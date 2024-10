Faceți cunoștință cu Steve Backshall – unul dintre multele premii Bite-Back!

Prizes worth £10,000, including celebrity experiences, products and tuition, can be won for a £5 outlay in an on-line draw to celebrate Bite-Back Shark & Marine Conservation’s 20th anniversary.

Extragerea cu premii, care este deschisă de acum până pe 28 noiembrie 2024, va ajuta la generarea de fonduri esențiale pentru protejarea rechinilor în viitor, spune organizația caritabilă din Marea Britanie.

În fruntea listei de premii se află șansa de a petrece timp cu prezentatorul TV Wildlife Steve Backshall, o sesiune de antrenament cu aventurierul extrem Aldo Kane, o excursie cu caiacul alături de expertul în ape albe și scafandru Sal Montgomery și o convorbire Zoom cu renumita „șoptitoare de rechini” Cristina. Zenato.

„Unele dintre cele mai admirate companii din industria de scufundări și scuba s-au grăbit să susțină organizația de caritate cu premii fabuloase, care fac ca prețul biletului de 5 lire sterline să valorize mai mult decât un flutter”, spune Bite-Back.

It is referring to the likes of Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving and Blue Shark Snorkel, which have all donated experience prizes, while celebrated photographer Alex Mustard has donated a imprima and artists Scott Gleed and Olivier Leger have gifted a sculpture and illustration to help boost the fundraising pot.

Fourth Element a donat echipament Ocean Positive, în timp ce compania de ceasuri din LA Nodus a oferit un ceas de scufundare. Organizația de caritate are, de asemenea, un sejur de 5* la Hotelul Bankside din Londra și o vizită de familie la Longleat Safari Park printre numeroasele premii.

„Am fost copleșiți de sprijinul companiilor și persoanelor pe care le admirăm cu adevărat și care ne-au susținut în călătoria noastră de 20 de ani și le suntem cu adevărat recunoscători tuturor”, a declarat directorul de campanie Bite-Back, Graham Buckingham.

„Deși ne simțim incredibil de mândri de realizările noastre din ultimele două decenii – și suntem foarte încântați de următorul capitol – această extragere a premiilor nu este un proiect de vanitate. Reprezintă un adevărat colac de salvare pentru munca noastră și progrese importante în protecția globală a rechinilor.

„Așa că sperăm că scafandrii, cluburile de scufundări și chiar vânătorii de chilipiruri vor lua niște bilete pentru a face acest lucru un succes masiv.”

Organizația de caritate speră să lanseze o campanie inovatoare pentru a înscrie publicul și pentru a crește sprijinul pentru protecția rechinilor din întreaga lume, iar banii strânși vor fi direcționați către acest obiectiv.

Pentru a intra in competitie vizitati Site-ul Bite-Back. Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe 1 decembrie 2024.

Tot pe Diversnet: Lovitură de rapel pentru organizația de caritate a rechinilor Bite-Back, Comercianții de aripioare de rechin din Marea Britanie au întrerupt, Știri ADN pentru mesenii cu aripioare de rechin din Marea Britanie