Ryan Chen: Luați în considerare scufundările cu dizabilități

Născut și crescut în Los Angeles, Ryan Chen a crescut hotărât să-și îmbine educația cu activitatea fizică, fie că sunt sporturi de iarnă sau arta marțială. Kendo – cea care folosește săbii de bambus și armură de protecție. Centura neagră a concurat la nivel național în SUA și Japonia.

Și-a întâlnit viitorul partener de afaceri Kent Yoshimura la Universitatea din California, San Diego, când avea 19 ani, în 2009, și au devenit prieteni fermi. Acela a fost și anul în care Chen a suferit o leziune devastatoare a măduvei spinării într-un incident de snowboard, lăsându-l paralizat de la brâu în jos.

A continuat să absolve atât economie, cât și chimie, dar nu și-a putut abandona stilul de viață activ obișnuit și s-a orientat către parasport. S-a antrenat în cursele în scaune cu rotile și a devenit parte a echipei paralimpice din SUA, în timp ce Yoshimura a devenit parte din echipa olimpica de judo a Japoniei.

Apoi, în 2013, cei doi prieteni au descoperit scuba diving. „Mi-am dat seama că mai am o singură viață de trăit și, în ciuda paraliziei mele, mai era o lume vastă de explorat”, spune el. „Întotdeauna am avut un sentiment de aventură, iar scuba diving mi-a oferit o modalitate unică de a călători, de a descoperi și de a experimenta natura în forma ei cea mai pură.

„Kent și cu mine ne-am certificat împreună. Văzusem o reducere Groupon, iar Kent era cel mai bun prieten al meu care spunea mereu da la orice. În două săptămâni am fost scafandri certificați PADI!”

Ceea ce merge bine. Certificarile prietenilor au fost obținute în aprilie, la Venice Beach din LA, iar certificarea Advanced Diver a urmat rapid.

Chen (dreapta) și Yoshimura se relaxează pe punte

Acest lucru a fost înainte ca PADI să oficializeze antrenamentul adaptiv pentru scafandri pe care îl oferă astăzi, deși ce adaptări erau disponibile la acea vreme par să fi fost mai mult decât adecvate pentru nevoile lui Chen. „Cred că am fost atât emoționat, cât și nervos prima dată, dar, odată ce am fost în apă și am făcut tot antrenamentul, m-am simțit foarte confortabil.

„Cel mai tare sentiment din lume este acea prima respirație sub apă. Simți că ai o superputere. A fost mai bine decât mă așteptam. De asemenea, sufăr de dureri extreme ale nervilor din cauza paraliziei mele, iar să fiu sub apă și să respir este aproape meditativ – când fac scufundări, mă simt lipsit de greutate și nu mă doare.”

Încrezător în apă

Întrebat despre cele mai dificile aspecte de stăpânit, Chen spune: „Scoate-ți masca sub apă și curățați-o. Cred că după aproximativ 10 scufundări am început să mă simt încrezător în apă.” Instructorii pe care îi descrie ca fiind „super-empatici. Cred că, în general, instructorii de scuba trebuie dragoste ce fac ei.”

Chen pe cale să se strecoare în mare

Prima scufundare în apă deschisă a fost pe Insula Catalina din sudul Californiei: „Păduri frumoase de alge și asta ne-a pus la punct – între Kent și cu mine am ajuns să ne scufundăm în multe locuri din lume, din Noua Zeelandă până în Japonia până în Thailanda. spre Caraibe.”

Locurile preferate până în prezent au fost Hawaii și Noua Zeelandă și cenotes din Mexic, în timp ce pe lista de găleți sunt Tahiti și Indonezia. Nicăieri nu este interzis, iar prietenii încearcă să se scufunde ca parte a călătoriilor lor frecvente de afaceri „și să facă scufundări oriunde putem!”

În cursul acestor călătorii, după spusele lui Chen, ei par să fi rătăcit pe o potecă curcubeu, raportând că nu au fost obstacole întâmpinate în locațiile de scufundări, atâta timp cât se aplică o planificare solidă, cu eforturi de cercetare și de a contacta cel mai potrivit magazin de scufundări pentru fiecare. zonă. Ei au fost întotdeauna făcuți să se simtă bineveniți și să nu raporteze experiențe negative.

La scurt timp după ce au devenit scafandri, Chen și Yoshimura au venit cu un produs de tip ceai verde, cu cofeină, numit NeuroGum, urmat de NeuroMints. Cofetăria „wellness” a oferit, au simțit ei, o modalitate sănătoasă de a menține nivelul de energie.

Produsele au fost crowdfunded, punctate Shark Tank (a SUA Bârlogul Dragonilor) și a început să atragă investitori mai mari. Astăzi sunt în aproximativ 12,000 de magazine și sunt disponibile on-line.

