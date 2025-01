Ghidul tău mondial pentru spectacole de scufundări pentru 2025

1-2 MARTIE: GO Diving Show (The UK Dive Show)

Locul de desfășurare: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Marea Britanie

(Jason Brown / Go Diving)

Show-ul de scufundări GO este un punct culminant anual pentru scafandrii din Marea Britanie și devine din ce în ce mai mare și mai popular de la an la an. Este plin de experiențe captivante, inclusiv expoziții interactive, prezentări de la o serie de experți recunoscuți în scufundări și ateliere practice.

Prezentând cele mai recente progrese în echipamentele de scufundări, pregătire resurse și vacanţă destinații, GO Diving oferă o platformă pentru scafandri potențiali, noi și experimentați, fie că sunt recreative sau tehnice.

Există o listă aglomerată de vorbitori pe etapele principale, tehnologie, Marea Britanie și Foto/Inspirație, cu gama strălucitoare de anul acesta condusă de favoriții TV Steve Backshall și Monty Halls și NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis.

(Jason Brown / Go Diving)

Există o ofertă de bilete 2 pentru 1 pentru vizitatorii care cumpără înainte de 31 ianuarie (biletul fiecărei persoane costând doar 10.19 GBP), precum și parcare gratuită, iar NAEC este atât de central situat și, prin urmare, accesibil, încât oferă o experiență deosebit de accesibilă. Află mai multe și rezervă aici.