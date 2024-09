Alăturați-vă nouă pentru o proiecție exclusivă a filmului Diving Into The Darkness

Suntem încântați că inaugurarea GO Diving Show ANZ (28-29 septembrie la Sydney Showground) va fi lansată în mod excelent – ​​cu o proiecție exclusivă pe scena principală a fenomenului documentar premiat Diving Into The Darkness.

Alăturați-vă nouă la ora 9.45:XNUMX, pe scena principală sâmbătă dimineața și pregătiți-vă pentru unul dintre cele mai remarcabile documentare pe care le-am vizionat în ultimii ani (citiți recenzia mea completă mai jos). Și mai bine, imediat după spectacol, Jill Heinerth ea însăși va oferi scena principală pentru a face o prezentare uimitoare. Director Nu Baghai va fi, de asemenea, la spectacol, urmând la scena ANZ / Inspiration în sâmbătă după-amiază.

Scufundarea în întuneric

Recenzie: Scufundarea în întuneric

Mark Evans: Când am auzit prima oară Scufundarea în întuneric, Eram foarte nerăbdător să-l văd pentru mine, mai ales că se concentrează pe prietena mea și legenda scufundărilor Jill Heinerth. Povestea ei merită de mult prezentată, iar acum am avut ocazia să o văd direct, pot confirma că regizorul Nays Baghai s-a întrecut cu documentarul final – merită cu adevărat toate laudele pe care le-a primit deja în scurtul timp care a fost la eliberare.

Filmul a câștigat deja premiul pentru cel mai bun lungmetraj documentar la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara din acest an și premiul pentru excelență remarcabilă la evenimentul Documentaries Without Borders.

Unul dintre cei mai mari scafandri vii din lume, exploratorul canadian Heinerth a fost implicat în unele dintre cele mai solicitante și celebrate expediții, de la sondajul celor mai lungi peșteri din lume din Mexic până la descoperirea unor peșteri gigantice de aisberg din Antarctica.

Încă din Diving In The Darkness

Juxtapus cu unele dintre aceste scufundări epice, care sunt descrise cu clipuri și fotografii de arhivă, documentarul de 96 de minute include interviuri intime și flashback-uri animate despre anii mai tineri ai lui Heinerth, ajutând la explicarea motivației ei de a lua parte la provocări atât de extreme.

Peste 100 dintre prietenii ei au murit în adâncuri, dar ea susține că fiecare aventură o aduce cu un pas mai aproape de a deveni femeia pe care și-ar fi dorit să o fi întâlnit în copilărie.

Întotdeauna am crezut că există două feluri de scafandri – cei care iubesc scufundările în peșteră și cei care nu – și mă încadrez ferm în această din urmă categorie. Întotdeauna a existat ceva despre peșteri care îmi dă „voitorii”, iar Diving Into The Darkness nu a făcut nimic pentru a mă răzgândi!

Încă din Diving In The Darkness

Văzând imagini uimitoare cu Jill alunecând fără efort prin sisteme de peșteri împodobite cu stalactite, stalagmite și alte ciudățenii topografice, într-o vizibilitate spectaculos de clară, trebuie să spun că începusem să fiu tentat în cea mai mică cantitate.

Dar apoi alte segmente – în special un moment îngrozitor de pierdut într-o peșteră filmat excepțional de bine de Nays și de echipă (știți foarte bine că este o recreare a incidentului în cauză, dar este atât de bine filmat încât inima începe să vă bată repede pe măsură ce ești prins în situație) – frânează-mi nebunia de moment și mă întorc în categoria de scafandru „Mă țin de epave, pereți și recife”!

Jill Heinerth este o vorbitoare captivantă dacă ai norocul să o prinzi pe scenă, iar carisma și personalitatea ei au izbucnit din film așa cum stătea chiar în fața ta. Acest lucru este completat de abilitățile de fotografiere ale lui Nays Baghai, care știe cu siguranță să surprindă scene epice cu camera. Acesta este de departe unul dintre cele mai bune documentare care se concentrează pe scufundări pe care le-am văzut în mulți ani.

Alăturați-vă nouă pentru o proiecție exclusivă a filmului Diving Into The Darkness 5

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 28-29 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Stage, Australia/Noua Zeelandă Stage, Inspiration Stage și Tech Stage – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru a se potrivi tinerilor și bătrânilor, de la experiențele de scufundare VR, un bazin demonstrativ și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și operatori de turism până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

2024 GO Diving Show UK, ajuns la al cincilea an, a atras peste 10,000 de participanți în weekend și s-a întins pe o suprafață de 10,000 mp de spațiu expozițional, iar varianta Australia și Noua Zeelandă aspiră să atingă acest nivel în următorii ani.

Intrarea la spectacolul inaugural GO Diving ANZ este complet gratuită – înregistrează-te aici pentru a vă obține biletele pentru ceea ce este, fără îndoială, evenimentul de scufundări din 2024 în Australia. Există multe locuri de parcare la fața locului, iar locația este ușor de accesat cu o mulțime de opțiuni de transport, așa că notează datele în jurnal acum și pregătește-te pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.