GoPro-uri oriunde merg

at

at 8: 36 pm

EKREM PARMAKSIZ este un fotograf subacvatic specializat în rechini, dar, dacă odinioară se bucura de pacea lumii de sub valuri, este îngrijorat de faptul că accesibilitatea ușoară a camerelor de bună calitate transformă acea lume într-o mină frenetică de conținut. Este duhul deja scos din cutie – ce face... tu gândi?

Înainte să intru în lumea scufundărilor, oceanul mi s-a părut întotdeauna o planetă îndepărtată. În copilărie, lumea subacvatică era ceva de admirat de la distanță, prin intermediul documentarelor TV. Frumos, misterios și ușor intimidant.

Nu am crescut în preajma lui, nu eram înotător din fire, dar ceva legat de liniștea de dedesubt, de imponderabilitate, de lumea ascunsă chiar sub valuri – mă trăgea.

Grădinile albastre nesfârșite de corali și bancurile de pești care se învârteau ca niște furtuni argintii nu erau singurele atracții pentru mine. Fusesem atras de rechini încă din copilărie. Nu în atmosfera tipică de căutare a senzațiilor tari, Fălci-mod inspirat, dar ceva mai profund.

În timp ce alți copii erau îngroziți de filme sau de imagini cu rânduri de dinți ascuțiți, eu eram cel care răsfoia enciclopedii, schița rechini pe marginea caietelor școlare și implora să mi se permită să mă uit la documentare despre rechini la televizor.

Era ceva anume la ei: puternici, străvechi, neînțeleși. Nu erau doar prădători pentru mine, ci simboluri ale unei lumi sălbatice care supraviețuise milioane de ani. Nu îi consideram monștri. Vedeam mister.

Îmi amintesc că am văzut o scenă dintr-un documentar despre natură în anii 1990, în care scafandrii erau înconjurați de rechini. Apa era nemișcată. Rechinii alunecau în jurul lor ca niște fantome. Probabil am derulat acele imagini de vreo zece ori. Vreau să fiu acolo, m-am gândit. Vreau să-i înțeleg, nu să mă tem de ei.

Doar scufundări

La început, voiam doar să mă scufund. Oceanul este o lume pe care majoritatea oamenilor nu o experimentează niciodată cu adevărat. Ei văd suprafața – valuri, reflexii, culori – dar nu aud liniștea de dedesubt și nici nu sunt martori la micile drame ale vieții pe un recif: un pește-clovn care își apără casa, o broască țestoasă care alunecă printr-o rază de soare, un rechin de recif care sfâșie albastrul ca un semn de întrebare.

Un pește clovn își apără casa

Punctul de plecare a fost să simt apa cum se strânge în jurul meu, să plutesc fără greutate printre acele creaturi pe care le văzusem doar în cărți și pe ecrane. Dar undeva între prima mea coborâre și a suta, mi-am dat seama că a o vedea nu era suficient. Voiam să mi-o imaginez.

Nu mi-am propus să devin fotograf subacvatic. Nu am luat un aparat foto pentru a crea artă, cel puțin la început, ci pentru a-mi aminti.

Apoi, a devenit o modalitate de a traduce: să iau momente prea fragile, prea trecătoare și să le îngheț suficient de mult timp pentru ca alții să vadă ce am văzut eu. Mirare. Nemișcare. Viață.

Fotografie subacvatică Nu era vorba despre fotografia perfectă. A devenit o modalitate de a exprima uimirea – o modalitate de a readuce o parte din tăcere și mister pentru ca și alții să o vadă. Fiecare imagine era o conversație: nu doar „uite ce am văzut eu”, ci „uite ce riscăm să pierdem”.

Albastru suprarealist

Au trecut mai bine de 18 ani de când am început ca fotografia subacvatică artist. Ceea ce a început ca o încercare de a surprinde albastrul suprarealist al mării a devenit curând o obsesie legată de rechini. O simplă pasiune s-a transformat curând într-un scop.

Și la un moment dat, mi-am dat seama că nu devenisem un scafandru cu aparat foto, ci un povestitor, unul care, întâmplător, lucra în albastru.

