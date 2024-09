Dive-pro acuzat că a sculptat corali pentru bani

Căderea de la sculptarea numelor oamenilor pe corali pe destinația de scufundări din Filipine, Bohol, a continuat, autoritățile fiind acum convinse că unul sau mai mulți ghizi de scufundări locali și operatori de ambarcațiuni au colectat taxe suplimentare de la turiști pentru a crea graffiti-ul subacvatic. .

Se raportează că un ghid de scufundări a admis vandalizarea coralilor. Daunele aduse recifelor sunt ilegale sub Codul pescuitului filipinez, deși nu este clar dacă îi vor fi aduse acuzații penale.

Numele a cel puțin 13 persoane au fost găsite gravate în corali pe site-ul de scufundări și snorkeling Estaca de lângă Insula Puntud (fosta Virgin) de lângă Panglao, când a fost efectuată o inspecție la sfârșitul lunii august, în urma unei informări de la un ghid local de scufundări PADI. .

Coral vandalizat lângă insula Puntud (Danilo Menorias)

A Korean tourist had posted a video on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado a oferit o recompensă pentru informații suplimentare, după cum s-a raportat Diverse pe 4 septembrie. Banii pentru recompense au fost mai târziu de patru ori la 200,000 de pesos (aproximativ 2,700 de lire sterline).

Susținut de guvernator, primarul din Panglao, Edgardo „Boy” Arcay, a închis site-ul activităților turistice de ieri (9 septembrie) timp de cel puțin șase luni și, posibil, mai mult de un an. Făcând parte din „Peisajul marin protejat insulă Panglao” în cadrul „Sistemului extins de zone protejate naționale integrate”, coralii din zonă vor avea nevoie de timp pentru a se recupera, spune el.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the video. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared persoană neacceptată pentru rolul său în „uciderea turismului”.

Departamentul pentru Mediu și Resurse Naturale din Filipine și Biroul Provincial pentru Mediu și Resurse Naturale din Bohol evaluează acum locul de scufundare. Aumentado a spus că intenționează să creeze un grup operativ cu competențe de arestare pentru a preveni incidente similare pe viitor.

