Discuție de top tehnologie la GO Diving Show ANZ

Etapa tehnică la inaugurare GO Diving Show ANZ weekendul acesta (28-29 septembrie) la Sydney Showground este o amestecătură pozitivă de talent internațional în scufundări tehnice și experți autohtoni în scufundări adânci.

Fie că te gândești doar să te apuci de scufundări tehnice, ești deja un profesionist experimentat – sau chiar dacă ești începător în scufundări și vrei doar să afli mai multe despre această arenă provocatoare – atunci The Tech Stage este locul pe care să îl vezi. weekendul.

Jill Heinerth

Un pionier al scufundărilor tehnice cu rebreather, scafandru de peșteră și videograf/fotograf Jill Heinerth este primul explorator în rezidență al Societății Regale de Geografie Canadei, iar cea mai bine vândută autobiografie a ei, Into The Planet, a fost lăudată de Wall Street Journal, New York Times și Oprah Revistă.

Este membru al Internațional Scuba Diving Hall of Fame, al Women Diver's Hall of Fame, al Explorer's Club și al Academiei Subacvatice de Arte și Științe. Imaginile ei au fost prezentate de BBC, national Geographic,, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery și multe altele.

Explorarea celei mai lungi peșteri subacvatice din Canada

În peșterile scufundate de sub râul Ottawa, Jill Heinerth face o descoperire biologică semnificativă, dezvăluind importanța sistemelor naturale în protecția bazinelor de apă.

NB: Sâmbătă pentru această discuție, Jill este pe scena principală.

Truk Lagoon din Canada și descoperirea navei lui Shackleton

Cu prezența a numeroase epave din Al Doilea Război Mondial, Newfoundland a fost numită „Laguna Truk a Nordului”, dar o descoperire recentă a ultimei nave Quest a lui Shackleton a adus regiunea în centrul atenției internaționale.

John Kendall

Arheologia în întunericul peșterilor inundate și noul Halcyon Symbios CCR vor fi subiectele de discuție atunci când expertul în fotogrammetrie și scufundările tehnice instructor evaluatorul John Kendall duce la stadiul tehnic.

John este un explorator specializat în modelarea subacvatică 3D a siturilor arheologice și geologice. A fost implicat în zeci de investigații ale site-urilor de scufundări folosind tehnici fotogrammetrice, inclusiv epava de pe Marte (1564), MS Estonia (1994), Epava Panarea III (~300 î.Hr.) și Peștera Oaselor, Brazilia (~11,000 de ani).

El este, de asemenea, un instructor Evaluator pentru Global Underwater Explorers și stă pe ei Pregătire Consiliu.

Arheologie în întuneric

GUE instructor iar expertul în fotogrammetrie John Kendall va vorbi despre utilizarea fotogrammetriei pentru a documenta siturile arheologice din peșterile inundate. Cu proiecte în Europa și America de Sud, John va vorbi despre provocările, precum și despre rezultatele uimitoare ale acestor proiecte.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing este pe cale să-și lanseze noua gamă de Calculatoare, HUD-uri independente și noul lor CCR montat pe piept. Cu comunicația wireless în întreaga gamă, veniți și ascultați-l pe John Kendall oferind o privire de ansamblu asupra noilor jucării, precum și obținerea unei previzualizări preliminare a CCR.

David Strike

David Strike

Legenda industriei, David Strike, va participa la etapa inaugurală GO Diving Show ANZ, și puteți fi sigur de prezentări distractive și educative, deoarece el se concentrează pe cea mai profundă scufundare din lume și oferă câteva povești de avertizare pentru scafandrii de tehnologie.

Certificat ca scafandru în 1961, cu o experiență care cuprind sectoarele militare, comerciale, științifice și tehnice de scufundări – și competent și calificat în scufundări în circuit deschis și în circuit închis și echipamente de scufundare la suprafață – David Strike, cu sediul în Australia, este un fost scufundator. instructor si instructor Trainer Certifier și un colaborator editorial regulat pe subiecte legate de scufundări în publicațiile de scufundări din întreaga lume.

El a fost, de asemenea, organizatorul mai multor evenimente de scufundări de talie mondială – cu accent pe scufundări tehnice – și a primit mai multe premii de „recunoaștere a industriei”, precum și Premiul ADEX pentru întreaga viață și este membru al Clubului Exploratorilor. de New York.

Mixing It Up: Cea mai adâncă scufundare din lume

De-a lungul primei jumătăți a secolului al XX-lea, seria de încercări de scufundări cu heliox efectuate de Royal Navy și US Navy s-a bazat pe capacitatea de a ajuta la salvarea și recuperarea submarinelor. Extinderea limitelor de adâncime până la care un scafandru ar putea merge în siguranță – și totuși să fie capabil să efectueze o muncă semnificativă când a ajuns acolo – a avut un scop foarte practic.

