundare sub gheață anul trecut (70 m) și a urmat cu un record de distanță sub gheață revendicat la începutul acestui an, fiind ratificat de CMAS (Confederația Mondială a Activităților Subacvatice). organismul de concurs care recunoaște astfel de realizări în apă rece.

Recordul de apnee dinamică în apă rece – în acest caz 0.2 ℃ – a implicat acoperirea a 182 m de la o gaură de gheață la o gaură de gheață de la Lacul Stiflisdalsvatn din Islanda, folosind aripioare și un costum de neopren la sfârșitul lunii martie. Încercarea de record a fost înregistrată pentru Scufundare în gheață, al treilea episod din Aventură, o serie creată pentru căștile imersive Apple Vision Pro.

Ținta lui Williams a fost recordul de 175 m stabilit de apneista francez Arthur Guerin-Boeri cu șapte ani în urmă. „Sunt alții în acest sport care sunt mai potriviți fizic decât mine – sunt mai înalți și mai zvelți, cu plămâni mai lungi și, prin urmare, o capacitate pulmonară mai mare”, a recunoscut Williams.

Filmarea încercării de înregistrare (Atlantic Productions)

„Dar acolo unde sunt imbatabil este abilitatea mea de a-mi concentra mintea atât de atent asupra sarcinii în cauză încât să elimin aproape complet riscul de eșec.”

Guerin-Boeri păstrează recordurile CMAS fără aripioare sub gheață atât cu protecție termică (120 m), cât și purtând doar Speedos (105 m).

Centrul acțiunii

Apple Immersive Video este un 180° format media care folosește video de rezoluție ultra-înaltă și Spatial Audio pentru a plasa telespectatorii în centrul acțiunii pe computerul spațial Apple Vision Pro, care a fost lansat anul acesta. Seria Apple Immersive Video, cum ar fi Aventură sunt disponibile gratuit pentru utilizatorii APV.

„Venind dintr-o experiență în psihologia sportului, Ant antrena sportivi de sport extrem înainte de a deveni el însuși unul, așa că puteți înțelege cum a devenit atât de dotat cu puterea mentală necesară celor mai buni sportivi pentru a ajunge la culmea sporturilor lor.” a spus directorul britanic al Scufundare în gheață, Charlotte Mikkelborg.

„Ceea ce a realizat Ant în Islanda este cu adevărat fenomenal. Și această piesă deschide, de asemenea, noi din punct de vedere tehnologic, deoarece acest episod te poartă sub gheață în materialul de acțiune captivant de cea mai înaltă rezoluție capturat vreodată sub apă. Telespectatorii se vor simți complet prezenți alături de Ant în această aventură îndrăzneață.”

O remorcă 2D poate fi văzută pe Apple TV si Atlantic Productions conturi de socializare pe X și Instagram. Telespectatorii pot merge și în culise cu Williams pe platforme.

Tot pe Diversnet: „Picioarele se simțeau ca plumb”, spune un record-freediver, Reținerea respirației de 180 m a lui Molchanov – sub gheață, Icebreaker: apneist stabilește recordul la Speedos, Spărgătoare de gheață: recordurile de apnee s-au prăbușit