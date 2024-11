Lupta de 16 ani a localnicilor dă roade cu MPA

După 16 ani de campanie, comunitățile locale din nordul Puerto Rico și-au atins în sfârșit obiectivul – crearea unei noi zone marine protejate (AMP) de peste 200 km².

Grădinile subacvatice din Vega Baja și Manati sunt formate din recife de corali de coastă, mangrove și paturi de iarbă marine care găzduiesc mai mult de 14 specii pe cale de dispariție, inclusiv lamantinul din Caraibe.

Zona găzduiește, de asemenea, pescuit la scară mică și o industrie de ecoturism, iar comunitățile speră că mutarea va permite apelor sale să rămână o sursă înfloritoare de hrană și venituri pentru familiile locale timp de generații.

Snapper galben (WCS © JP Zegarra)

„Aceasta este o victorie pentru oameni”, a spus Ricardo Laureano de la Vegabajeños Promoting Sustainable Environmental Development (VIDAS). „Aceste ecosisteme ne hrănesc și ne susțin calitatea vieții. A fost nevoie de 16 ani de muncă grea, începând din 2007, pentru a ajunge aici.

„De-a lungul anilor, am adunat vecinii, am bătut la uși și am angajat lideri locali și naționali pentru a evidenția nevoia critică de a proteja această rezervă.”

Harta MPA Grădinilor Subacvatice de pe coasta de nord a Puerto Rico (WCS)

Mișcarea de conservare a fost condusă de o coaliție de grupuri de mediu conduse de VIDAS și susținută de parteneri internaționali precum Societatea de conservare a vieții sălbatice (WCS), cu sediul la Grădina Zoologică Bronx din New York.

Din 2018, WCS a lucrat cu Coridorul Biologic Caraibelor (CBC), o platformă interguvernamentală care acoperă țările din Antilele Mari, pentru a promova conservarea marinei în regiune.

Următorul pas va fi dezvoltarea unui plan de co-management AMP: „Visul nostru este ca Jardines să fie co-administrat de oamenii care îl cunosc cel mai bine – comunitățile locale”, a declarat Mariela Declet-Perez, liderul Descendenții uniți pentru natură, adaptare și durabilitate (DUNAS).

Meduza Cassiopea cu susul în jos (Lorenzo Mittiga / Ocean Image Bank)

„Ne propunem să creăm acorduri de co-management care să echilibreze utilizarea durabilă a resurselor, conservarea, cercetarea și ecoturismul. Acest lucru va dura timp, dar ne angajăm să sprijinim VIDAS și partenerii noștri locali pentru a asigura succesul pe termen lung.”

„Pentru alte comunități de coastă din întreaga lume, mesajul nostru este clar: nu încetați să luptați pentru ecosistemele voastre”, spune Laureano.

