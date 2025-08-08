Lumea nebună a producției de filme subacvatice cu Tom Park

Tom Park este un director de imagine și regizor subacvatic desăvârșit din Australia, cu peste un deceniu de experiență în industria filmului subacvatic, și va discuta despre „lumea nebună a producției de film subacvatic” atunci când va urca pe scena principală a... GO Diving Show ANZ in septembrie.

Tom a lucrat la o varietate de proiecte, de la documentare de lung metraj și filme de istorie naturală pentru clienți precum BBC, Netflix, Amazon Prime Video și David Attenborough, iar munca sa a fost recunoscută cu premii la festivaluri de film din întreaga lume, inclusiv la prestigiosul Wildscreen Festival.

Tom este cunoscut pentru expertiza sa tehnică în lucrul cu camere și echipamente subacvatice, precum și pentru viziunea sa creativă în surprinderea frumuseții și unicității lumii subacvatice. Și-a petrecut o mare parte din carieră filmând Marea Barieră de Corali și Coasta de Est a Australiei și este pasionat de conservarea oceanelor și de folosirea artei sale pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța protejării ecosistemelor marine.

Spectacolul de scufundări GO are loc la Sydney Showground în perioada 6-7 septembrie

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 6-7 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Scena Australia/Noua Zeelandă, Scena Inspirației și Scena Tehnologiei – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru tineri și adulți, de la experiențe VR de scufundări, o piscină demonstrativă, o piscină pentru scufundări încercate și multe altele.

În jurul scenelor și evenimentelor va fi o gamă largă de expozanți, de la agenții de turism și operatori turistici la stațiuni, ambarcațiuni cu croazieră, agenții de training, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

Ia-ți biletele acum!

Biletele pentru spectacolul de scufundări GO ANZ sunt acum în vânzare și puteți profita de Ofertă earlybird 2 la prețul de 1 până pe 9 septembrie – tu și prietenul/prietenul/partenerul/soția ta puteți vizita doar pentru $12...iar copiii cu vârsta de până la 16 ani au intrare gratuită, ceea ce o transformă în excursia perfectă în familie. Există o parcare generoasă la fața locului, iar locația este ușor accesibilă, cu numeroase opțiuni de transport, așa că notați-vă datele în agendă acum și pregătiți-vă pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.