A fost o vreme când mă scufundam pentru liniște, dar odată cu trecerea anilor ceva s-a schimbat. Acea interacțiune neîntreruptă cu viața marină a început să se estompeze și să devină din ce în ce mai greu de găsit.

Genul de liniște care mă învăluia odată în timp ce eram suspendat între apă și imponderabilitate este afectat de ceva excesiv: utilizarea constantă a camerelor GoPro, strălucirea roșie a luminilor de pe disc, goana după „încă o fotografie”.

Aceste camere video sunt peste tot pe unde merg în întreaga lume – pe manșete, cu lumini intermitente, oameni care manevrează nu ca să vadă reciful, ci ca să-l surprindă.

Nu cu mult timp în urmă, a aduce un aparat foto la o scufundare era o alegere – ceva rezervat celor cu pregătirerăbdare sau un scop. Acum, este aproape de așteptat. Un GoPro prins de fiecare masca-curea, un port tip cupolă în fiecare mână, luminile clipind în timp ce paparazzii subacvatici își fac treaba. Uneori ai senzația că sunt mai multe camere de acțiune decât pești sub apă.

Scufundările au devenit mai puțin despre scufundare și mai mult despre conținut. Oriunde mă uit, văd o altă cameră pe un baston și un alt scafandru mai concentrat pe filmare decât pe moment. E ca și cum reciful s-ar fi transformat într-un platou de filmare, fiecare broască țestoasă fiind o celebritate, fiecare rechin o apariție trecătoare, fiecare cap de coral un fundal.

Masca jos, camera scoasă

La primele mele scufundări, înainte să am măcar un aparat foto, totul părea sacru. Liniște. Nefiltrat. Nu mă gândeam la unghiuri sau filmări, aveam doar ochii mari, plutind printr-o lume căreia nu-i păsa dacă mă uitam.

Acum? Am fost la scufundări unde oamenii abia dacă se uită în ochi la ocean. Masca jos, cu camera scoasă, urmărind clipuri video ca niște influenceri subacvatici.

În căutarea șanselor de bani

Am văzut scafandri care se îndreptau cu coatele spre un căluț de mare, se înghesuiau într-o stație de curățenie sau pluteau la câțiva centimetri deasupra recifului doar pentru a obține „fotografia cu bani”, în timp ce reciful își ținea respirația, iar peștii se împrăștiau. Dacă GoPro-ul era odată un instrument, acum pare un reflex.

Sunt departe de a fi anti-aparat foto – cum aș putea fi, când am unul full-frame foarte profesional? – dar cu cât mă afund mai mult, cu atât tânjesc mai mult după acele momente liniștite, neînregistrate, genul pe care nimeni altcineva nu le va vedea vreodată. Cele care nu necesită editare, postare sau aprobare, ci doar amintire.

Când camerele de filmat sunt peste tot, prezența devine rară. Scufundările în grup au devenit mai mult ca niște platouri de filmare plutitoare. Am fost la scufundări în care scafandrii se înghesuiau pe lângă nudibranhiate fără să se uite, alergând după țestoase, plutind la câțiva centimetri de un pește-leu doar pentru a obține fotografia perfectă.

Înțeleg atracția și dorința de a surprinde acel moment perfect – țestoasa alunecând printre razele soarelui, rechinul venind din adâncuri – este puternică. Acestea sunt amintiri pe care vrem să le păstrăm, să le împărtășim, să dovedim că am fost acolo.

Am avut acele momente în care o ramă perfectă pare să conțină toată minunea pe care o simt. Dar, la un moment dat, simt că mulți dintre noi am încetat să ne scufundăm și am început să producem conținut.

Urmărirea

Acum mă întreb ce pierdem în acest proces. Ceea ce mă deranjează nu sunt camerele de filmat atât de mult, cât urgența. Goana. Felul în care ne scoate din prezența noastră. Felul în care transformă o întâlnire liniștită cu un rechin într-un eveniment pus în scenă. Felul în care fragmentează intimitatea unei scufundări – cum, în loc să împărtășim uimire, concurăm pentru unghiuri de filmare.

