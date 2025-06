Cum și-a pierdut degetele irezistibilul Căpitan Slate

at

at 7: 00 pm

O figură importantă pe scena scufundărilor din Florida, căpitanul Spencer Slate a cunoscut multe schimbări de-a lungul anilor. El vorbește cu JOHN CHRISTOPHER FINE, cel care a făcut fotografiile.

„Cine e Lloyd Bridges?” a întrebat inocent un tânăr scafandru.

Căpitanul Spencer Slate a făcut o fotografie mărită uriașă a regretatei vedete a Vânătoare pe mare de pe peretele biroului din spatele atelierului său de scufundări.

A părut ciudat de plângăcios preț de o clipă, înainte să-și dea seama că Bridges, în vârstă de 80 de ani și cu barba albă din imagine, jucase în serialul de televiziune de pionierat despre scafandrul Mike Nelson și isprăvile sale eroice, cu mult înainte ca scafandrul care pusese întrebarea – sau chiar tânărul instructor care stătea lângă el – să se fi născut.

Slate cu o versiune mai tânără a lui și Lloyd Bridges, care jucase în Sea Hunt acum 65 de ani

„Am fost invitat la petrecerea de 80 de ani a lui Lloyd Bridges”, le-a spus Slate tinerilor scafandri care admirau fotografia cu el alături de Bridges. „Am 77 de ani. Le spun tuturor. Îmi place faptul că oamenii în vârstă încă fac lucruri”, a adăugat el, după ce a explicat pentru ce fusese cunoscut Bridges.

Puțini îl numesc pe Slate pe numele său real. El a condus aventurile de scufundări ale căpitanului Slate în Florida Keys timp de 47 de ani. A condus operațiuni de scufundări din Key Largo timp de 33 de ani, iar în ultimii 14 ani a continuat să administreze un atelier de scufundări cu servicii complete, un centru de predare și o barcă de scufundări din Tavernier.

Figură impunătoare

Fotografia căpitanului Slate lângă Bridges dovedește statura sa înaltă și robustă. Cu o înălțime de 6 m, Slate îl domină pe Bridges și pe majoritatea oamenilor. Născut în Winston Salem, Carolina de Nord, a absolvit liceul în 3 și s-a înrolat în Armata SUA, atașat unei unități de transport și aprovizionare.

După ce a absolvit Universitatea East Carolina din Greenville, Carolina de Nord, cu o diplomă în administrarea afacerilor, Slate abia aștepta să ajungă în Florida.

„Am predat cursuri de afaceri la un liceu vocațional din Jacksonville”, îmi spune el. „Mi-am obținut certificatul de instructor de scufundări în 1974 în cadrul programului național de scufundări YMCA din Jacksonville. Am preluat acel program YMCA în 1978. Mi-am obținut brevetul de căpitan în 1976.”

Slate cu barca sa de scufundări în Tavernier, Florida

Nu e nevoie să-l țin pe căpitanul Slate pe drumul cel bun. Poveștile lui sunt nesfârșite: povești despre scufundări speciale, oameni interesanți la care s-a scufundat și incidente, dintre care unele ar prefera să nu le facă publice, în ciuda faptului că are cicatrici evidente care le dovedesc.

Îți va strânge mâna cu mâna dreaptă căreia îi lipsesc degetele și cu cele rămase deformate de mușcătura unei murene pe care o hrănea.

Slate a fost îndrumat de legenda scufundărilor din Keys, Steve Klem. „Klem era «Pied Piper din Parcul Pennekamp»”, povestește el, adăugând: „Am devenit prieteni. Klem hrănea creaturi. Mi-a spus că nu se scufundă iarna. Avea 66 de ani, așa că am preluat eu conducerea.”

„Creatura” din Slate a atras scafandri din întreaga lume pentru a explora împreună cu el tărâmul oceanic din largul insulelor Keys. A existat o perioadă îndrăzneață când își punea o sardină în gură ca ofrandă pentru baracude. Murenele pe care le hrănea manual se ghemuiau în jurul lui și între el și scafandrii săi, îndopându-se cu recompense din pește.

Bancuri de pești îl urmau pe Slate sub apă, așteptând pomană. Acelea erau vremurile în care scafandrii învățau că până și locuitorii oceanici feroci puteau fi îmblânziți cu hrană și înțelegere pașnică, în ciuda elementului omniprezent de pericol.

