Top 10 computere de scufundări sub 500 de lire sterline/650 de dolari în 2025

11: 48 pm

Calculatoare de scufundare au evoluat de la a fi niște dispozitive greoaie și cu prețuri extravagante, la însoțitoare elegante și inteligente care redefinesc siguranța și confortul sub apă. Înființând în anii 1980, primele modele erau adesea nesigure și imprecise, fiind totodată, ei bine, destul de mari. Să trecem la 2025 și la ziua de azi calculatoare de scufundare oferă informații în timp real despre adâncime, starea decompresiei, rata de ascensiune și amestecul de gaze! Lucrurile devin doar mai complicate și mai interesante de acolo, iar totul este afișat pe ecrane compacte, montate la încheietura mâinii... uneori în toată splendoarea technicolor.

Merită subliniat faptul că această listă cu cele mai bune calculatoare de scufundare Sub 500 de lire sterline ne plasează în vârful pieței scufundărilor recreative. Majoritatea producătorilor au mai multe modele disponibile la acest preț, așa că am încercat să acoperim gama largă și să alegem ce e mai bun din grup în specialitățile lor. Toate calculatoare de scufundare Produsele din această listă au prețuri sub 500 de lire sterline/650 de dolari, așa că nu trebuie să cheltuiți o avere pentru liniștea dumneavoastră. Și, deși cu siguranță veți avea parte de liniște sufletească, cât de mult puteți obține pentru banii dumneavoastră?

Suunto Zoop Novo – 235 GBP / 300 USD

Suunto Zoop Novo este un ceas clasic pentru entry-level computer de scufundare care continuă să fie lăudat pentru fiabilitatea și ușurința în utilizare. Cu un ecran luminos cu iluminare din spate și o interfață cu un singur buton, este ideal pentru scafandrii începători sau ca o simplă rezervă pentru cei mai avansați. Unitatea acceptă amestecuri Nitrox de până la 50%, include o baterie înlocuibilă de către utilizator și poate stoca până la 140 de scufundări în memorie.

Suunto Zoop Novo Computer de scufundare

Deși îi lipsesc integrarea aerului și conectivitatea Bluetooth, ceea ce oferă este o fiabilitate extrem de solidă și o abordare practică a urmăririi decompresiei. De asemenea, beneficiezi de un indicator vizual și sonor clar al ratei de ascensiune, esențial pentru a ajuta la minimizarea șanselor de DCS. O caracteristică, adesea ignorată de scafandrii recreaționali, este modul Gauge. Acest lucru face ca Zoop Novo să fie potrivit ca cronometru de fund pentru scafandrii tehnici.

Dacă sunteți în căutarea unui dispozitiv simplu, rezistent, fără a cheltui o avere, Zoop Novo rămâne un concurent de top în 2025.

Pro-uri:

Ușor de utilizat și rezistent la gloanțe

Preț excelent pentru nivel de intrare

Moduri Nitrox și Gauge

Contra:

Fără integrare Bluetooth sau Air

Voluminos în comparație cu stilul de ceas Calculatoare!

Călăreț de apă – 500 GBP / 575 USD

OK, deci acesta este chiar la capătul superior al intervalului de preț, dar Peregrine este un model de înaltă performanță, full-color computer de scufundare Conceput în principal pentru scafandrii recreaționali care își doresc claritate, putere și un pas în lumea tehnologiei. Dispunând de un ecran LCD color luminos de 2.2 inci, alerte prin vibrații, încărcare wireless și multiple moduri de afișare personalizabile, este intuitiv, dar plin de ADN-ul de nivel profesional pe care l-ați aștepta de la Shearwater.

Peregrine de puin Computer de scufundare

Rulează algoritmul Bühlmann ZHL-16C cu factori de gradient, permițând o reglare avansată a conservatorismului, o raritate la acest preț. Sunt suportate aer și Nitrox până la 100%, precum și un mod nitrox cu trei gaze. Nu este un aparat pentru începători. computer de scufundare, dar este ideal pentru oricine dorește să înceapă să abordeze tehnologia de nivel începător fără a cheltui prea mult. Scufundările sunt înregistrate cu Shearwater Cloud prin Bluetooth. Nu există integrare busolă sau aer, dar pentru majoritatea scafandrilor fără experiență tehnică, acesta este un schimb acceptabil.

