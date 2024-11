Mission Blue Planet: Un astronaut în scufundări

S-ar putea să se fi retras din viața anterioară pe orbită, dar femeia spațială și scafandria NICOLE STOTT are încă o misiune - să ne facă pe toți conștienți de conexiunile vitale dintre cosmos și lumea noastră apoasă. Ea vorbește cu Steve Weinman

Oaspeții de la COMO Cocoa Island din Maldive au fost încântați recent să li se alăture în scufundări nimeni altul decât un astronaut veteran – cineva care a experimentat totul, de la scufundări în derivă la scufundări prin ședință până la plimbări în spațiu în timpul ei.

Chiar și în toate aceste decenii în era spațială, într-un moment în care cetățenii îndrăgiți își fac propriile călătorii trecătoare dincolo de gravitația zero, oamenii și femeile spațiale profesioniști rămân o rasă rară.

La rândul ei, Nicole Stott s-a bucurat de scufundări în recif din Oceanul Indian și de o nouă oportunitate de a discuta subiectul ei preferat: legăturile multiple dintre oceane și spațiu.

COMO Cocoa Island, locație pentru o recentă tabără de astronauți a insulei (COMO Cocoa Island)

Stațiunea South Male Atoll, cu cele 33 de vile pe deasupra apei, găzduia ceea ce a fost denumit „Insulă Astronaut Camp”, șederea lui Nicole fiind rezultatul unui parteneriat între COMO și inițiativele gemene apropiate de inima ei, Space For A Better World și Fundația Space For Art.

Însoțiți de instructori de la centrul de scufundări PADI Cocoa Island, Nicole și oaspeții au explorat situri precum Shambhala Reef, aproape de stațiune, și Bay Reef, amplasat într-o lagună de 12 m adâncime și cu o gamă înfloritoare de rame de propagare a coralilor.

Scafandrii au fost favorizați de viața marină locală: rechini de recif, napoleon și țestoase verzi și țestoase, alături de o distribuție de susținere de murene, bucăți orientale, scoici gigantice, pești anemone, creveți curați, pește-leu și pește fluture.

Nicole Stott explorează reciful (COMO Cocoa Island)

Observarea unei țestoase (COMO Cocoa Island)

După scufundări, oaspeții au putut să ia masa cu Nicole sub stele și să-și continue discuțiile până în noapte.

„Am fost norocoși să facem aceste tabere de astronauți insulare în câteva dintre ele CUMlocațiile frumoase ale lui din întreaga lume”, spune Nicole. „Unul dintre lucrurile pe care le iubim la această lucrare cu COMO este că înțeleg legătura dintre mare și spațiu – că trăim pe o planetă oceanică.

„Ei apreciază că copiii care le vizitează locațiile merită o experiență semnificativă și îi întâmpină pe copiii din comunitățile locale să participe. Acest lucru este foarte important pentru noi – și, dacă nu pot duce copiii din localitate la locația stațiunii, ei acordă prioritate să ne aducă în școlile și comunitățile locale.

„Suntem, de asemenea, foarte recunoscători că aceste locații ne oferă oportunitatea de a intra în apă pentru a face scufundări și că putem include activități de conservare precum restaurarea coralilor, plantarea de mangrove și curățarea plajelor.”

Rechin singuratic (COMO Cocoa Island)

Întârziere la scufundări

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Deschideți apa check-out dive together on Delray Beach.

„În tot timpul, am comentat cum nu mi-a venit să cred că am așteptat atât de mult să încep să fac scufundări!”

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Cariera ei a decolat în 1987 când, înarmată cu o diplomă de inginerie aeronautică, sa alăturat Pratt & Whitney ca inginer proiectant structural. Ea s-a alăturat rapid la NASA la Kennedy din Florida, iar în 1998 s-a transferat la Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of pregătire and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott astronautul (NASA)

Prima dintre aceste misiuni ISS a văzut-o participând la prima sa plimbare în spațiu și a fost, de asemenea, ultimul membru al echipajului expediției care s-a întors pe Pământ prin intermediul navetei spațiale. În total, ea a petrecut 104 zile în spațiu.

