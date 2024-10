Wayne B Brown din Aventurele Agresorilor lansează prima carte

Antreprenorul de mare succes Wayne B Brown a anunțat lansarea primei sale cărți, De la zdrențe la îmbogățire: cum definesc succesul în afaceri și în viață. Cartea oferă sfaturi practice de afaceri și anecdote personale din cariera autorului ca fost medic al Forțelor Aeriene și proprietar de franciză Taco Bell cu mai multe locații, până la afacerea sa actuală ca proprietar/CEO al Aventurile agresorului, unul dintre cei mai importanți furnizori din lume de charter de iahturi de lux de cinci stele pentru scuba diving, croaziere fluviale, stațiuni plutitoare și cabane semnate.

Wayne B Brown este încă un scafandru pasionat și fotograf subacvatic

Despre Carte

Extras din prefață: „Această carte este o relatare foarte personală a modului în care definesc succesul, ce mă motivează să reușesc și de ce. Oricât de mult mi-aș dori să fie un ghid pas cu pas pentru un succes sigur, nu este. În schimb, este o colecție de eseuri care sper că vor oferi o perspectivă asupra modului în care deciziile pe care le-am luat atât în ​​viața personală, cât și în viața mea de afaceri s-au adăugat la ceea ce eu numesc îmbogățire. Nu vă imaginez că citiți această carte dintr-o singură ședință. Sper că îl vei păstra pe birou și îl vei atinge când ai câteva minute libere și ai putea folosi o perspectivă nouă sau poate o încurajare.”

De la zdrențe la îmbogățire: cum definesc succesul în afaceri și în viață

Cartea de 210 de pagini, De la zdrențe la îmbogățire: cum definesc succesul în afaceri și în viață, includes a QR code link to a Bonus Section, which includes photos, Videoclipuri, and interviews with author Wayne B Brown.

Limited-edition, signed and numbered hardcover books will be available directly from the author. A portion of proceeds from the sale of limited-edition hardcover copies will benefit Sea of Change, a nonprofit organization founded by Wayne B Brown to support worldwide conservation and research initiatives. The paperback version is available at select booksellers. Paperback and digital versions are available on Amazon.com