Ryan Chen

Chen este directorul financiar al companiei pentru CEO-ul lui Yoshimura și a devenit, de asemenea, un investitor pasionat, adesea în produse alimentare. A fost numit în elită Forbes Lista cu 30 sub 30 de ani în 2019.

Terapie cu scuba

Ceea ce l-a surprins pe Chen despre scufundări este cât de terapeutică este. „Făceam scufundări în Noua Zeelandă, ca parte a parteneriatului nostru PADI și am văzut niște animale sălbatice uimitoare. Atunci maestrul de scufundări, Caroline, a spus:Oceanul nu are garduri' și mi s-a părut că a fost foarte tare. Puteți vedea cu adevărat fauna sălbatică în adevăratul său habitat. Nu într-un acvariu sau într-o grădină zoologică, ci adevărata lor casă.”

Astfel de experiențe au alimentat interesul lui Chen pentru mediu. „Interesul meu pentru conservare a crescut semnificativ în timpul călătoriei mele ca co-fondator al Neuro. Lucrul îndeaproape cu lanțurile de aprovizionare mi-a oferit o perspectivă directă asupra impactului asupra mediului al producției și al deșeurilor. Această înțelegere mi-a adâncit conștientizarea nevoii urgente de durabilitate.

Chen sub apă

„Am ajuns să realizez că ne aflăm într-un moment critic pentru umanitate – unul în care trebuie să luăm măsuri decisive pentru a reduce deșeurile, a proteja ecosistemele și a crea un viitor mai durabil pentru toată lumea și pentru orice de pe această planetă.”

Aceste preocupări au condus la relația de astăzi cu organizația de caritate PADI AWARE. „A fost cel mai bun parteneriat! Ne-a venit ideea de gumă neurofuncțională și de mentă în timp ce facem scufundări în 2013. Având rapid înainte acest parteneriat și donarea pentru conservarea oceanelor a fost un vis devenit realitate.”

Legătura înseamnă că 20% din încasările din vânzările de cutii de Neuro în ediție limitată, cu tematică oceanică și cu marcă comună sunt direcționate către Fundația PADI Aware.

Ce îi place cel mai mult lui Ryan Chen la scufundări acum? „Cred că sunt în prezent. Trăim într-o lume în ritm rapid, cu atât de multe distrageri ale tehnologiei. Scufundarea vă permite să vă concentrați pe acum și să apreciați mama natură.

Interval de suprafață

„Scufandările au fost transformatoare pentru mine, atât din punct de vedere emoțional, cât și social, mai ales după accidentarea măduvei spinării. A devenit un instrument puternic de vindecare, permițându-mi să mă reconectez cu un sentiment de aventură și să explorez lumea într-un mod nou.

„Ceea ce o face și mai specială este să împărtășesc experiența cu cel mai bun prieten al meu și să o prezint altora. Am ajutat la certificarea multor oameni, inclusiv prietena mea și prietenii apropiați, creând împreună amintiri de neuitat.

„Scufandările au fost, de asemenea, o sursă de inspirație – a jucat un rol esențial în declanșarea ideii pentru NeuroGum. Este mai mult decât o activitate recreativă; este o piatră de temelie a călătoriei mele personale și profesionale.”

Tânărul Uriaș

Pentru Săptămâna Adaptive Scuba PADI (de mai jos) membrii agenției de formare și AmbassaDivers au fost rugați să facă efortul de a numi pe alții pe care și-ar dori să-i vadă să se apuce de scufundări. „Recomand membrilor trupei Young the Giant să obțină certificarea PADI Scuba Diving”, spune Chen.

Young The Giant – noi recruți pentru scuba?

Trupa de rock alternativ din California sărbătorește 20 de ani în afaceri și el îi urmărește din 2011. Există o fotografie neobișnuită cu el făcând surf în scaunul cu rotile în timp ce cântă la un festival rock.

„Tocmai ne-am lansat editie speciala Neuro tin cu ei, care sărbătorește albumul lor al doilea Minte asupra materiei [din 2013]. Albumul este despre sănătatea mintală și depășirea obstacolelor – exact ceea ce m-a ajutat să fac scuba diving.

„Vreau ca ei să experimenteze claritatea și calmul pe care le experimentați sub apă direct, deoarece știu că sportul scufundărilor îi va inspira în același mod în care m-a inspirat muzica lor.”

„Scuba diving oferă un sentiment de imponderabilitate, care este una dintre cele mai apropiate experiențe de sentimentul de a fi în spațiu. Când ești sub apă, flotabilitatea creată de apă îți susține corpul, făcându-te să simți că plutești fără efort.

„Cred și sper că scufundările adaptive devin din ce în ce mai accesibile pentru mai mulți oameni. Sper că există mai multe granturi acolo pentru a aduce mai mulți oameni în apă.”

Privind la următoarea scufundare