Pro-uri:

Ecran strălucitor și interfață intuitivă

Reîncărcabilă și compatibilă cu Bluetooth

Algoritm de nivel tehnologic pentru uz recreațional

Contra:

Fără busolă sau integrare aeriană

Destul de voluminos pentru uz recreativ

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 GBP / 549 USD sau 499 GBP / 649 USD

Un ceas inteligent care funcționează ca computer de scufundare, sau invers? Opțiunile Descent G1 reunesc GPS-ul, înregistrarea scufundărilor și funcțiile multi-sport într-un singur pachet durabil. Construit pentru acțiune, Garmin Descent G1 urmărește adâncimea, timpul, starea de decompresiei și intervalele de suprafață, având avantajul suplimentar de a servi și ca tracker de fitness zilnic.

Ambele modele acceptă modurile Air, Nitrox, Gauge, Apnea și CCR. Durata de viață a bateriei se întinde până la peste 25 de ore în modul scufundare pentru modelul standard G1, iar acest nivel poate fi depășit cu mult prin actualizarea la modelul Solar. Ecranul este monocrom simplu și nu este pe gustul tuturor, dar dacă sunteți suficient de în vârstă pentru a aprecia aspectul „retro Casio”, atunci beneficiați și de bonusul „modului cu numere mari” în timpul scufundărilor. Deși nu este întotdeauna cel mai ușor de utilizat, versatilitatea ceasului Descent G1 este de neegalat pentru sub 500 de lire sterline.

Pro-uri:

Combinație fitness + scufundări + ceas inteligent

Conectivitate GPS și Bluetooth

Excelent pentru călătorii și urmărirea suprafețelor

Contra:

Ecran mic, monocrom

Fără integrare a aerului

Suunto D5 – 455 GBP / 649 USD

Un alt ceas de mână computer de scufundare, Suunto D5 estompează linia dintre un accesoriu de lifestyle și un instrument de scufundări serios. Ecranul color este clar, lizibil în lumina soarelui și personalizabil. Sub apă, D5 este compatibil cu modurile Air, Nitrox, Gauge și Freedive, inclusiv posibilitatea de a comuta între gaze în timpul scufundărilor. După scufundare, se sincronizează wireless cu telefonul prin intermediul aplicației Suunto și va înregistra locația (deși trebuie menționat că aplicația înregistrează locația telefonului și nu locația D5).

Suunto G5 Computer de scufundare

Deși integrarea aerului este opțională prin intermediul transmițătorului (se vinde separat), aterizează confortabil în limita bugetului și fără acesta. Bateria reîncărcabilă durează între șase și douăsprezece scufundări per încărcare. Designul elegant înseamnă că îl puteți purta la cină după scufundare.

Pro-uri:

Factor de formă de ceas de mână, complet color

Sincronizare cu aplicații și reîncărcare

Elegant și potrivit pentru călătorii

Contra:

Transmițătorul adaugă aproape dublu costului pentru integrarea aerului

Durată de viață a bateriei mai mică decât modelele mai simple

Oceanic Veo 4.0 – 360 GBP / 380 USD

Veo 4.0 îmbină o estetică elegantă cu o inteligență puternică. Având un ecran cu contrast ridicat și sincronizare Bluetooth, suportă și algoritmi duali - DSAT și Pelagic Z+ - permițându-vă să potriviți profilurile cu partenerul sau instructorul dvs. de scufundări. Două amestecuri de gaze de până la 100% oxigen îl fac ideal pentru scafandrii Nitrox și chiar și pentru scafandrii cu oxigen ușor oxigenat.

Oceanic VEO 4

Puteți înregistra și actualiza firmware-ul prin intermediul aplicației DiverLog+, iar bateria înlocuibilă de către utilizator este suficientă pentru 200–300 de scufundări. Deși acest lucru computer de scufundare Deși nu oferă integrare cu aerul sau busolă, este incredibil de flexibil pentru scafandrii de pe mai multe niveluri.

Pro-uri:

Flexibilitate duală a algoritmului

Asistență pentru aplicații și schimbarea gazului

Subțire pentru o montare dedicată la încheietura mâinii calculator

Contra:

Fără integrare aeriană sau busolă

Interfața necesită un moment de învățare

Cressi Leonardo 2.0 – 210 GBP / 260 USD

Simplu, accesibil și eficient. Cressi Leonardo este ideal computer de scufundare pentru scafandrii care prețuiesc caracterul practic mai mult decât accesoriile. Ecranul LCD segmentat de la o margine la alta este clar și lizibil, fiind totodată iluminat din spate. Sub apă, Leonardo este compatibil cu modul Air, Nitrox (până la 50%) și Gauge, permițând în același timp o oprire opțională la adâncime pentru o conservare sporită.