„Fiecare astronaut este un scafandru”

Cariera lui Nicole la NASA a durat 27 de ani, dar când s-a pensionat în 2015, nu avea nicio intenție să se așeze – traiectorii ei combinate în spațiu și scuba o lăsaseră într-o misiune.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Deschideți apa Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Acestea includ multe scufundări în Laboratorul de flotabilitate neutră (NBL) NASA de la Johnson, în pregătirea pentru gravitația zero și acele plimbări în spațiu, precum și dobândirea de abilități avansate în pregătirea pentru scufundări de saturație în habitatul de cercetare subacvatic Aquarius din Florida.

Nicole is prepared for a NBL pregătire dive (NASA)

„În ziua de azi, fiecare astronaut este un scafandru – sau devine unul atunci când este selectat”, spune Nicole. O mare parte din scufundările ei de agrement au avut loc în largul insulei Bonaire, din sudul Caraibelor. „Este atât de accesibil și atât de frumos din toate motivele pentru care ne scufundăm – culoarea și diversitatea vieții.”

Noile experiențe atrag întotdeauna, totuși, și Maldivele au intrat în această categorie. „Este atât de interesant pentru mine să văd cât de diferite pot fi viața și frumusețea de la un loc la altul pe Pământ – mereu compar scufundările cu ceea ce am experimentat în Bonaire.

„Pentru mine, ceea ce face ca fiecare locație să fie preferată sunt oamenii cu care pot să fac scufundări. Îmi place în special când pot să fac scufundări cu fiul meu – el face scufundări și iubește de când avea 11 ani.” De asemenea, un scafandru este soțul lui Nicole, „antreprenorul spațial” născut în Insula Man, Christopher. Cuplul are sediul în St Petersburg, Florida.

„Nu pot să sari în nava ta”

Misiunea de cercetare a habitatului subacvatic Vărsător din 2006 a fost „o experiență remarcabilă” pentru Nicole. Ca membru al echipajului pentru proiectul NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), ea a lucrat în profunzime cu alți cinci aquanauți timp de 18 zile.

„A fost ceva extraordinar în a trăi și a experimenta uimirea și minunea „spațiului interior”,” reflectă ea.

Nicole Stott în afara Vărsătorului în timpul misiunii NEEMO 9 (NASA)

Vărsătorul a fost cel care a oferit ceea ce ea consideră cel mai bun analog al trăirii și lucrului în spațiu. „Odată coborât la 60 de picioare [18 m] în habitat timp de o oră, corpul tău este atât de saturat de azot încât nu poți să înoți în siguranță la suprafață. A fi acolo pentru o perioadă lungă de timp, în acel mediu extrem, a fost atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic, cât de aproape poți ajunge de spațiu.

„Nu poți să ieși pur și simplu afară fără echipament special pentru a supraviețui – echipament de scuba / costum spațial. Nu poți pur și simplu să ieși la suprafață dacă ceva nu merge bine – mai întâi trebuie să-ți aduci atât echipajul, cât și vehiculul într-o configurație sigură, la fel ca în spațiu, unde nu poți să urci în nava ta oricând ceva nu merge bine. .

Membrii echipajului NEEMO 9 (NASA)

„Spațiul închis, comunicarea cu echipa ta de control al misiunii, hrana, abordarea minimă a ceea ce este cu adevărat necesar pentru a supraviețui și a prospera, știința pe care o facem – toate sunt similare în ambele locuri. Și explorarea și uimirea și mirarea!

„Glumim că putem trăi și lucra în spațiul interior – înconjurați de planeta noastră – pentru a ne pregăti să trăim și să lucrăm în spațiul cosmic – unde înconjurăm planeta.”

„Plăcerea este durerea”

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the pregătire onwards was a joy. “Mi-a plăcut!" ea spune.

