Numărul 90 Scuba Diver a apărut acum!

Știri rotunde

Daniel Craig donates motorcycles to RNLI fundraising, Scuba Diver Revistă website moves to Divernet, new artificial reefs for Thailand and Ireland, and a Jason deCaires Taylor sculpture added to River Stour in Kent.

Întrebări și răspunsuri medicale DAN Europe

Echipa Divers Alert Network discută tema copiilor și scufundări.

Malta

Arhipelagul maltez poate fi doar un punct mic în mijlocul Mediului, dar insulele se laudă cu o multitudine de epave care așteaptă să fie descoperite. Mark Evans și familia au explorat câteva dintre cele mai populare site-uri.

Indonezia

Planare când alții se legănă – cu catamaranul Solitude Adventurer, o excursie prin marea liberă Banda devine o plimbare în parc, chiar și cu vânt și valuri. Format live inclus. Daniel Brinckmann s-a distrat la bord.

Echipamente marine Apeks

Apeks has become a powerhouse in the world of scuba diving, especially when it comes to world-class REGS, and in 2024, it celebrates turning 50.

grenada

Ghid special de 16 pagini pentru insulele Grenada, Carriacou și Petit Martinique, care prezintă diversitatea bogată de oportunități de scufundări care abundă, inclusiv o adevărată flotă de epave.

Masterclassul lui Mustard

Alex Mustard își concentrează atenția asupra recifelor de corali.

Întrebări și răspunsuri: Dawn Kernagis, partea întâi

Discutăm cu Dawn Kernagis, un NEEMO Aquanaut instruit de NASA, membru al Clubului Exploratorilor și director al cercetării științifice la DEEP, despre cum a început să facă scufundări, despre ce îi determină interesul continuu pentru albastrul nostru. planetă și ce ne rezervă viitorul vieții subacvatice.

TECH: Bikini Atoll, prima parte

Don Silcock își începe odiseea mult așteptată pentru a explora epavele legendare – precum portavionul Saratoga – care pot fi găsite lânceind pe fundul îndepărtatului atol Bikini.

Ce mai e nou

Ceasul inteligent Garmin Fenix ​​8 include acum o funcție de scufundare recreativă printre multitudinea de activități sportive, oferind aer/nitrox, decor complet, busolă etc.

Test suplimentar

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the Seac Smart BCD, un tradițional sacou-style unit with some novel features.

Jurnalele Camerei

Întrebări de la vizitatorii recenti ai Midlands Diving Chamber.