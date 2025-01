Scuba Diver North America numărul 24 a apărut acum

Click aici pentru Scuba Diver America de Nord numărul 24

Acum există o mică taxă lunară pentru a citi cele mai recente digital Scuba Diver America de Nord revistă, dar avem o perioadă de încercare gratuită de 30 de zile pentru înscrierea la cel mai recent digital problema.

Alternativ, puteți citi digital reviste de la problema 23 și anterioare gratuit doar vizitând .

Sau mergeți la un magazin de scufundări și luați un imprima copie gratuit.

Știri rotunde

Nava unică de cercetare FLIP salvată de la depozitul de deșeuri, Sea Bees lansează hop on, hop off liveaboard, Scuba Show este partener cu GO Diving Show, iar scafandrușul din peșteră Bill Gavin moare.

Indonezia

Insula Komodo este cunoscută drept casa celei mai mari șopârle din lume, dragonul Komodo. O întâlnire față în față cu aceste reptile gigantice este, fără îndoială, o experiență pe listă, dar este departe de a fi singurul lucru care atrage scafandrii în această regiune a Indoneziei, după cum explică Walt Stearns.

Insulele Bay din Honduras

Înțelegerea geografiei și geologiei unui sit de scufundări contribuie întotdeauna la plăcerea experienței, iar lui Walt Stearns i-a reamintit acest fenomen în cea mai recentă vizită la Roatan, cea mai mare dintre insulele Bay din Honduras.

Întrebări și răspunsuri cu Dawn Kernagis, prima parte

Discutăm cu Dawn Kernagis, NEEMO Aquanaut, instruită de NASA, și directorul cercetării științifice la DEEP, despre ce îi determină interesul continuu pentru planeta noastră albastră și ce ne rezervă viitorul pentru viața subacvatică.

Fotografia subacvatică

De-a lungul anilor săi ca fotograf profesionist, Walt Stearns a oferit sute de imagini folosite în publicații naționale și internaționale, iar aici dezvăluie câteva secrete.

Divers Alert Network

Cele mai recente indicii și sfaturi de la experții DAN.

Filipine

Adrian Stacey aruncă o privire mai atentă asupra unei adevărate povești de succes în domeniul conservării marinei din Filipine când vizitează diversitatea și plina de culoare Insula Apo, chiar în largul coastei provinciei Negros Oriental.

TECH: Bikini Atoll, prima parte

Don Silcock dă startul unei serii de articole despre Mecca scufundării pe epave a atolului Bikini, începând cu o prezentare generală a Operațiunii Crossroads, a rezultatelor devastatoare și a poziției limbo-ului în curs de desfășurare a insulelor native.

Ce mai e nou

Noi produse care vin pe piață, inclusiv ceasul inteligent Garmin Fenix ​​8, care dispune acum de un mod de scufundare recreațional până la 130 de picioare, noi culori pentru lama Scubapro Seawing Supernova și carcasa pentru smartphone SeaLife SportDiver Ultra.

Test suplimentar

Directorul editorial Mark Evans evaluează și evaluează Seac Smart BCD, un tradițional sacou-dispozitiv de control al flotabilității, dar unul care arată bine și își face treaba bine.

#AskMark

Diferite utilizări pentru bobine, nitrox și autoritățile de reglementare, și cerințele de viză atunci când vă aflați pe un croas.