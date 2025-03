Totul este bine la Wakatobi

O conversație cu biologul marin Julia Meller

După ce și-a câștigat Masterul în Biologie Marină de la Universitatea Oxford, Julia Mellers s-a alăturat echipei Wakatobi în 2024. Adăugarea unui biolog marin a adus entuziasm oaspeților, personalului stațiunii și partenerilor comunitari. Începând de astăzi, Mellers a introdus deja programe inovatoare de evaluare a sănătății recifului în rezervația marina privată a Wakatobi, folosind imagini asistate de AI și analize de date. Acest proces analitic permite echipei Wakatobi să monitorizeze îndeaproape date neprețuite derivate din recifele noastre iubite. Munca lui Mellers este întărită de parteneriatele de lungă durată cu satele locale, care împărtășesc obiectivul nostru comun de a proteja recifele. Legătura profundă a comunității cu oceanul este esențială pentru succesul programului. Activitatea continuă a lui Mellers servește ca o dovadă a motivului pentru care conservarea marinei este imperativă – nu numai la Wakatobi, ci la nivel global.

Sondajele de sănătate a recifului de la Wakatobi Dive Resort sunt efectuate în întreaga zonă protejată, unele sondaje fiind îmbunătățite prin adăugarea de eșantionare eDNA și monitorizare a peisajului sonor.

Am întâlnit-o recent pe Julia pentru a afla cele mai recente informații despre acest proiect în derulare și despre impresiile ei despre Wakatobi în general.

Î: Care a fost cel mai satisfacător aspect al primului tău an la Wakatobi și ce aștepți cel mai mult în viitor?

A: „Simt un sentiment profund de calm când fac scufundări la Wakatobi. În timp ce multe dintre recifele lumii sunt acum amenințate sau compromise, totul este bine în rezervația noastră marină. Acum avem date științifice care confirmă că viitorul acestor recife incredibil de biodiverse este sigur, datorită unui sistem de conservare care funcționează. A fost incredibil de satisfăcător să transpunem bucuria scufundărilor și a explorării recifelor curate în date care surprind cu meticulozitate biodiversitatea și verifică efectele pozitive ale inițiativelor de conservare colaborative ale Wakatobi.

Acum folosim datele colectate în ultimul an pentru a invita parteneri externi să participe la un efort de conservare a recifului cu impact documentat. Efortul de conservare al lui Wakatobi evoluează și se extinde continuu și aștept cu nerăbdare să văd cum putem accelera cel mai bine această creștere.”

Î: Ați observat vreo schimbare în sănătatea coralilor, în populațiile de pești sau chiar în prezența speciilor invazive?

A: „Începem să vedem un semnal clar de protecție a ecosistemului în datele de sănătate ale recifului. Evaluările sunt făcute prin sondaje foto scanate de recif, care sunt apoi analizate de un program AI antrenat să clasifice viața recifului Wakatobi. Rezultatele indică faptul că recifele din interiorul ariei protejate sunt semnificativ mai sănătoase decât recifele vecine, neprotejate. Scanările noastre de recif verifică, de asemenea, că anul trecut, în timp ce multe recife au suferit de un eveniment global catastrofal de albire, nu a existat o albire sistematică semnificativă la Wakatobi.

Integrarea monitorizării științifice și a evaluării sănătății recifului în programul echipei de scufundări Wakatobi este ușoară datorită experienței lor vaste și entuziasmului de a contribui la efortul științific.

Integrarea monitorizării științifice în programul echipei de scufundări este ușoară datorită experienței lor vaste și entuziasmului de a contribui la efortul științific, spune Julia. Fotografie de Kristian Gaeckle

ADN-ul mediului constă din fragmente minuscule de material genetic pe care organismele le lasă în urmă, cum ar fi celulele, pielea, deșeurile și mucusul. Apa de recif conține informații valoroase despre locuitorii recifului din apropiere, dar aceste informații trebuie dezlegate. Am filtrat apa de recif, am prins ADN-ul pe un filtru și apoi am trimis filtrul la un laborator pentru analiză. În laborator, ei folosesc bucăți mici numite primeri pentru a începe sortarea ADN-ului. Primerii sunt ca niște mici etichete pentru ADN. Ele se atașează la o parte a secvenței comune unui anumit tip de organism. De exemplu, există primeri care se atașează de coral, care vor viza o anumită secțiune de ADN specifică diferitelor specii de corali. Aceasta este o tehnică nouă fantastică, deoarece vă permite să colectați cantități mari de informații în mod neinvaziv. A fost un proiect deosebit de interesant, deoarece primerii de corali apar în literatura științifică abia recent. Am detectat cei mai rari corali doar la cele mai biodiverse situri. Se pare că putem utiliza sondajul eDNA de corali ca un indicator direct al sănătății recifului, ceea ce este o abordare nouă! Este destul de interesant!

Aceste date au făcut lumină asupra biodiversității Wakatobi, de exemplu, confirmând prezența a 11 specii de corali vulnerabile, printre alte creaturi rare.”

„Este un privilegiu rar să lucrezi într-un loc în care oamenii și viața marină coexistă, nu doar pașnic, ci productiv.”

Î: Ce alte inițiative de cercetare a recifului sunt în lucru sau în faza de planificare?