Această discuție se concentrează pe fundalul și povestea ulterioară a recordului mondial de adâncime al Marinei Regale din 1956 – unul care nu a fost niciodată egalat.

Povești avertisment pentru tehnicieni: Accidentări și contravenții în scufundări

„Că bărbații nu învață prea multe de la Curs al istoriei este cel mai important dintre toate Curs că istoria trebuie să învețe.” – Aldous Huxley.

O colecție personală și ușoară de anecdote, povești și fire care evidențiază faptul că „abilitatea de a se scufunda nu este un panaceu pentru abilitățile care îi lipsesc”; și care oferă o mică perspectivă asupra diferitelor fațete ale lumii în continuă evoluție a scufundărilor.

Iana Stashkevici

Iana Stashkevici

Yana Stashkevich, scafandră cu experiență tehnică CCR, peșteră, mine și epavă, își face rapid un nume atunci când vine vorba de scufundări de explorare și va face o prezentare captivantă despre exploatările ei pe scena tehnică.

Ea a fost membră a expediției Vaggfjellan XI, care a explorat sistemul de peșteri situat dincolo de Cercul Arctic, cu o intrare pe o pantă a unui fiord norvegian, și a fost scafandru cu rebreather în echipa de proiect Underwater Filming & Research (UFR), documentând unele dintre ele. cele mai bine conservate epave din lume din Grecia.

În prezent, Yana este implicată activ în proiecte de explorare a epavelor adânci în Marea Egee și în promovarea moștenirii maritime a apelor grecești.

În ultimii zece ani, ea a făcut scufundări în peste 35 de destinații de pe trei continente, toate în același timp echilibrând o carieră de profesionist global de marketing cu normă întreagă. În prezent lucrează pentru cel mai valoros brand de whisky din lume, The Macallan.

Yana, cu sediul în Marea Britanie, are o cantitate molipsitoare de energie și entuziasm și este un vorbitor și antrenor obișnuit – este pasionată de a inspira oamenii să-și depășească limitele și să-și urmeze pasiunea, oricare ar fi aceasta.

Proiectul Vickers Wellington: bijuteria ascunsă a adâncimii Mării Egee

Yana își povestește aventurile din Grecia, unde a luat parte la numeroase scufundări de identificare a epavei, inclusiv bombardierul Vickers Wellington – o adevărată capsulă a timpului despre care se crede că este cea mai bine conservată epavă de avion din clasa sa.

În timp ce majoritatea epavelor celui de-al Doilea Război Mondial amintesc cât de fragilă poate fi viața umană, Vickers Wellington, dimpotrivă, surprinde o poveste incredibilă de supraviețuire. Echipajul a abandonat cu pricepere aeronava după ce a fost doborât și a fost salvat de localnici.

Te-ai întrebat vreodată cum indicii și trăsăturile aparent nesemnificative de pe epavă pot ajuta și pot pune cap la cap ceea ce s-a întâmplat înainte de scufundare? Alăturați-vă discursului Yanei pentru a fi cufundat în povestea palpitantă a descoperirii și explorării.

Mike Mason

Mike Mason

Scafandrul tehnic și expertul în factori umani în scufundări Mike Mason va discuta despre ce poate învăța scufundările din zbor și cum să „fii scafandru pe care ai dori să-l urmărești” atunci când va ajunge la stadiul tehnic.

Mike a fost implicat în zborul cu avioane militare de luptă pentru întreaga sa carieră (24 de ani până acum) și are peste 3,000 de ore de zbor cu diferite tipuri de luptă și pregătire aeronave ca an instructor. El este acum un instructor cu RAAF, învățând următoarea generație de piloți de luptă.

Mike a petrecut timp pe portavioane și a încheiat peste 200 de misiuni de luptă. A zburat cu avioane peste toate continentele majore, cu excepția Antarcticii.

Este un scafandru activ de aproape zece ani. Are aproximativ 400 de scufundări în jurnalul său de bord și lucrează ca a divemaster pentru un magazin local de scufundări. Este un scafandru activ CCR pe coasta NSW și este calificat până la 60 m cu trimix normoxic. S-a scufundat până la nord până în Islanda și până la sud până în NZ.

Cariera sa de zbor a stârnit un interes pentru Factorii Umani și cât de importanți sunt aceștia pentru a maximiza siguranța și performanța. S-a alăturat echipei The Human Diver în urmă cu aproximativ patru ani, deoarece dorea să îmbine cunoștințele și experiența lui despre Factorii Umani dobândite prin zbor cu pasiunea sa pentru scufundări pentru a ajuta la educarea altor scafandri.

