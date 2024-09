Ce, nici o barcă de urmărire? O măsură de siguranță de bază

În iulie un cuplu a supraviețuit unei lungi despărțiri cu barca în Golful Mexic, după cum se raporta la acea vreme pe Diverse. Un aspect cheie al incidentului rămâne neexplicat, după cum a scris recent JOHN BANTIN pentru buletinul informativ al SUA. Curent subteran

In Curent subteran’s August problema, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Arunca, operat de Texas Caribbean Charters.

Ei au fost salvați de vigilența Gărzii de Coastă din SUA, datorită producătorilor care transportau lumini de scufundare funcționale pe care le foloseau pentru a semnala echipajului de elicopter în căutare.

După ce au fost separați de sloganul bărcii lor când a existat confuzie printre alți scafandri în timpul unei furtuni bruște și pierderea vizibilității la suprafață în mare agitată, curentul i-a îndepărtat de barcă. Echipajul i-a pierdut din vedere.

Nu am reușit să discutăm despre incident cu nimeni care cunoaște direct incidentul. Am încercat să contactăm producătorii, dar nu am primit niciun răspuns. Am încercat să ajungem la oameni în călătorie, dar fără succes.

Kim și Nathan Maker (Charles Owen)

Nimeni de la Texas Caribbean Charters nu ne-a răspuns. Și nu am găsit nicio știre care să se refere la Arunca după nume. Cu toate acestea, am văzut o parte a incidentului derulându-se în apele de sub Arunca in a GoPro video one of its divers took and postat pe internet. Poate că spectrul litigiilor îi ține pe toți liniștiți.

Dar cu barca de urmărire?

Arunca are o barcă de urmărire, dar niciuna dintre poveștile pe care le-am citit nu discută despre desfășurare. A fost operabil? Vremea a făcut imposibilă utilizarea? Era în apă, cu echipajul care veghează asupra scafandrilor în timp ce ieșeau la suprafață? A fost desfășurat după ce scafandrii în derivă au fost observați la distanță, dar echipajul nu a putut vedea din cauza vremii și a mării libere?

Am citit că Arunca am căutat zona, dar nu am văzut nicio descriere a activităților sale.

Este obișnuit la nivel mondial ca croiboard-urile să aibă o a doua barcă în apă care patrulează pentru scafandri care înoată departe de barca-mamă în oceanul deschis sau au dificultăți să se întoarcă. În mod ciudat, croiboard-urile din apele SUA și Caraibe par să ignore această măsură evidentă de siguranță.

Bărci mari cât Arunca nu sunt ușor de manevrat în curenți și în mare liberă și nu ar trebui să-și pornească niciodată elicele atunci când scafandrii sunt în apă. Un membru al echipajului vigilent într-o barcă de urmărire gata să ridice scafandri este esențial pentru siguranța scafandrilor.

The Makers cu puțin timp înainte de a fi ridicați (Garda de Coastă SUA)

Arunca, cu toate acestea, a eșuat. După cum a raportat Kim Maker la Oklahoma Channel 9 TV: „Nu putem vedea deloc barca, dar tot timpul ne-am gândit că vor trimite barca, ei vor trimite barca, dar aveau câteva diferite circumstanțe mergând pe barcă.

„Cam greu de vorbit. Nu am fost acolo, așa că primim niște rapoarte diferite de la diferiți oameni. Nu au trimis niciodată barca”.

Nu au trimis niciodată barca? De neconceput. Era în paragină? A refuzat căpitanul? „Nu l-ar conduce nimeni din cauza mării agitate? Oare pierduseră ei direcția Creatorilor?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current problema of Curent subteran, explicăm că discutarea deschisă a erorilor este vitală pentru a-i ajuta pe alții să evite aceleași greșeli. De aceea merităm cu toții să știm întreaga poveste despre Aruncarăspunsul lui la scafandrii săi dispăruți.

Vom raporta din nou când vom afla mai multe. Dacă ai fi la bordul Arunca sau cunoașteți pe cineva care a fost, vă rugăm să ne contactați la Curent subteran.

Curent subteran, a US non-profit organisation, has been publishing a monthly, abonament-only, ad-free newsletter deoarece 1975.

Tot pe Diversnet: DIVE-LIGHTS CUPLUL SALVAT ÎN DRIFT DE 38 ORE, DRIFT DE 18 ORE A DIVERS – CUM A fost?, SFUNDARII DE ȘASE ORE AU CERUT SĂ PLATĂ, Scafandrul SUPORTĂ ȘAPTE ORE DUPĂ SEPARARE