A: „Acum ne intensificăm eforturile de cercetare pentru a măsura pulsul recifului pe o zonă mai largă a ariei protejate pe tot parcursul anului. Aceasta înseamnă integrarea monitorizării științifice în programul echipei de scufundări, o sarcină ușoară de bogata experiență a echipei și entuziasmul lor de a contribui la efortul științific. Recoltarea continuă de date a echipei de scufundări, cu ajutorul analizei AI, ne permite să fim cu ochii pe starea întregului ecosistem de recif.

De asemenea, adăugăm noi metode la trusa noastră de instrumente. Am implementat recent un kit de senzori care transmite informații live despre vremea oceanelor către o aplicație. Acest lucru ne permite să monitorizăm pulsul metabolic al recifului în timp real. Putem urmări pe tot parcursul zilei cum lumina soarelui determină echilibrul dintre fotosinteză și respirație pe recif, conducând la fluctuațiile mari zilnice ale chimiei apei. Fluctuațiile mari pe care le observăm la Wakatobi sunt un semn al unui recif activ metabolic și, prin urmare, o semnătură a ecosistemelor productive.”

Î: Ce vă inspiră să lucrați cu echipa stațiunii?

A: „Este un privilegiu rar să lucrezi într-un loc în care oamenii și viața marină coexistă, nu doar pașnic, ci productiv. Lucrând atât deasupra, cât și sub apă la Wakatobi, este cu adevărat inspirant să asistăm la modul în care sistemele se sprijină direct reciproc. Wakatobi nu este un sistem static – are o istorie bogată de operațiuni de succes și continuă să fie în fruntea inovației. Lucrul în acest mediu dinamic înseamnă perfecționarea continuă a măsurilor de cercetare deja existente, păstrând mereu un ochi pe următorul pas-schimbare care va spori valoarea.”

Cornucopia este reprezentativ pentru progresul evaluării sănătății recifului și a creșterii sănătoase a coralilor pe siturile Wakatobi. Fotografie de Warren Baverstock

Î: Aveți un loc preferat de scufundări sau un tip de viață marina la Wakatobi?

A: „Pentru mine, unul dintre cele mai bune lucruri despre vizitarea frecventă a acelorași locuri de scufundări este că începi să cunoști animale cu anumite personalități. Există o caracatiță deosebit de temperată la Zoo, adesea cocoțată pe o stâncă lovind orice pește care îndrăznește să se apropie prea mult!

Fără programe de evaluare a sănătății recifului, țestoase precum acest Hawksbill de la situl Dunia Baru, nu ar avea recife sănătoase pe care să se bazeze. Fotografie de Christian Gloor

Un pește file mâzgălit la Cornucopia, în mod normal o specie timidă, este întotdeauna fericit să pozeze pentru o fotografie. O pereche de pești porcupin se urmăresc neîncetat unul pe celălalt la Spiral Corner. Un Hawksbill de la Dunia Baru este mereu atât de intenționat să mănânce, încât pare să nu observe nicio companie!

Programul de evaluare a sănătății recifului de la Wakatobi ajută la asigurarea unui recif de corali vibrant și a unor populații de pești, cum ar fi acești snapper negru de la situl Waktaobi Roma. Fotografie de Walt Stearns

Nu am putut alege un singur site preferat – diferitele bio-geografii de-a lungul recifelor din Wakatobi generează ansambluri unice. Pinaculele și crestele recifului sunt adesea denumiți „magneți ecologici”, topografia lor atrăgând pești răpitori. Roma este un astfel de site, unde puteți observa deseori tonul cu dinte de câine prin școli de snapper negru, barracuda și împărați cu nas lung. La Pockets, panta recifului se extinde mai adânc decât în ​​altă parte, dând naștere la o diversitate uluitoare de specii de corali duri, care pot crește doar la adâncime datorită apei limpezi a Wakatobi. Curenții de pe plaja Turciei accelerează apa peste o serie de creste care atrag rechinii de recif cu vârf negru și raze vultur.”

Î: La ce alte evoluții interesante ne putem aștepta în următoarele luni?

A: „În ianuarie a acestui an, o echipă de la National Geographic's Pristine Seas a fost la stațiune documentând eforturile noastre. Lucrarea lor va fi încorporată într-un film povestit de David Attenborough, numit „Ocean”, care va fi lansat în luna mai a acestui an. Ca parte a campaniei lor de a acționa după lansarea acestui film, National Geographic a vizitat cinci locații ca studii de caz de conservare a marinei de succes. Wakatobi a fost selectat ca un loc în care eforturile de conservare au un impact pozitiv susținut atât asupra oamenilor, cât și asupra mediului. Dacă este replicat, modelul de evaluare a sănătății recifului de la Wakatobi ar putea transforma ecosistemele marine cu mult dincolo de Sulawesi, așa că a fost fantastic să avem ocazia de a face parte din misiunea Mării Pristine. Iată o echipă care a călătorit în nenumărate locuri îndepărtate, a spus nenumărate povești și totuși au recunoscut unicitatea lui Wakatobi, deasupra și sub apă.”

„Totul este bine la Wakatobi”, spune biologul marin Julia Mellers. Fotografie de Wakatobi Resort

