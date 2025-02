Grupul Diving & Threat Exploitation și rolul scafandrilor Royal Navy

Lt Comandantul Chris Forster, ofițer de scufundări de la Royal Navy, va oferi o prezentare revelatoare despre rolul Diving & Threat Exploitation Group (DTXG), unitatea de specialitate a Royal Navy responsabilă cu scufundări de deminare, eliminarea subacvatică a munițiilor explozive (EOD) și operațiuni maritime de contra-IED atunci când va merge la scena din Marea Britanie. GO Diving Show în luna martie.

Lt Comandantul Forster are 12 ani de serviciu în Marina Regală, inclusiv zece ani în cadrul comunității de scufundări de autorizare și are o experiență operațională semnificativă, cu desfășurari în Golful Arabic și în Pacificul de Sud-Vest.

Grupul de Diving & Threat Exploitation și rolul scafandrilor Royal Navy 4

DTXG operează în medii subacvatice complexe și cu risc ridicat, asigurând siguranța operațiunilor navale, a transporturilor comerciale și a infrastructurii maritime critice.

Această discuție va explora responsabilitățile cheie ale grupului, inclusiv:

Contramăsuri pentru mine (MCM): Detectarea, neutralizarea și eliminarea minelor navale și a munițiilor neexplodate (UXO).

EOD maritim: Răspuns la amenințările IED subacvatice în porturi, căi de navigație și instalații offshore.

Sprijin pentru operațiuni speciale: asistență forțelor speciale din Regatul Unit (UKSF) în operațiuni amfibii și ascunse.

Exploatarea amenințărilor: analiza dispozitivelor explozive inamice pentru a îmbunătăți strategiile de contramăsuri.

Un scafandru Royal Navy Clearance inspectează un contact de mină plutitor în timpul unui exercițiu de antrenament.

Discuția subliniază, de asemenea, instruirea DTXG, echipamentele specializate și integrarea tehnologiei de ultimă oră, cum ar fi vehiculele subacvatice autonome (AUV) și vehiculele operate de la distanță (ROV). Studiile de caz ale operațiunilor recente ilustrează eficiența escadronului în scenarii din lumea reală, în timp ce o discuție despre amenințările emergente și evoluțiile viitoare oferă o perspectivă asupra naturii în evoluție a EOD subacvatic.

Grupul de Diving & Threat Exploitation și rolul scafandrilor Royal Navy 5

Spectacolul GO Diving

Spectacolul GO Diving – singura scufundare a consumatorului și călătorie spectacol în Marea Britanie – revine la NAEC Stoneleigh în perioada 1-2 martie 2025, tocmai la timp pentru a începe noul sezon și promite un weekend plin de conținut interactiv, educațional, inspirațional și distractiv.

La fel și scena principală – de această dată înființată de starul TV, autorul și aventurierul Steve Backshall, revenind binevenită la GO Diving Show după câțiva ani de plecare, împreună cu NEEMO Aquanaut și șeful cercetării științifice la DEEP Dawn. Kernagis, colegă prezentator TV, autor și favorit permanent Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, care va discuta despre bogata moștenire maritimă și de război a Maltei și despre duoul dinamic de exploratori Rannva Joermundsson și Maria Bollerup, care vor vorbi despre recenta lor expediție Buteng în Indonezia – există din nou etape dedicate scufundărilor în Marea Britanie, scufundări tehnice, fotografia subacvatică and inspirational tales. Andy Torbet will be MCing the Main Stage once again, as well as giving a presentation on the challenges of shooting technical diving for TV shows. A list of all of the speakers, including timings, can be found aici.

Alături de etape, există o mulțime de elemente interactive – peștera mereu populară, bazinul uriaș de trydive, scufundarea captivantă în realitate virtuală cu epave tehnologice, ateliere de reținere a respirației și exerciții de aliniere, zona de biologie marine și, nou pentru 2025, șansa ta de a-ți încerca mâna la cartografierea epavelor cu societatea și arheologia lor împrăștiată printre toate epavele și arheologia lor. gamă tot mai mare de standuri de la birourile turistice, producători, pregătire agenții, stațiuni, croiboard-uri, centre de scufundări, comercianți cu amănuntul și multe altele.

Anul acesta vede și Competiția NoTanx Zero2Hero luând centrul scenei. Această competiție, destinată apneistilor începători, va avea parte inițială de 12 candidați pregătire cu Marcus Greatwood și echipa NoTanx la Londra la sfârșitul lunii februarie. Apoi, cinci finaliști selectați vor concura la GO Diving Show în weekendul din martie, inclusiv sesiuni de apnee statică în piscină, pentru a găsi câștigătorul general, care va primi o excursie de o săptămână la Marsa Shagra Eco-Village, amatorul lui Oonasdivers. Clic aici pentru a vă înscrie pentru șansa de a concura.