La Neutral Buoyancy Lab a fost „foarte tare să te poți scufunda în pregătirea pentru o plimbare în spațiu și să fii într-un loc în care apa este atât de limpede încât este ca aerul și să te scufunzi în jurul unei stații spațiale într-o piscină.

Activitate extra-vehiculară deasupra planetei albastre (NASA)

„Scufundarea este, probabil, cel mai aproape de a fi lipsit de greutate, mai ales dacă faci o treabă bună, asigurându-ți o plutire neutră pentru scufundare. Scufundarea în NBL este cu siguranță la fel de bună pe cât cred că o putem face în apă aici pe Pământ, dar încă mai aveți rezistența apei și greutatea și inerția costumului spațial.

„A lucra în costumul de 300 lb [136 kg] în apă este probabil cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată – plăcerea este durerea.

„Din fericire, toată munca și provocările din piscină sunt îndeplinite în spațiu cu o mișcare aproape fără efort în microgravitație – sunt recunoscător că nu este invers.

„Pentru a putea doar să te scufunzi în NBL în jurul hardware-ului stației spațiale din piscină te pune într-o stare mentală cu adevărat minunată și anticiparea cum va fi să plutesti într-un costum spațial în jurul hardware-ului real din spațiu.

„Nu există într-adevăr o modalitate mai bună de a vă familiariza cu exteriorul navei spațiale, al stației spațiale și al hardware-ului extern decât să fiți aproape și personal cu toate acestea în piscină. Avem un laborator VR care ajută și el.

„Pentru mine, a efectua o plimbare în spațiu seamănă mult cu scufundarea dintr-un alt motiv – este una dintre acele experiențe care este de fapt foarte greu de descris și este mult mai minunată decât ți-ai imagina vreodată că este. Le recomand pe amândouă cu căldură!”

Flutură în timpul unui EVA pe ISS 128 (NASA)

Alarmă de urgență

Al lui Nicole pregătire has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

„Unul dintre momentele mele cele mai mândri în spațiu a fost prima dată când am simțit alarma de urgență care s-a declanșat la ora 3 dimineața și am văzut cât de frumos echipajul nostru a plutit din compartimentele echipajului nostru, a luat seama pentru toată lumea și a plecat la muncă pentru a rezolva problema așa cum am făcut-o noi. fost instruit să facă pe Pământ.

“I think my PADI pregătire and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole calare pe linie la site-ul Vărsător (NASA)

La Londra am participat la unul dintre primele dintre ceea ce este planificat a fi o serie de evenimente de discuții la scară largă organizate de Nicole și colaboratorii ei, acesta la Muzeul de Știință.

Poate că încă în stadiul experimental, părea să cadă victima propriului succes – atrasese atât de mulți vorbitori invitați cu înaltă calificare pe scenă, încât constrângerile de timp au redus șansele unei dezbateri semnificative între ei.

Pe măsură ce evenimentul a continuat, totuși, a început să sape destul de eficient în relația complicată dintre explorarea spațiului și explorarea mărilor planetei noastre albastre.

Una dintre cele mai importante concluzii pentru mine a fost măsura în care acum explorăm și monitorizăm oceanele în detaliu științific, folosind imagini de ansamblu prin satelit. Convingerea lui Nicole este că toate eforturile din spațiu aduc dividende pe Pământ, așa cum se subliniază în cartea ei. Înapoi pe Pământ sau „Ce m-a învățat viața în spațiu despre planeta noastră natală și despre misiunea noastră de a o proteja.

Scoală de pești în Maldive (COMO Cocoa Island)

Aproximativ în aceeași perioadă cu evenimentul Muzeului de Știință, cele două organizații non-profit ale lui Nicole lucrau cu o a treia, Viața culturii oceanice, pentru a prelua marile ecrane din Piccadilly cu imagini ale vieții marine, chemând indivizii, corporațiile și guvernele „să se alăture luptei pentru a proteja ecosistemele vitale ale Pământului”.

