Protejarea mediului marin pentru generațiile viitoare

Dr. David Jones, un om de știință, conservator și avocat al oceanelor, va fi pe scena din Marea Britanie la GO Diving Show în martie, prezentând trei tineri oameni de știință talentați de la Universitatea din Portsmouth pentru a vorbi despre cercetările lor și despre modul în care acestea fac diferența în conservarea marinei.

Kelsey-Marie Cadd va vorbi despre producerea a două habitate artificiale pentru căluțul de mare spinos și căluțul de mare cu bot scurt, care vor încuraja creșterea speciei, vor stabiliza sedimentul și vor promova expansiunea ierbii marine.

Joe Sargent va vorbi despre degradarea recifelor de varec (Laminaria sp.) din jurul Insulei Wight, posibila cauză a declinului și motivul expansiunii altor specii de macroalge din regiune.

Georgia Sharpe-Harris va vorbi despre pădurile intertidale cu frunze late care se găsesc în jurul multor estuare din Marea Britanie. Aceste habitate de coastă unice au câteva analogii interesante cu mangrovele tropicale, iar o înțelegere suplimentară a acestui ecosistem bogat va ajuta la asigurarea că acesta este protejat în viitor.

Toți trei vor vorbi despre cercetările lor și despre impactul pe care îl poate avea asupra protejării mediului marin pentru generațiile viitoare. De asemenea, vor fi disponibile pe parcursul întregului weekend, împreună cu afișaje și echipamente interactive, în zona de biologie marine Just One Ocean (stand 1051 în Hall One lângă Tech Stage și Royal Navy).

Dr. Jones a fost un vorbitor regulat la GO Diving Shows de-a lungul anilor și a vorbit pe numeroase subiecte. Acum își dedică timpul conservării oceanelor pentru generațiile viitoare prin organizația sa de caritate Just One Ocean. Organizația de caritate se concentrează pe știință, educație și comunicare și sprijină mai multe proiecte inovatoare de cercetare marine, ca parte a misiunii sale.

Spectacolul GO Diving

Spectacolul GO Diving – singurul spectacol de scufundări și călătorii pentru consumatori din Marea Britanie – se întoarce la NAEC Stoneleigh în perioada 1-2 martie 2025, tocmai la timp pentru a începe noul sezon și promite un weekend plin de conținut interactiv, educațional, inspirațional și distractiv.

La fel și scena principală – de această dată înființată de starul TV, autorul și aventurierul Steve Backshall, revenind binevenită la GO Diving Show după câțiva ani de plecare, împreună cu NEEMO Aquanaut și șeful cercetării științifice la DEEP Dawn. Kernagis, colegă prezentator TV, autor și favorit permanent Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, care va discuta despre bogata moștenire maritimă și de război a Maltei și despre duoul dinamic de exploratori Rannva Joermundsson și Maria Bollerup, care vor vorbi despre recenta lor expediție Buteng în Indonezia – există din nou etape dedicate scufundărilor în Marea Britanie, scufundări tehnice, fotografia subacvatică și povești inspiraționale. Andy Torbet va fi din nou MCing the Main Stage, precum și o prezentare despre provocările filmării în scufundări tehnice pentru emisiuni TV.

Alături de etape, există o mulțime de elemente interactive – peștera mereu populară, bazinul uriaș de trydive, scufundarea captivantă în realitate virtuală cu epave tehnologice, ateliere de reținere a respirației și exerciții de aliniere, zona de biologie marine și, nou pentru 2025, șansa ta de a-ți încerca mâna la cartografierea epavelor cu societatea și arheologia lor împrăștiată printre toate epavele și arheologia lor. gamă tot mai mare de standuri de la birourile turistice, producători, pregătire agenții, stațiuni, croiboard-uri, centre de scufundări, comercianți cu amănuntul și multe altele.

Anul acesta vede și Competiția NoTanx Zero2Hero luând centrul scenei. Această competiție, destinată apneistilor începători, va avea parte inițială de 12 candidați pregătire cu Marcus Greatwood și echipa NoTanx la Londra la sfârșitul lunii februarie. Apoi, cinci finaliști selectați vor concura la GO Diving Show în weekendul din martie, inclusiv sesiuni de apnee statică în piscină, pentru a găsi câștigătorul general, care va primi o excursie de o săptămână la Marsa Shagra Eco-Village, amatorul lui Oonasdivers. Clic aici pentru a vă înscrie pentru șansa de a concura.

Biletele în avans sunt acum disponibile!

Cumpărați biletul de o zi acum pentru £17.50 + taxa de rezervare și fiți gata pentru o experiență educațională, interesantă și inspirațională! Sau cu atât de mulți vorbitori în cele două zile, plus toate afișajele interactive și expozanții de vizitat, de ce să nu faceți un weekend și să cumpărați un bilet de două zile pentru £25 + taxa de rezervare? Prețurile biletelor de grup pentru 10+ persoane sunt, de asemenea, disponibile dacă vii cu membrii centrului/clubului tău. Rezervați bilete pe site-ul Go Diving Show.

Și ca întotdeauna, prețul biletului include parcare gratuită. Iar copiii sub 16 ani merg gratuit, așa că aduceți-i pe copii pentru o zi fabuloasă în familie!