Idei de zbor înalt pentru scafandri

Mike, un pilot de luptă cu experiență și scafandru pasionat, va vorbi despre mai multe concepte, procese și tehnici care l-au ajutat să reușească în cariera sa de zbor și despre cum te pot ajuta să fii un scafandru mai bun și mai sigur.

John Garvin

John Garvin

John Garvin este un scenarist australian, scafandru tehnic desăvârșit, explorator subacvatic și supraveghetor de scufundări, care a condus operațiunile de scufundări pentru mai multe filme James Cameron, inclusiv Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D și Sanctum, și va fi grating stadiul tehnic la GO Diving Show ANZ.

John a scris scenariile pentru sanctuar si Deepsea Challenge 3D a lui James Cameron, iar în 2023 a rulat secvențele comerciale de scufundări pentru caracteristica Netflix Ultima suflare.

El este scufundator tehnic instructor antrenor specializat în rebreathers cu circuit închis și a scris Technical Diving International pregătire manual pentru respiratoarele AP Diving Inspiration și Evolution.

John este membru fondator al Caicos Caves Project, o organizație dedicată explorării și cartografierii peșterilor subacvatice din Insulele Turks și Caicos..

În 2002, compania sa a oferit suport logistic și de siguranță pentru scafandrii pentru recordul mondial al Tanya Streeter în scufundări libere la 160 m.

El a fost, de asemenea, ofițer de scufundări și manager de proiect (sub-interni) pentru Deepsea Challenger submersibil în timpul scufundării istorice solo a lui James Cameron pe fundul șanțului Marianei.

John a apărut în mai multe filme și documentare, inclusiv sanctuar, Deepsea Challenge 3D a lui James Cameron, Oameni extraordinari si Freedive.

Înainte de cariera sa de scufundări, a jucat rolul principal în muzicalul rock'n'roll din West End Buddy: Povestea lui Buddy Holly, și continuă să se bucure de pasiunile sale de-a lungul vieții – scufundări, filmări și joc rock'n'roll.

Avatar: Engineering Pandora's Ocean

John își descrie rolul în fruntea echipei de scufundări, pregătire actorii cum să facă scufundări și să proiecteze unele dintre echipamentele specializate de scufundare utilizate în sequelele.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

Scufundatoarea peșteră și tehnologică Kerrie Burow va vorbi despre călătoria ei prin scufundări în peșteri fotografie tehnici atunci când ajunge la stadiul tehnic.

Kerrie este o profesionistă calificată în rebreather cu circuit închis (CCR), scafandru tehnic și peșteră, precum și un fotograf subacvatic premiat, inclusiv câștigând categoria ei în categoria Fotograful subacvatic al anului 2022 și obținând locuri frecvente și recunoașteri în Topul Australaziei. Premiile Emerging Photographer, printre altele.

Ea este o scriitoare și fotografă obișnuită pentru Scuba Diver Revistă Australia și Noua Zeelandă, iar articolele și imaginile ei au fost publicate la nivel național și internațional într-o serie de reviste.

Din punct de vedere profesional, Kerrie lucrează în lumea corporativă ca consultant în științele învățării și îi place să colaboreze cu experți în domeniu care doresc să-și predea cunoștințele și abilitățile.

Fotografie de scufundări în peșteră peste continente: Primele mele două și jumătate Anii – Ce mi-aș dori să știu de la început

Acest atelier va fi prezentat ca un jurnal vizual de învățare a scufundărilor în peșteri fotografie, începând din Australia în ianuarie 2022.

Acoperind perspective și experiențe importante din cavernele și peșterile din Australia, Europa și Mexic, participanții vor împărtăși procesul de creștere, înțelegând că fiecare scufundare în peșteră cu o cameră oferă o valoare valoroasă. Curs și oportunități de îmbunătățire continuă.

Vor fi abordate importanța siguranței, setările camerei în condiții de lumină scăzută, compoziția, importanța înțelegerii luminii și procesul fotografic de la concept până la editarea finală.

Participanții vor veni împuterniciți să capteze imagini frumoase minimizând în același timp impactul asupra mediului subacvatic delicat.

Richard Taylor

Richard Taylor

GO Diving Show ANZ este încântat să urmeze scufundări tehnice instructor trainer și fondatorul OZTek, Richard Taylor, la Tech Stage la evenimentul inaugural.

Richard are peste 30 de ani de experiență în scufundări tehnice în Australia și Noua Zeelandă, începând cu începutul anilor 1990 și incluzând unele dintre primele scufundări trimix din Australia în 1994 (înainte să fie disponibile certificările).

A fost director regional fondator și trecut în Australia și Noua Zeelandă pentru TDI/SDI și deține instructor Evaluările formatorilor cu ei la mai multe niveluri. El a fost membru fondator al echipei de scufundări cu gaz mixt „The Sydney Project”, ofițer de siguranță și scufundări pentru echipa comună australo-turcă care a găsit submarinul australian AE2 din Primul Război Mondial, în largul Gallipoli, și a făcut parte din prima echipă de scufundări cu gaz mixt care a explorat. renașterea Pearce din Noua Zeelandă în 1997.

