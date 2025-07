Michael Aw pune accentul pe conservare

Michael Aw este o figură renumită în fotografia subacvatică, explorarea și conservarea oceanelor și va merge la Fotografie Etapa la GO Diving Show ANZ la Sydney în septembrie.

Michael conduce eforturile de creștere a gradului de conștientizare cu privire la problemele marine și de promovare a inițiativelor de conservare și, în plus, este director executiv al Deep Hope Inc, o organizație pe care a co-fondat-o împreună cu Dr. Sylvia Earle pentru a dezvolta submersibile pentru explorarea adâncurilor marine.

Recunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile la artă, Michael a fost onorat cu prestigiosul premiu NOGI și inclus în bursa Academiei Americane de Arte și Științe Subacvatice.

De asemenea, este membru al Clubului Exploratorilor, o dovadă a expertizei și a abilităților sale de lider în domeniu. Cu o pasiune pentru explorare, Michael a condus patru expediții emblematice în regiunile antarctice și arctice, contribuind cu informații valoroase despre aceste medii îndepărtate și neatinse.

Ca autor prolific, Michael a scris 40 de cărți despre diverse aspecte ale oceanului, împărtășind cunoștințele și experiențele sale cu un public global. Munca sa a fost apreciată pe scară largă, câștigându-i peste 68 de premii internaționale de fotografie și recunoașterea ca unul dintre cei mai influenți fotografi de natură din lume de către Outdoor Photographer.

Michael este fondatorul Asian Geographic și OceanNEnvironment Ltd, un ONG înregistrat la Environment Australia. Prin intermediul acestor platforme, el continuă să pledeze pentru conservarea mediului marin și să inspire și alții să se alăture efortului de a proteja oceanele noastre pentru generațiile viitoare.

De asemenea, este producător și regizor pentru mai multe filme și muzică Videoclipuri; 24 de ore sub o mare curcubeu – Maldive a fost prima sa documentar despre scufundările sale de 24 de ore pe reciful scufundat, produs pentru National Geographic Channel în 2001. Cel mai recent film al său este 2099 Power in Us, un film despre acțiunile climatice menite să promoveze global Net-Zero până în 2035.

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 6-7 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Scena Australia/Noua Zeelandă, Scena Inspirației și Scena Tehnologiei – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru tineri și adulți, de la experiențe VR de scufundări, o piscină demonstrativă, o piscină pentru scufundări încercate și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și operatori de turism până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

