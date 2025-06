Ratează scafandrii vreun truc cu semnalele noastre mărunte cu mâna?

„Supra apei, ca persoană surdă, sunt întotdeauna văzut ca cel care este «incapabil să comunice» cu ceilalți”, spune top modelul, actorul și acum scafandru Nyle DiMarco. Sub apă însă este invers – așa cum îi explică lui Steve Weinman, cunoașterea limbajului semnelor real ar putea fi benefică pentru toți scafandrii.

„A fost un pic ciudat să încerc să dezvăț limbajul semnelor american (ASL) pentru a învăța semnele de scufundări”, spune Nyle diMarco. „Aproape că mă limita – știind că puteam purta același volum de conversație completă sub apă cu ASL.”

„Unele dintre semnele standard pentru scufundări, deși extrem de necesare, nu sunt chiar intuitive și ar putea fi interpretate greșit ca fiind altceva.”

Nyle diMarco

„Totuși, partea interesantă este că Thomas Koch, cu care am urmat cursul, este acum în proces de dezvoltare a unui întreg limbaj subacvatic. De ce să ne bazăm pe gesturi aleatorii, când avem deja un limbaj vizual complet care funcționează - și anume limbajul semnelor!”

„Dacă am standardiza semnalele manuale din scufundări folosind limbajul semnelor, scafandrii nu ar comunica doar mai bine sub apă, ci ar avea și capacitatea de a se conecta cu persoanele surde din interiorul țării!”

Nyle DiMarco se descrie ca făcând parte din comunitatea surzilor cu D majusculă, identificându-se cu cultura surzilor înrădăcinată în limba sa maternă, limbajul semnelor american (ASL).

Actorul, modelul și activistul în vârstă de 36 de ani a intrat în atenția publicului din SUA în 2015, după ce a câștigat un reality show TV. Modelul următor al Americii.

La momentul respectiv, lucra ca model independent de aproximativ un an, dar a devenit doar al doilea bărbat și primul câștigător al concursului Deaf în 22 de sezoane ale emisiunii. Victoria sa a dus la un contract cu normă întreagă cu o agenție de modeling din New York.

În anul următor, el și un partener profesionist au câștigat competiția TV Dancing With The Stars, devenind a doua persoană surdă care a câștigat echivalentul de lungă durată al premiului din Marea Britanie Strictly Come Dancing.

Modeling, dans, scufundări…

Scufundările sunt o adăugire mai recentă la gama de realizări a lui Nyle. Interesul său a fost stârnit de o lungă cunoștință cu directorul de curs PADI, Thomas Koch, care este și el surd. „Îl cunosc pe Thomas de când eram copil”, spune el. „De 15 ani am vrut să urmez cursuri cu el, dar nu am găsit niciodată timp.”

Nyle se antrenează în piscină cu Thomas Koch (Rosie Moore)

Privind CV-ul său, acest lucru nu este prea surprinzător, dar când Nyle a găsit timp să obțină certificarea, a pornit cu adevărat la drum. Până acum a urmat patru cursuri în Islamorada, în Florida Keys, cu Aqua Hands, centrul de scufundări PADI deținut de Thomas și descris ca fiind singura companie de scufundări din lume deținută de persoane surde.

Cursul Open Water Diver a fost urmat rapid de cursul Advanced Open Water Diver, Enriched Air și cursul AWARE Coral Reef Conservation.

„Cursurile PADI mi-au oferit abilitățile și cunoștințele esențiale pentru a naviga cu încredere în lumea subacvatică, iar limbajul semnelor american (ASL) al lui Thomas a făcut ca experiența să fie cu adevărat excepțională”, spune Nyle. Mai mult, abordarea sa asupra experienței de învățare a scufundărilor oferă perspective neașteptate.

„Lumea subacvatică este cu adevărat lumea surzilor”, spune el. „Totul se răstoarnă. Deasupra apei, ca persoană surdă, sunt întotdeauna văzut ca cel care este «incapabil să comunice» cu ceilalți. Dar sub apă? Totul se schimbă.”

Nyle și Thomas pe barcă (Rosie Moore)

„În timp ce mă antrenam în mare, am observat ceva amuzant – instructorii de scufundări cu deficiențe de auz nu prea puteau să-i învețe pe alți scafandri cu deficiențe de auz sub apă. Începeau scufundarea, încercau să gesticuleze/să mimeze instrucțiuni, dar rareori funcționa.”

„În câteva minute, elevii lor păreau confuzi și toată lumea înota înapoi la suprafață pentru ca instructorul să poată vorbi.”

„Apoi se scufundau din nou – apoi totul se repeta. I-am privit cum urcă și coboară din nou ca un lift. Învățăturile și experiențele lor practice sunt întrerupte brusc.”

„Între timp, eu și Thomas, singurul director de curs PADI pentru surzi din lume? Am stat sub apă tot timpul. Nicio ieșire la suprafață. Nicio întrerupere. A putut să-mi explice tehnicile, să-mi corecteze postura și să mă ghideze prin fiecare exercițiu, totul în limbajul semnelor american, în timp real, la o adâncime de câțiva metri.”

„A fost perfect și, sincer, apa de sub părea teritoriul nostru!”

Care este semnalul pentru rechinul-doică? (Rosie Moore)

Planuri de cină și decolorarea coralilor

Nici aceasta nu a fost singura inversare pe care Nyle a întâmpinat-o sub apă. „Un alt scenariu amuzant: eu sunt adesea cel care se bazează pe pix și hârtie pentru a comunica cu persoanele auzitoare. Dar sub apă, dintr-o dată persoanele auzitoare mâzgălesc încet pe blocnotesuri impermeabile, în timp ce Thomas și cu mine ne relaxăm în limbajul semnelor.”

