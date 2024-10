Spectacolul inaugural GO Diving ANZ a fost bine primit la Sydney

După ani de zile în care oamenii și-au dorit un spectacol de scufundări anual, atotcuprinzător, care să găzduiască scafandri de agrement, apnee și scafandri tehnici, GO Diving Show ANZ a umplut în sfârșit acest gol cu ​​spectacolul său inaugural la Sydney Showground din Australia, în perioada 28-29 septembrie.

Sydney Showground a fost ales pentru locația sa, care este înconjurată de suburbii, este ușor de accesat cu conexiuni feroviare directe și autostrada din centrul orașului Sydney, și există o mulțime de parcare, plus o mulțime de alte facilități (hoteluri, restaurante etc.) .

Acest prim spectacol a emulat foarte mult expoziția inițială din Marea Britanie, cu un pasaj similar – doar la 3,000 de persoane au participat în cele două zile – și un număr similar de expozanți. Ne așteptăm să vedem aceeași creștere de la an la an de care s-a bucurat show-ul din Marea Britanie, pe măsură ce evenimentul devine din ce în ce mai consacrat și mai mulți producători, agenții de formare, retaileri etc. se iau la bord - varianta din Marea Britanie, aflată acum la al cincilea an, a crescut la peste 10,000 mp și a primit peste 10,500 de persoane la evenimentul său din 2024.

O prezentare generală a evenimentului inaugural GO Diving Show ANZ

S-a simțit un sentiment palpabil de entuziasm atât de la expozanți, cât și de la vizitatori, dintre care mulți stăteau la coadă afară sâmbăta dimineața dornici să se deschidă ușile, iar această atmosferă plină de viață, pozitivă, a continuat pe tot parcursul weekendului.

Show-ul GO Diving ANZ se va întoarce, mai mare și mai bine, la Sydney Showground-ul 13-14 septembrie 2025, așa că faceți o întâlnire în jurnal.

Vizitatorii care stau la coadă pentru a intra în sala de expoziție sâmbătă dimineața

Așadar, primul spectacol de scufundări GO ANZ a fost un succes fără îndoială, dar nu ne credeți pe cuvânt – mai jos este raportul aprofundat și de primă mână al lui PT Hirschfield despre eveniment:

PT Hirshfield: Australia și-a sărbătorit inaugural noul spectacol anual de scufundări în perioada 28-29 septembrie la Parcul Olimpic din Sydney – și a fost genial! Biletele pentru acest prim an au fost gratuite, atrăgând înregistrări de la mii de scafandri și pasionați de ocean cu programul său bogat și divers pe parcursul evenimentului de două zile.

GO Diving Show (GODS) ANZ – care a fost sponsorizat de revista Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI și UW Images – este o expoziție satelit a spectacolului extrem de popular, vechi de cinci ani din Marea Britanie. Ambele evenimente sunt coordonate de Rork Media, coloana vertebrală a mărcii revistei Scuba Diver. Directorul editorial al Rork Media, Mark Evans, explică: „Încercăm să păstrăm același vibe, un pic așa cum facem cu versiunile internaționale ale revistei în Marea Britanie, America de Nord, Australia/Noua Zeelandă (și lansarea în Germania în ianuarie 2025). ). Toate au același branding, dar revista din fiecare țară este personalizată pentru acel continent.

„Am făcut același lucru cu spectacolul de scufundări. Aspectul de bază și structura spectacolului sunt aproape la fel ca în Marea Britanie – ce se spune, „dacă nu este stricat, nu-l repara” – dar am adăugat câteva elemente localizate.

„Nu contează dacă ești un începător, un scafandru cu experiență de agrement, un expert în tehnologie, un veteran sau un fotograf subacvatic, există ceva aici pentru tine într-un mediu primitor.”