Cressi Leonardo 2 Computer de scufundare

Cressi folosește un algoritm RGBM modificat care poate fi personalizat pentru „factor de siguranță”. De asemenea, are alarme vizuale și sonore clare. Ca majoritatea aparatelor de zbor entry-level calculatoare de scufundare În zilele noastre, Leonardo are o interfață cu un singur buton și un jurnal de scufundări simplu. Nu are Bluetooth, GPS sau busolă, dar nu ar trebui să vă așteptați la acest preț. calculator pur și simplu excelează ca fiind o unitate de muncă durabilă și ușor de utilizat pentru scafandrii începători sau ca unitate de rezervă.

Pro-uri:

Interfață incredibil de simplă

Claritate excelentă a ecranului

Preț excelent

Contra:

Fără funcții wireless

Set limitat de caracteristici

Aqualung i330R – 308 lire sterline / 399 dolari

i330R oferă unul dintre cele mai bune ecrane la acest preț: un TFT luminos, color, care rămâne vizibil în toate condițiile. În apă, acceptă patru moduri: Aer, Nitrox, Gauge și Apnee. De asemenea, puteți comuta până la trei amestecuri de gaze în timpul unei scufundări. i330R este reîncărcabil prin USB și oferă sincronizare Bluetooth cu aplicația DiverLog+ de la Aqualung.

Aqualung i330R Computer de scufundare

Cu o construcție robustă și practică, acesta este un favorit printre scafandrii de apă rece și de noapte care apreciază imaginile clare. Nu există integrare de aer sau digital busolă, dar are mai multe caracteristici decât mulți competitori. De asemenea, are ceea ce credem că este cea mai bună curea direct din cutie de pe listă, lucru despre care nu se vorbește suficient!

Pro-uri:

Ecran clar, color

Reîncărcabilă și compatibilă cu Bluetooth

Compatibil cu mai multe gaze

Contra:

Fără busolă sau integrare aeriană

Mai puțin elegante decât modelele de tip ceas

Mares Puck 4 – 240 GBP / 350 USD

Mares Puck 4 este cea mai recentă evoluție a îndrăgitei serii Puck, păstrând simplitatea unui singur buton, dar adăugând un afișaj elegant, cu matrice de puncte, cu contrast ridicat și tehnologie internă modernizată. Puck 4 acceptă modurile Air, Nitrox (până la 99%) și Gauge, cu capacități de oprire profundă și comutare multi-gaz.

Mares Puck 4 Computer de scufundare

Noutatea modelului Puck 4 este conectivitatea Bluetooth, care vă permite să sincronizați scufundările prin aplicația Mares, astfel încât să nu mai fiți nevoiți să vă jucați cu cablurile. Designul este curat, ușor de citit chiar și la vizibilitate redusă și construit pentru a rezista. Bateria înlocuibilă de către utilizator are, de asemenea, o durată de viață solidă de 100 de scufundări. Și, deși nu este o declarație de modă, este un instrument de scufundări solid, funcțional și fiabil, greu de întrecut în această gamă de preț.

Pro-uri:

Sincronizarea jurnalului de scufundări prin Bluetooth

Durată lungă de viață a bateriei (înlocuibilă de către utilizator)

Simplu, rezistent și eficient

Contra:

Fără integrare aeriană sau busolă

Nu e cel mai arătos din grup

Ecran SEAC – 265 GBP / 335 USD

Ecranul SEAC are un aspect modern și este simplu. computer de scufundare Conceput având în vedere lizibilitatea și simplitatea. Ecranul său LCD dreptunghiular lat oferă un aspect cu contrast ridicat, care face ca datele scufundărilor să fie ușor de asimilat dintr-o privire. De asemenea, este iluminat din spate, util pentru vizibilitate redusă sau scufundări nocturne. Ca bonus, acesta are un aspect modern și revigorant. calculatorOdată ce ați atins apa, ecranul este compatibil cu modul Air, Nitrox (până la 99%) și Gauge și include alarme vizuale și sonore pentru adâncime, rată de urcare și paliere de decompresie.

Ecran SEAC Computer de scufundare

Nu veți găsi integrare cu aer sau Bluetooth aici, dar bateria interschimbabilă de către utilizator este un detaliu plăcut și garantează o utilizare de până la trei ani pentru un scafandru obișnuit. Interfața este controlată cu două butoane frontale, oferind un control facil, chiar dacă purtați mănuși groase în apă rece.

Pro-uri:

Ecran mare, ultra-clar

Bine conceput pentru scafandrii în ape reci

Interfață ușor de utilizat

Contra:

Fără aplicație sau conectivitate wireless

Cablul USB dedicat nu este inclus

Scubapro Aladin A2 – 400 GBP / 480 USD

Conceput pentru scafandrii care își doresc o putere compactă, Scubapro Aladin A2 îmbină funcții serioase într-un format simplificat de ceas de mână. Acceptă funcții precum Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount și CCR, ceea ce îl face incredibil de versatil. Afișajul matricial full-dot este clar și precis, iar interfața cu utilizatorul este intuitivă odată ce te familiarizezi cu aspectul.