„Ne arăta fără efort creaturile recifului, ne explica ce vedeam și, da, ne-am făcut chiar și planuri pentru cină sub apă.”

Un moment l-a marcat cu adevărat pe Nyle, în timp ce el și instructorul său explorau recifele de corali. „Thomas a arătat spre mai multe secțiuni de corali decolorați, albi ca oasele, înconjurați de recife fertile. În limbajul semnelor american (ASL), a explicat chiar acolo: «Coralul acela este mort, un rezultat direct al creșterii temperaturii oceanului. Încălzirea globală este reală și este vizibilă chiar și sub apă».”

„Apoi am putut să-i pun mai multe întrebări despre asta, sub apă. Și nu m-am putut opri din a mă gândi la ceilalți scafandri pentru persoane auzite cu instructor pentru persoane auzite. Această conversație nu ar fi avut loc.”

„Scafandrii cu auz ar fi trebuit să aștepte până ieșeau la suprafață, poate 15, 30 de minute mai târziu, ca să întrebe: «Hei, ce era chestia aia albă pe care am văzut-o?» Presupunând că își aminteau măcar. Dar pentru că eu și Thomas puteam comunica sub apă, am învățat în acel moment. Și asta mi-a rămas în minte.”

Utopia surdă

Nyle diMarco s-a născut în Queens, New York, într-o familie în care nu doar el, ci și părinții și cei doi frați ai săi erau surzi din naștere. Când părinții săi s-au despărțit, mama sa, Donna, s-a mutat cu copiii ei în Maryland.

Acolo, Nyle a urmat cursurile Școlii pentru Surzi din Maryland și a obținut o diplomă în matematică la Universitatea Gallaudet din Washington.

În 2013, anul în care a absolvit, a apărut într-un film în limbajul semnelor american (ASL) numit În Canși în următorii ani a intrat în televiziune, jucând un rol principal în serialul Schimbat la nastere și apărând într-un serial de comedie, Oameni dificili.

Student model

El a precizat întotdeauna că, departe de a se considera handicapat din cauza surdității, consideră că este un avantaj faptul de a fi echipat pentru a comunica fără a vorbi – ca în cazul, de exemplu, modellingului.

Dedicat creșterii gradului de conștientizare a culturii surzilor, în 2016 a înființat Fundația Nyle DiMarco, o organizație caritabilă care oferă acces la resurse copiilor surzi și familiilor acestora.

Patru ani mai târziu, și-a înființat propria companie de producție, Clerc Studio, care a dat naștere la... U surd, un reality show Netflix care are loc la Gallaudet; un scurtmetraj documentar nominalizat la Oscar, intitulat Perceptibil și, anul acesta, Președinte surd acum!, un documentar pe care l-a co-regizat și produs despre un protest studențesc declanșat la Gallaudet în 1988, când un candidat auzitor a fost ales în fața rivalilor surzi. De asemenea, și-a împărtășit povestea într-o autobiografie, Utopia surdă.

Galapagos în vizorul său

Faptul că poate comunica atât de ușor cu instructorul său de scufundări, chiar și în timp ce era scufundat, l-a ajutat pe Nyle să parcurgă cu ușurință cursurile inițiale de scufundări, dar acum trebuie să dobândească o experiență subacvatică solidă pentru a profita la maximum de acel început de vis.

„Ceea ce mai rămâne este să fac 50 de scufundări pentru a putea face scufundări în Galapagos”, spune el, menționând această destinație în capul listei sale de dorințe, urmată de Lofoten din Norvegia – întâlnirile cu animale mari sunt în mod clar în vizorul său. „Călătoresc mult prin toată lumea, așa că cred că pot să mă furișez pentru o scufundare sau două!”

Singurul dezavantaj pe care îl poate observa ca scafandru este că atât de puțini oameni știu în prezent limbajul semnelor: „Au ales să cunoască doar un număr limitat de semnale manuale pentru scufundări, altele decât ASL! Nu pot comunica cu ei jos.”

„Exact asta încearcă să facă Thomas: să unească două lumi. Oceanul este încă unul dintre cele mai puțin explorate locuri de pe Pământ și, sincer, la fel este și potențialul semnalelor manuale.”

Convingerea persoanelor surde să înceapă scufundările nu ar trebui să reprezinte o problemă; Nyle consideră că provocarea constă „mai mult în a încuraja scafandrii auzitori nu doar să se implice în scufundări, ci și să urmeze cursuri cu un instructor pentru persoane surde. Nimeni nu știe mai bine cum să folosească gesturile cu ingeniozitate sub apă.”

Un schimb ușor de opinii la oprire

„L-am văzut pe Thomas Koch comunicând fără dificultăți sub apă cu scafandrii auzitori, folosind gesturi clare și intuitive care au sens instantaneu. Cred că persoanele auzitoare care învață să învețe ar fi mai bine cu persoanele surde!”

Un ultim punct: l-am întrebat pe Nyle dacă l-a surprins să afle că scafandrii se referă adesea la lumea subacvatică ca la un loc zgomotos. „Asta e o noutate pentru mine.” acum „– Habar n-aveam!”, răspunde el. „Acum trebuie să intru în vizuina aia de iepure…”

Mâini Aqua a fost înființat în 2010 de Thomas Koch, care a devenit ulterior ambasador PADI. Centrul de scufundări PADI din Clearwater, Florida, se adresează persoanelor surde și cu deficiențe de auz și declară că își desfășoară toate cursurile și excursiile de scufundări folosind limbajul semnelor american (ASL) pentru a asigura accesibilitatea atât pentru persoanele auzitoare, cât și pentru cele surde.

