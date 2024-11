Scafandrii curăță după un crescător de pești fantomă

Fundația Healthy Seas și partenerii săi și-au încheiat proiectul „Operațiunea Ghost Farms – Reclaiming Waters” de un an cu ceea ce fundația spune că a fost o curățare completă la Menidi, în Golful Amvrakikos, în vestul Greciei.

Fermele fantomă sunt ferme de pește abandonate lăsate să se degradeze pe mare, să polueze zonele de coastă și să provoace daune semnificative florei și faunei marine și comunităților locale, spune Healthy Seas.

Curățarea Menidi a fost a treia de acest gen condusă de fundație în 2024, dar, spre deosebire de operațiunile anterioare, efectuate în Ithaca și Patras, a vizat o fermă care fusese abandonată abia de curând, înainte să fi fost timp pentru să apară o degradare severă.

Vederi ale fermei de pește Menidi (Healthy Seas)

Voluntari din organizație Ghost Diving au lucrat pentru a recupera plase, a le desprinde de inele și a documentat procesul sub apă și la suprafață cu camerele lor. În afară de plase, ei au recuperat din mare 35 de geamanduri mari, 43 de inele plutitoare și numeroase alte obiecte, inclusiv o barcă de întreținere pe jumătate scufundată.

Voluntarii de pe uscat au abordat gunoiul de coastă care includea spumă de polistiren spartă de la ferma piscicolă și deșeurile menajere generale.

Plasele de pescuit și alte articole pot fi reciclate în nailon regenerat Econyl de către partenerul de fundație Aquafil. Conductele și alte structuri pot fi, de asemenea, reciclate.

Scafandru la Menidi (Michael Westreicher)

Materiale colectate pentru reciclare (Healthy Seas)

Diseminare locală

În asociere cu curățarea, ca și altele în trecut, Healthy Seas a organizat și programe educaționale cu școli primare locale și un atelier universitar, precum și două curățări ale portului din Astakos și Mytikas cu sprijinul unui partener local de scufundări. .

Misiunea a fost un efort de colaborare între fundație, Hyundai Motor Europe și alți parteneri, inclusiv Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities și Dotank Plus.

Recuperarea unei ambarcațiuni în timpul uneia dintre operațiunile din mai (Cor Kuyvenhoven)

Colecția Ghost-net în mai (Rogier Visser)

„Anul acesta a fost remarcabil”, a comentat Mări sănătoase regizorul Veronika Mikos. „Cu trei curățiri majore și multe programe educaționale, am avut un impact incredibil, nu numai în eliminarea deșeurilor, ci și în creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților și al următoarei generații. Suntem recunoscători partenerilor și voluntarilor noștri pentru angajamentul și munca lor grea.”

Operațiunea de șase zile din octombrie a implicat 35 de persoane care au colectat 128.5 tone de gunoi marin, dintre care 50.9 tone au fost plase de pescuit. Curățarea din luna mai, cu 30 de persoane care lucrează timp de opt zile, a strâns 42.7 tone (11.3 tone de plase).

„Împreună cu 150 de parteneri și aproape 550 de voluntari dedicați, am colectat 991 de tone de plase de pescuit și alte deșeuri marine de la înființarea noastră în 2013”, raportează Healthy Seas.

