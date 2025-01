Numărul 93 Scuba Diver a apărut acum!

Știri rotunde

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level on-line dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

Întrebări și răspunsuri medicale DAN Europe

Echipa Divers Alert Network discută subiectul urechii înotătorilor și scufundările cu herpes.

Maldive, partea a doua

Stuart Philpott își continuă isprăvile de a scăpa insulele în jurul Maldivelor, de data aceasta oprindu-se la „insula scafandrilor” Vilamendhoo.

Întrebări și răspunsuri cu Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck fotografie, shooting in mines/caves, and being on expedition..

vanuatu

Editorul de Scuba Diver Australia și Noua Zeelandă, Adrian Stacey, descoperă că insula Espiritu Santo are mult mai multe de oferit fraternității de scufundări decât epava renumită în întreaga lume a președintelui SS Coolidge.

Scoţia

Ross McLaren a făcut din neatenție o fotografie în care surprinde viața marină interacționând cu gunoiul creat de om și l-a pus pe o cale care l-a făcut să privească mediul din jurul subiecților săi de viață marină într-o altă lumină.

Masterclassul lui Mustard

Alex Mustard oferă câteva sfaturi înțelepte pentru cei care doresc să intre în imaginile lor

în fotografie concursuri.

Divers Alert Network

Tim Blömeke prezintă prima dintr-o serie de trei părți despre dioxidul de carbon, un contributor comun la urgențele de scufundări.

Indonezia

O întâlnire față în față cu un dragon de Komodo este, fără îndoială, o experiență pe listă, dar este departe de a fi singurul lucru care atrage scafandrii în această regiune din centrul-sud al Indoneziei, după cum explică Walt Stearns.

Anglia

Leigh Bishop se întoarce la o epavă mică și necunoscută care, deși nu este faimoasă în sine, rămâne semnificativă în istoria maritimă.

Ce mai e nou

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ costum uscat.

Test suplimentar

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ computer de scufundare, which boasts numerous innovative elements.

Jurnalele Camerei

Ultima tranșă Chamber Diaries de la Midlands Diving Chamber.