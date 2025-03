Lista completă a emisiunilor de scufundări cu linkuri:

18-26 IANUARIE: Boot Düsseldorf (Expoziție Națională Internațională)

1-2 FEBRUARIE: Duikvaker

21-23 FEBRUARIE: European Dive Show (EUDI)

21-23 FEBRUARIE: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malaezia

1-2 MARTIE: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15-16 MARTIE: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28-30 MARTIE: Spectacol de scufundări mediteraneene

4-6 APRILIE: Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 MAI: Thailanda Dive Expo (TDEX)

31 MAI – 1 IUNIE: Scuba Show

13-15 IUNIE: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6-7 SEPTEMBRIE: GO Diving ANZ Show

17-19 OCTOMBRIE: Diving Talks

11-14 NOIEMBRIE: Spectacol DEMA



Introducere 00: 00

01:35 Scuba.com Ad

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show Marea Britanie

06:24 ADEX OZTek

07:06 Mediterana

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Spectacol de scuba

09:36 MIDE

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Discuții de scufundare

11:58 DEMA