Acuarele în spațiu

Nicole o descrie Spațiu pentru o lume mai bună ca „conectând spațiul-curios de spațiu-serios”, în timp ce Fundația Space for Art este dedicat „unificării unei comunități planetare de copii prin uimirea și minunea explorării spațiului și puterea de vindecare a artei”.

Fostul astronaut fusese de fapt prima persoană care a produs picturi cu acuarelă în spațiu. „Arta mea este inspirată de uimirea și minunea pe care o experimentez peste tot”, spune ea.

„Vederile Pământului din spațiu, nava mea spațială, vederile dedesubt colorate a Vărsătorului, creaturile incredibile pe care le vedem în scufundări, aisbergurile din Antarctica – inspirația din jurul nostru este nesfârșită. Avem o misiune foarte intenționată de a inspira oamenii să înțeleagă cum toată munca pe care o facem în spațiu este în cele din urmă în beneficiul întregii vieți de pe Pământ.”

Trio de raze vultur (COMO Cocoa Island)

M-am întrebat ce oameni îi întâlnește Nicole la diferitele sale evenimente au fost cei mai dornici să învețe despre spațiu și despre experiențele ei de acolo?

„În special, scafandrii sunt interesați de asemănările dintre scufundări și starea în spațiu. Ei sunt, de asemenea, cei care par să întrebe de ce cheltuim mai mulți bani în spațiu decât aici, pe planeta noastră, în ocean, pentru a explora și a rezolva provocările noastre planetare.

„Ne plac aceste conversații, pentru că ne oferă oportunitatea de a vorbi despre faptul că ceea ce facem în spațiu este „De pe Pământ, pentru Pământ” – că tot ceea ce facem acolo este în cele din urmă despre îmbunătățirea vieții pe Pământ.

„Măsurăm semnele vitale ale planetei noastre din spațiu – cea mai mare parte a informațiilor critice de care avem nevoie pentru a înțelege starea oceanului și a planetei noastre în general – ceea ce ne va permite apoi să rezolvăm cele mai mari provocări planetare.

„Și scafandrii, la fel ca toată lumea, sunt interesați de cum este să fii un om care efectuează un zbor spațial uman.”

Linia albastră subțire

Snapper cu dungi albastre (COMO Cocoa Island)

Oare petrecerea timpului în spațiu a schimbat-o pe Nicole? „Da, nu cred că poți să fii om și să mergi într-un loc precum spațiul, să experimentezi acel punct de vedere extraordinar, fără să fii schimbat în bine”, spune ea.

„Cred că același lucru este valabil și pentru scufundări. Mersul în spațiu și scufundările – de fapt orice experiență minunată și minunată – ar trebui luate ca un apel la acțiune.

„Stabiliți o conexiune cu planeta într-un mod cu totul nou. Apreciezi realitatea simplă – totuși, aș argumenta, convingătoare – despre cine și unde suntem cu toții în spațiu împreună.

„Trăim pe o planetă oceanică. Cu toții suntem pământeni. Singura graniță care contează este acea linie subțire albastră de atmosferă care ne acoperă și ne protejează pe toți.

Nicole Stott scufundând în spațiu (NASA)

„Și chemarea supremă la acțiune este ca noi toți să ne acceptăm rolul de colegi de echipaj și nu de pasageri pe nava spațială Pământ – făcând acest lucru, avem puterea de a crea un viitor pentru toată viața de pe Pământ, care este la fel de frumos pe cât arată spaţiu.

„Pentru noi toți cei de pe Pământ, nu pot exprima suficient cât de uimitor este să intri sub apă și să experimentezi spațiul interior – să înțelegem interconectivitatea întregii vieți de pe Pământ, să experimentăm frumusețea și să dezvoltăm o mai mare apreciere pentru uimire și mirare care ne înconjoară în fiecare zi.

„Trebuie doar să ne deschidem inimile și mințile la asta și să facem pasul!”