Multe standuri au fost aglomerate cu vizitatori pe tot parcursul weekendului

Spre deosebire de multe alte evenimente pentru prima dată care pot fi afectate de probleme de dentiție, GODS ANZ a fost îndrăzneț și șlefuit din poartă, derulând fără probleme și oferind o mulțime de ceea ce își doreau vizitatorii săi. Spectatorii s-au aliniat devreme în fața locului înainte de deschiderea ușilor, dornici să înceapă „Evenimentul Australian Dive al Anului”. S-a auzit un bâzâit palpabil de la început.





Prezentări de clasă mondială pe scena principală

GODS a oferit o paletă largă de vorbitori locali și internaționali de calitate superioară. Peste 40 de discuții au fost foarte frecventate la scena principală și la etapele Foto, ANZ/Inspiration și Tech, programate simultan.

Cea mai dificilă parte a weekendului a fost să decizi în ce public să se afle, cu atât de mulți vorbitori remarcabili care rulau în același timp. (Din fericire, programul a fost publicat cu mult timp în avans în revista Scuba Diver ANZ și pe site-ul web GO Diving Show, permițând participanților să-și cartografieze mișcările în avans).

O discuție cu toți vorbitorii de la Main Stage a încheiat weekendul duminică după-amiază. De la stânga: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson și Dr Richard Harris

Războinicul vieții sălbatice din Marea Britanie, autorul, gazda de televiziune și documentare Steve Backshall a fost o carte de atracție majoră. Un orator de talie mondială, cu prezentări bine pregătite și extrem de captivante, Steve a împărtășit filmări spectaculoase în ambele zile. Discuțiile sale s-au concentrat pe scufundări cu rechini și pe „învățarea să vorbești balena”.

Alți vorbitori de pe scena principale au inclus salvatorul thailandez al peșterii, Dr. Richard Harris, care a discutat despre atracția scufundărilor tehnice. El a remarcat: „Am găsit GO Diving destul de diferit de alte spectacole de scufundări. Există mult mai mult accent recreațional, ceea ce îmi place foarte mult.

„Este bine să susțin discuții despre scufundări tehnice de vârf celor care ar putea fi scafandri mai noi. Acest lucru le deschide ochii asupra acestei lumi de posibilități dincolo de înotul în jurul recifului cu un singur rezervor dacă doresc să facă ceva diferit. Există un trib uimitor de oameni cu adevărat interesanți în scufundări cu care mi-am petrecut viața. Îmi place să-i încurajez pe alții să intre în asta.”

Steve Backshall în plin flux

O proiecție de dimineață a puternicului lungmetraj documentar al lui Nays Baghai Diving Into the Darkness – urmată de întrebări și răspunsuri cu subiectul pionier al filmului, Jill Heinerth, în scufundări în peșteri din Canada – a fost foarte bine primită. Jill a prezentat separat despre cea mai lungă peșteră subacvatică din Canada și despre descoperirea navei lui Shackleton Quest.

Discuțiile exploratorului de epave Lust4Rust din NZ, Pete Mesley, au vizat locația la distanță și siguranța la bordul croației, precum și proiectul Truk Lagoon Baseline. Reflectând la ZEI, Pete a făcut ecou sentimentele multor participanți: „Este ca o gură de aer proaspăt. Există multă vitalitate. Este frumos să fii în preajma unor oameni pozitivi, cu gânduri asemănătoare.”

Legenda de apnee și cascadorie din LA, Liz Parkinson, a lucrat direct cu James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver și o mulțime de alți actori și regizori de top. Ea a împărtășit despre predarea talentelor de la Hollywood și TV să apne sau scufundări, precum și despre interpretarea unor roluri de siguranță în industria filmului și a televiziunii (înregistrările ei cu cascadorii subacvatice au fost incredibile!).

Vizionarea acestor cinci prezentatori de talie mondială interacționând în timpul unui panou final captivant și distractiv, moderat de MC Anthony Gordon, a întărit calibrul de top al programului GODS.

