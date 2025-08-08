Abonamente la reviste
Eliminați anunțurile pentru 3 GBP/lună
Conecteaza-Te

Lumea nebună a producției de filme subacvatice cu Tom Park

Urmărește-ne pe Google News
Abonați-vă la Newsletter-ul nostru săptămânal
Tom Park
Tom Park

Tom Park este un director de imagine și regizor subacvatic desăvârșit din Australia, cu peste un deceniu de experiență în industria filmului subacvatic, și va discuta despre „lumea nebună a producției de film subacvatic” atunci când va urca pe scena principală a... GO Diving Show ANZ in septembrie.

Tom a lucrat la o varietate de proiecte, de la documentare de lung metraj și filme de istorie naturală pentru clienți precum BBC, Netflix, Amazon Prime Video și David Attenborough, iar munca sa a fost recunoscută cu premii la festivaluri de film din întreaga lume, inclusiv la prestigiosul Wildscreen Festival.

Tom este cunoscut pentru expertiza sa tehnică în lucrul cu camere și echipamente subacvatice, precum și pentru viziunea sa creativă în surprinderea frumuseții și unicității lumii subacvatice. Și-a petrecut o mare parte din carieră filmând Marea Barieră de Corali și Coasta de Est a Australiei și este pasionat de conservarea oceanelor și de folosirea artei sale pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța protejării ecosistemelor marine.

GO Diving Show ANZ
Spectacolul de scufundări GO are loc la Sydney Showground în perioada 6-7 septembrie

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 6-7 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Scena Australia/Noua Zeelandă, Scena Inspirației și Scena Tehnologiei – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru tineri și adulți, de la experiențe VR de scufundări, o piscină demonstrativă, o piscină pentru scufundări încercate și multe altele.

În jurul scenelor și evenimentelor va fi o gamă largă de expozanți, de la agenții de turism și operatori turistici la stațiuni, ambarcațiuni cu croazieră, agenții de training, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

Ia-ți biletele acum!

Biletele pentru spectacolul de scufundări GO ANZ sunt acum în vânzare și puteți profita de Ofertă earlybird 2 la prețul de 1 până pe 9 septembrie – tu și prietenul/prietenul/partenerul/soția ta puteți vizita doar pentru $12...iar copiii cu vârsta de până la 16 ani au intrare gratuită, ceea ce o transformă în excursia perfectă în familie. Există o parcare generoasă la fața locului, iar locația este ușor accesibilă, cu numeroase opțiuni de transport, așa că notați-vă datele în agendă acum și pregătiți-vă pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.

Cele mai recente Episodul podcast de la Scuba Diver Mag

HAI SA PASTRAM LEGATURA!

Obțineți o rezumat săptămânal a tuturor știrilor și articolelor Divernet Mască de scuba
Nu facem spam! Citiți-ne politica de confidențialitate pentru mai multe informaţii.
Abonament
Anunță-mă
oaspete

0 Comentarii
Cele mai votate
Cele mai noi Cele mai vechi
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile
Comentarii recente
Lori L. Mattozzi: Eroismul unui ghid de scufundări rănit provoacă un apel
LPC: Serverele de aplicații Deepblu sunt offline
Eddie: Înainte și după 2000: Cum s-a schimbat siguranța în scufundări
Tim: RECENZIE: Diving Into The Darkness stabilește noi standarde pentru documentarele de scufundări
Tim: Cele mai bune regulatoare de scufundări în 2025
Știri recente
Scafandrii găsesc un corsar spaniol din anii 1700 printre 4 epave Scafandrii găsesc un corsar spaniol din anii 1700 printre 4 epave
Vânătorii de epave caută un vapor, găsesc altul Vânătorii de epave caută un vapor, găsesc altul
Eroismul unui ghid de scufundări rănit provoacă un apel Eroismul unui ghid de scufundări rănit provoacă un apel
Scafandru Mazraani, descoperit în urma unei epave, a murit în timpul unei expediții în Atlantic Scafandru Mazraani, descoperit în urma unei epave, a murit în timpul unei expediții în Atlantic 
Cea de-a 35-a sesiune a Consiliului Regatului Unit adoptă Moțiunea pentru Ocean Cea de-a 35-a sesiune a Consiliului Regatului Unit adoptă Moțiunea pentru Ocean
Naufragiul protejat de Kent, „veriga lipsă” Naufragiul protejat de Kent, „veriga lipsă”
Conectează-te cu noi
Facebook X-twitter Instagram YouTube Fire TIC-tac
Abonamente cadou
Abonați-vă pentru 3 GBP/lună