În 1999, a fondat OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences și a condus OZTek99 în Sydney, OZTek2000 în Melbourne și OZTek3 în Sydney în 2002, înainte de a colabora cu David Strike pentru OZTek4 și OZTek'07 Dive Shows din Sydney.

Richard a predat sute de scafandri tehnici și instructori din întreaga lume, este un scafandru pasionat de epave și, în calitate de scafandru pasionat de peșteri, este membru de peste 20 de ani al CDAA. El continuă să predea și astăzi pentru SDI/TDI/FRTI și este unul dintre puținii instructor Trainer Evaluatori și membru al acestora Pregătire Panel consultativ.

El este fostul președinte al asociațiilor din industria de scufundări atât din Australia, cât și din Noua Zeelandă și este membru al comitetelor Standards Australia/NZ și ISO. A publicat numeroase articole despre scufundări tehnice și siguranță în scufundări și a prezentat la simpozioane și conferințe de scufundări la nivel global. Ca un trecut scafandru cu rebreather și instructor, este un avocat pasionat pentru pregătire și menținerea abilităților tehnice de scufundare în circuit deschis.

Convingerea lui puternică este că, pe măsură ce dobândim mai multă experiență, câștigăm responsabilitatea de a ne transmite cunoștințele și abilitățile altora, astfel încât cei care vin după noi să poată explora în siguranță tărâmul subacvatic mai departe decât avem noi.

Obligațiile dumneavoastră de sănătate și siguranță atunci când predați sau lucrați ca scafandru

O privire asupra legilor și reglementărilor necesare atunci când lucrați ca un instructor sau Diver.

Matt Carter

Matt Carter

Arheologul marin, avocatul oceanic și scafandru tehnic, Dr. Matt Carter va fi pe scena tehnică la GO Diving Show ANZ.

Din 2003, el a lucrat la proiecte arheologice subacvatice în 13 țări diferite, de la excavarea unui naufragiu fenician vechi de 2,800 de ani în Spania, până la conducerea expedițiilor pentru modelarea 3D a flotelor fantomă ale atolului Bikini și lagunei Chuuk.

În 2009, Matt a primit bursa Australasian Rolex de la Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), unde i s-a făcut cunoștință cu utilizarea rebreatherelor pentru scufundări științifice. De atunci, el a devenit un pionier în utilizarea CCR și a fotogrammetriei pentru arheologia marină, specializat în studierea și evaluarea epavelor din Al Doilea Război Mondial din Australia și Pacific.

Matt este membru internațional și premiat EC50 al Explorers Club, fost vicepreședinte al Institutului Australasian pentru Arheologie Maritimă (AIMA) și reprezentant al Noii Zeelande în Comitetul Internațional ICOMOS pentru Patrimoniul Cultural Subacvatic (ICUCH). De asemenea, a fost prezentator specialist în serialul de televiziune Coast: New Zealand, un spin-off din serialul britanic Coast, produs de BBC, și este expert în subiecte pentru Națiunile Unite, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN). ), Secretariatul Programului Regional de Mediu Pacific (SPREP) și Guvernul Australiei.

Combinând scufundări științifice, comerciale și tehnice de peste un deceniu, Matt este acum director de cercetare pentru Fundația pentru proiecte majore, lucrând pentru a proteja ecosistemele marine, culturile și mijloacele de trai amenințate de epavele poluante din Al Doilea Război Mondial din Pacificul Albastru.

Discursul lui Matt la GO Diving Show ANZ va fi:

Epavele fantome ale Pacificului Albastru

Discuție de top tehnologie la GO Diving Show ANZ 11

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 28-29 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Stage, Australia/Noua Zeelandă Stage, Inspiration Stage și Tech Stage – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru a se potrivi tinerilor și bătrânilor, de la experiențele de scufundare VR, un bazin demonstrativ și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și operatori de turism până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

2024 GO Diving Show UK, ajuns la al cincilea an, a atras peste 10,000 de participanți în weekend și s-a întins pe o suprafață de 10,000 mp de spațiu expozițional, iar varianta Australia și Noua Zeelandă aspiră să atingă acest nivel în următorii ani.

Intrarea la spectacolul inaugural GO Diving ANZ este complet gratuită – înregistrează-te aici pentru a vă obține biletele pentru ceea ce este, fără îndoială, evenimentul de scufundări din 2024 în Australia. Există multe locuri de parcare la fața locului, iar locația este ușor de accesat cu o mulțime de opțiuni de transport, așa că notează datele în jurnal acum și pregătește-te pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.