Au existat mai multe oportunități de a porni într-o scufundare în realitate virtuală



Un amestec de discuții

Difuzorii au fost la fel de remarcabili pe cele trei scene mai mici. Etapa ANZ/Inspiration a prezentat discuții despre destinațiile locale și internaționale de scufundări, sănătatea scufundărilor, găsirea epavei Endeavour și implicarea următoarei generații de scafandri. Holly Wakely, directorul de curs PADI în vârstă de douăzeci și unu de ani (cu peste 2,000 de scufundări înregistrate!) a personificat spiritul acestei etape.

Etapa tehnică a prezentat prezentări despre arheologie, scufundări în peșteri și epave și sănătatea și siguranța scafandrilor. Prezentatorii populari au inclus Human Factors Mike Mason, regizorul Avatar John Garvin și mereu distractivul David Strike.

David Strike pe scena tehnologiei

Photo Stage s-a lăudat cu o serie de prezentări inspiraționale de la fotografi locali și internaționali populari Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh și alții. Prelegerea americanului Mike Bartick despre scufundările în apă neagră a fost plină de imagini spectaculoase, evidențiind modul în care acest gen produce frecvent descoperiri științifice.

Mike a reflectat: „A existat o energie bună în spectacol. Comunitatea de scufundări din Australia este foarte puternică. A avea un astfel de eveniment aici este important pentru comunitate și industrie.”



Zumzit din sala de comerț

Ca și în cazul celor mai multe expoziții, cea mai mare zgomot a fost în Sala Comerțului sold-out, unde peste 100 de standuri au prezentat lumea scufundărilor.

Au fost reprezentați operatori locali și internaționali de scufundări, consilii de turism, agenții de formare, comercianți cu amănuntul, producători, organizații de conservare și non-profit. Stațiunile de scufundări și croiboard-urile care căutau expunerea la piața australiană au fost deosebit de abundente, alături de o mulțime de echipamente de fotografie subacvatică.

Kevin Purdy de la All Star Liveaboards discută cu potențiali clienți

Deținătoarea standului și prezentatoarea Deborah Dickson-Smith de la Diveplanit a spus: „The GO Diving Show a depășit toate așteptările. Am avut aglomerație mare aici și am fost foarte ocupați cu oameni care doresc să afle unde să călătorească în continuare.”

Steve Martin de la Digital Diver a fost de acord: „A fost extrem de ocupat. După ce s-au deschis ușile, nu am avut pauză până la 3:30.”

Unul dintre cele mai populare standuri de-a lungul weekendului a fost standul VIZ, un grup de Facebook din Sydney cu 15 de membri dornici să fie la curent cu condițiile locale de scufundări. Fondatorul Marco Bordieri explică: „Spectacolul de scufundări a fost incredibil ca o oportunitate de întâlnire pentru Vizzers. Sunt atât de multe lucruri în tribune. Puteți petrece cu ușurință doar o jumătate de zi privindu-le pe toate.”

Erau multe echipamente expuse pentru a verifica și cumpăra





Concurs foto

Câștigătorii Underwater Awards Australasia 2024 – care împart un fond de premii de 55 USD în opt categorii (Sydney, apele australiane și internaționale, Smart Phone, Portofoliu, Environmental Take 3 și Reels) – au fost anunțați la Photo Stage sâmbătă după-amiază.

Best in Show a fost premiat lui Gabriel Guzman pentru imaginea sa cu un pește-leu împotriva unei explozii de soare. Această imagine a fost selectată din portofoliul câștigător al lui Gabriel de subiecte cu o temă similară, alături de alte câteva plasări și laudări. A fost un rezultat excelent pentru Guzman, mai ales că aceasta era prima competiție foto la care participase.

Expunerea câștigătorilor Underwater Awards Australasia a fost foarte populară tot weekendul

Coordonatorul competiției Brett Lobwein a experimentat GODS din aproape orice unghi, inclusiv operator de stand, prezentator și membru al publicului la o serie de prezentări: „Comunitatea a ieșit și a susținut-o cu adevărat. Au fost o mulțime de oameni în prima zi. Am avut un total de aproximativ patru minute, nu era cineva la standurile noastre. Este atât de bun pentru industrie, cu sponsori fantastici și comunitatea locală de scufundări. Oamenii au zburat pentru a participa de la interstate.”