Lucrurile au mers prost când o mureană a intrat în găleata cu hrană a lui Slate. Fără să-și dea seama, a băgat mâna să scoată pește, iar degetele i-au fost confundate cu o gălăgie.

Deși a încălcat regula predată la fiecare curs de scufundări de „privi, dar nu atinge”, Spencer Slate a supraviețuit și a adus mii de scafandri la o mai bună înțelegere a vieții oceanice.

A fost o vreme când hrănirea peștilor era incontestabilă.

Fulgera

Un fulger a lovit lângă centrul de scufundări Slate. Ploaia torențială a căzut în toi, iar drumurile au fost inundate. Butch Hendricks, președintele Lifeguard Systems, urma să se scufunde. Condițiile oceanice erau dificile și fuseseră emise alerte pentru ambarcațiuni mici.

Slate avea barca lui de scufundări Continentul pierdut gata, cu căpitanul Dillon așteptând. Hendricks a sunat să întrebe dacă scufundările de dimineață pot fi amânate până după-amiază. Nicio problemă. I-a oferit lui Slate șansa de a interacționa cu tânărul elev de scufundări și cu instructorul său și de a povesti întâmplări.

" Arca regală „Era înăuntru”, le-a spus el. „Era principalul portavion al Marii Britanii. Condițiile erau mai rele decât astăzi. Am primit un telefon de la navă, m-au întrebat dacă aș putea duce scafandrii Marinei Regale la Spiegel Grove naufragiu.

„Le-am spus că e mare agitată, de 8-10 metri. Au spus că e singura șansă pe care o vor avea și că au propriul echipament. Am spus da. Au ajuns aici, 10 persoane. Le-am spus că va fi mare agitată. Au urcat la bord și și-au depozitat tancurile duble ale marinei și echipamentul. Era o mare agitată - valuri de 10 metri. Oceanul era atât de puternic încât atunci când ne-am apropiat de locul de desfășurare a trebuit să merg la ralanti.”

Slate stătea pe spate într-un scaun rotativ din biroul său, cu picioarele rezemate de perete și cu ochii albaștri plini de năzbâtii, în timp ce le povesti tinerilor scafandri.

„Le-am spus: Pregătiți-vă, nu leg barca de o gheață. Săriți câte cinci odată și coborâți. Când ieșiți la suprafață, găsiți o gheață și vă voi ridica.”

„Au venit la suprafață, s-au întors la bord și au spus că a fost cea mai bună scufundare pe care au avut-o vreodată. Eram afară, în fulgere. Doamne, era o lovitură puternică, cobora. Am prins barca. M-am uitat la catarg și era un halou albastru în jurul lui - cum îi spun ei, Focul Sfântului Elmo?”

„Le-am spus tuturor să nu atingă nimic metalic. Am fost zdruncinat când a trebuit să apuc volanul.”

Clopotul Bibb

Ardezie cu clopotul navei George M Bibb

Clopotul navei de la cutterul Gărzii de Coastă a SUA George M. Bibb stă în clasa căpitanului Slate. Când cuterul a fost scos din uz și demontat înainte de a fi scufundat împreună cu o navă soră ca recif artificial în Insulele Keys, o cunoștință de-a lui Slate a cumpărat clopotul.

Există o poveste acolo, la propriu: „Ed Uditis avea o afacere cu antichități marine. Când a primit clopotul, mi-a spus că are ceva pentru mine și că aș vrea să-l am. Am spus da, iar el mi-a dat acest clopot, originar din...” Bibb. "

Scafandrii de pe nava scufundată își pot aminti de zilele în care aceasta a servit cu mândrie, iar clopotul său este acum păstrat de un pionier al scufundărilor care continuă să își împărtășească experiența didactică în Florida Keys.

Skip Dawson încă se scufundă folosind setul twin original Sea Hunt al lui Lloyd Bridges

Vânătoare pe mare difuzat între 1958 și 1961. Căpitanul Skip Dawson, tehnicianul de reparații al serialului Slate, deține rezervoarele duble originale ale lui Lloyd Bridges, cele folosite în serial, și se scufundă cu ele – o altă legendă vie cu genul de experiență în și sub oceane care i-a câștigat respectul și admirația la nivel mondial.

Aventurile de scufundări ale căpitanului Slate se află pe Autostrada 1, Tavernier, la borna kilometrică 90.7, Oceanside.

