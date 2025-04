Cuvânt pe recif

Noua emisiune radio Cairns aduce Marea Barieră de Corali unui public global

Cairns, QLD – O emisiune radio nou-nouță face zgomot pe Cairns FM89.1, aducând minunile Marii Bariere de Corali unui public global prin conversații distractive și informative despre știința marine.



Cuvânt pe recif, găzduit de ghizi de recif experimentați și educatori marini Tanya Murphy si Brett Goodban, se difuzează live în fiecare vineri la 10:XNUMX, ora Queensland on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience on-line at cairnsfm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, YouTube and all other major streaming platforms.

Între ei, Tanya și Brett au înregistrat mai mult de 20,000 de scufundări şi peste 30 de ani lucrând la Marea Barieră de Corali. Acum, îi duc pe ascultători într-o scufundare profundă în cele mai curioase creaturi ale recifului, știință ciudată și minunată, sfaturi experți pentru scufundări, actualizări în timp real despre vreme și sănătatea recifului și cele mai recente despre cum putem contribui cu toții la protejarea acestei minuni naturale.



„Misiunea noastră este să facem știința marină accesibilă, distractiv și antrenant”, a spus Tanya.



„Fie că ești localnic, turist, scafandru sau cineva care pur și simplu iubește oceanul, vei obține ceva din fiecare episod – plus câteva râsete pe parcurs!”



În fiecare săptămână, duo-ului i se alătură oameni de știință de frunte, experți în recife, deținători de cunoștințe indigene și conservatori pentru a explora ce se întâmplă cu adevărat sub valuri — pe recif și dincolo.



Ascultătorii sunt încurajați să Text cu întrebări în timpul emisiunii live la 0437 835 937 și să faci parte din conversație.

„Cu toate provocările cu care se confruntă reciful, de la schimbările climatice la poluarea apei și resturile de plastic, este mai important ca niciodată să menținem oamenii informați, inspirați și conectați la acest ecosistem incredibil”, a spus Brett Goodban.



„Și dacă putem face asta în timp ce râdem și spunem niște povești grozave, de ce nu?”



Nu ratați Cuvânt pe recif, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or on-line at cairnsfm89