Reunind comunitatea de scufundări

Sally Gregory, participantă la QLD, a spus: „Acest spectacol de scufundări a fost grozav. Am ajuns din urmă atât de mulți oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile; oameni pe care i-am cunoscut când am început cu toții în industria scufundărilor la 20 de ani. Sunt și mulți oameni noi care vin și atât de multe piese noi și interesante de echipamente pe care nu ni le-am fi putut imagina niciodată când am început.”

Dr. Bill Gladstone, participant, a făcut ecou comentariile multor alți participanți: „Este incitant să fii în preajma atât de mulți oameni de scufundări grozavi, cu gânduri similare.”

Tancul demo a fost un punct focal în ambele zile





Un eveniment prietenos de familie

Majoritatea expunerilor de scufundări se luptă să fie cu adevărat prietenoase cu familia, dar GO Diving s-a străduit să îndeplinească cerințele. Oferirea de bilete gratuite a eliminat o barieră în calea participării. În Sala Comerțului, Spot A Shark a oferit distracție și activități educaționale pentru copii. O experiență de scufundare VR a epavei de pe Marte din Suedia – așezată la 75 de metri adâncime – a oferit o experiență captivantă fără a fi nevoie să te udă.

Nostalgia a întâlnit educația ca Muzeul Acvatic Shark in a Bus (un autobuz Leyland din 1957, care prezintă o colecție de patrimoniu, inclusiv un mare rechin alb conservat de cinci metri, fosile și multe altele) care vizează educarea despre specie cu un accent de conservare. Aceasta a fost singura atracție cu bilet separat la spectacolul de scufundări, cu o taxă de intrare de 5 USD.

Muzeul Shark in a Bus a fost ocupat tot weekendul

Copiii și adulții deopotrivă s-au bucurat de vizionarea rezervorului demonstrativ lung și îngust, cu apnei, sirene, scafandri sidemount și demonstrații de drone subacvatice.

Pe măsură ce spectacolul se încheia duminică după-amiaza, editorul Scuba Diver ANZ și coordonatorul evenimentului Adrian Stacey a reflectat: „A fost fantastic. Feedback-ul a fost cu adevărat pozitiv din partea expozanților, vizitatorilor și vorbitorilor. A fost minunat să văd o mulțime de familii aici în weekend, așa că sperăm că și următoarea generație de scafandri. Tuturor le-a plăcut să se adună sub un singur acoperiș. Ne-a depășit așteptările.”



Gânduri închise

Un spectacol anual de scufundări pentru Australia a fost așteptat de mult. Este emoționant să vezi că Show-ul GO Diving iese pentru a umple golul și a crea un eveniment inaugural atât de puternic, care se adresează celui mai larg public posibil de scufundări. Acest eveniment este obligat să crească și să prospere pe măsură ce se stabilește în următorii ani.

Mark Evans de la Rork Media oferă ultimul cuvânt oricărei persoane care a ales să facă scufundări în loc să participe la GO Diving Show: „Știu că scufundările reale sunt grozave aici, totuși puteți merge la scufundări în majoritatea weekendurilor – toți acești vorbitori, expozanți și atracții sunt aici doar pentru acest weekend. După acest spectacol inaugural, am avut deja multe companii de scufundări care au venit la noi și ne-au spus „Ar fi trebuit să fim aici, vom veni anul viitor”, așa că asigurați-vă că îl includeți în jurnalul pentru anul viitor, promite să fie epic."

Vizitați pentru mai multe informații despre evenimentul de anul viitor (13-14 septembrie 2025 la Sydney Showground) așa cum sunt planificate lucrurile în.

Fotografie de PT Hirschfield, Mark Evans și Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)