Scubapro Aladin A2 Computer de scufundare

Include un sistem de compensare a înclinării 3D digital busolă, ceea ce este rar la acest preț, și, deși integrarea cu aerul este posibilă, necesită un transmițător opțional. Vorbind despre integrare, este compatibil și cu centura Scubapro HRM pentru citirea ritmului cardiac și a temperaturii pielii. A2 este, de asemenea, activat prin Bluetooth pentru sincronizare ușoară cu aplicația LogTRAK de la Scubapro. Scafandrii tehnici ar putea dori mai multă personalizare, dar pentru scafandrii recreativi și sportivi serioși, Aladin A2 este ideal.

Pro-uri:

Busolă încorporată și conectivitate Bluetooth

Moduri multiple de scufundare și apnee

Formă elegantă și compactă de ceas de mână

Contra:

Sunt necesari mai mulți transmițători pentru integrare suplimentară

Curba de învățare mai abruptă pentru utilizatorii noi

Rezumat – Alegeri remarcabile

Cel mai bun general Computer de scufundareScubapro Aladin A2 – plin de funcționalități de scufundări pentru un buget solid

Cel mai bun pret Computer de scufundareMares Puck Pro – rezistent, simplu și pregătit pentru elevi

Cel mai bune Computer de scufundare pentru scafandru experimentatShearwater Peregrine – ecran color, bine structurat și claritate de nivel tehnic

Cel mai bun Crossover Computer de scufundare: Garmin Descent G1/G1 Solar – întâlnirea dintre ceasul inteligent și computer de scufundare, o ținută zilnică autentică, cu funcționalitate solidă pentru scufundări

Cuvânt final despre computerele de scufundări

Ta computer de scufundare ar trebui să reflecte stilul tău de scufundări, nu doar bugetul. Indiferent dacă îți dorești o opțiune fiabilă și simplă, tehnologie modernă cu toate dotările sau un dispozitiv crossover pe care îl poți purta zilnic, cele zece modele de mai sus oferă siguranță și funcționalitate fiabilă, fără a depăși 500 de lire sterline.

Desigur, calculatoare de scufundare Nu controlează scufundarea în locul tău, ci pur și simplu îți oferă informațiile. Chiar și ca scafandru recreațional, acestea sunt un instrument, așa că ar trebui să înțelegi deja elementele de bază ale presiunii, flotabilității și decompresiei pentru a profita la maximum de ele. Odată ce ai înțeles elementele de bază ale instrucțiunilor, poți să-ți reglezi amestecul de Nitrox, să te scufunzi în recife sau să te plimbi printre epave cu încredere și... computer de scufundare va face urmărirea pentru tine.

Și nu uita... dacă nu ai învățat cum să îl folosești, al tău computer de scufundare nu are niciun rost, mai ales când intră în joc acele alarme informative și numerele intermitente. Citiți întotdeauna manualul și reîmprospătați-vă memoria dacă nu l-ați folosit de ceva vreme.

Întrebări frecvente – Cumpărarea unui computer de scufundări sub 500 de lire sterline

1. Am nevoie de Bluetooth pe telefonul meu? computer de scufundare sau USB-ul este în regulă?

Bluetooth oferă sincronizare wireless cu telefoanele, ceea ce este foarte convenabil. Dar sincronizarea prin USB funcționează bine și aproape întotdeauna economisește costuri.

2. Merită integrarea aerului?

Conectarea la butelie oferă presiunea gazului în timp real, excelentă mai ales pentru scufundările tehnice. Dar pentru scafandrii recreaționali, o bombă auto-pulverizatoare cu gaz (SPG) de consolă este, în general, mai mult decât suficientă.

3. Cât de important este tipul de algoritm (de exemplu, Bühlmann vs. DSAT)?

Întrebarea de un milion de dolari. Modelele conservatoare (precum DSAT) vizează siguranța, adică NDL-uri mai scurte și timp de scufundare mai puțin adânc la scufundări repetate. Algoritmii personalizabili și bazați pe Bühlmann (Buhlmann GF) tind să ofere NDL-uri mai lungi la bază și vă permit să reglați conservatorismul de acolo. Alegerea depinde într-adevăr de cât de liberal sau precaut doriți să vă scufundați și de nivelul de control pe care îl doriți. computer de scufundare.