Ghizii de scufundări odată pur și simplu ne deschideau calea, arătând lucrurile ascunse pe care le-am putea rata: un pește-scorpion camuflat în corali, o crevetă curată dansând într-o anemonă de mare, pulsul lent al unui castravete de mare sub noi scopuriErau povestitori, nu doar lideri, interpreți ai recifului.

Dar, în ultima vreme, au mâinile ocupate – nu cu plăci video sau indicatoare de recif, ci cu camere GoPro. Pe bețe, cu lumini, în porturi tip dom. Nu este neobișnuit acum să vezi un ghid filmând fiecare moment, întorcând camera înapoi spre grup pentru selfie-uri subacvatice sau urmărind o broască țestoasă pentru a obține clipul perfect pentru filmarea de Instagram a magazinului.

Conținutul este monedă de schimb

Uneori apreciez asta. Filmările sunt un suvenir frumos, iar ei știu bine unghiurile. Am fost etichetat în momente importante frumos editate și recunosc că e mișto să mă văd plutind în albastru, încadrat de corali și lumina soarelui, ca și cum ar fi ieșit dintr-un film despre natură.

Dar o altă parte din mine duce dorul ritmului de altădată. Liniștea. Atenția personală. Acum, ghidul este adesea mai mult operator de cameră decât naturalist. Uneori, sunt înainte cu GoPro-ul în timp ce grupul se îndepărtează. Alteori, filmează în loc să arate acea creatură rară pe lângă care am înotat.

Nu este vina lor - este cultura pe care am construit-o. Conținutul este acum monedă de schimb. Magazinele vor promovare. Scafandrii vor suveniruri. Iar ghizii, prinși undeva între siguranță, povestire și rețelele sociale, încearcă să facă totul.

Întâlnire cu ciocanul

Îmi amintesc de o situație foarte bizară în Maldive, când am dat peste un banc mare de pești ciocan, zeci.

Mișcându-se în formație lentă, corpurile lor sfâșiind apa ca niște relicve antice, capetele lor mișcându-se la stânga și la dreapta ca și cum ar fi căutat mai mult decât o simplă pradă - poate căutând pacea.

Ghici ce? Doi ghizi de scufundări care trebuiau să stea nemișcați nu s-au putut abține și au lovit cu piciorul spre școală, cu camere GoPro în palme. Tare. Nerăbdători. Prea repede. Apoi, într-o clipă, rechinii au dispărut.

O mișcare a cozilor și dispăruseră înapoi în albastru, ca și cum n-ar fi fost niciodată acolo. Ghizii s-au întors timizi la grup, cu camera încă înregistrând, dar fără imagini.

Înapoi pe barcă, m-am apropiat de ei și le-am citat propriile cuvinte: „Cele mai de neuitat întâlniri sunt cele în care stai nemișcat – și lași oceanul să vină la tine.”

„Lasă oceanul să vină la tine”

Există și alte aspecte importante de luat în considerare. Utilizarea excesivă a camerelor video subacvatice poate avea diverse consecințe de mediu, etice și practice.

Poate perturba viața marină și poate provoca daune fizice habitatelor – scafandrii cu camere de filmat ar putea atinge sau lovi accidental recifele de corali fragile și cu creștere lentă. Unele specii s-ar putea obișnui prea mult cu prezența umană, ceea ce le face mai vulnerabile la prădători sau braconaj.

Și popular fotografia subacvatică Locațiile pot deveni supraaglomerate, ducând la degradarea ecosistemului și la scăderea calității experiențelor vizitatorilor.

Un fel de magie

Sub apă, există un fel de magie care nu se traduce în videoclipuri – momente care nu performează pentru cameră. Momente care pur și simplu... suntȘi sper să nu uităm că nu este nevoie ca totul să fie înregistrat.

Unele lucruri se simt mai bine în clipa prezentă, în liniște, în compania unui recif care spunea povești cu mult înainte să apăsăm vreodată „înregistrare”.

Zilele astea, stau deoparte. Îi las pe cameramani să miște înainte. Privesc cum reciful din spatele lor se așază din nou. Ascult cum liniștea revine.

Pentru că, pentru mine, scufundările nu au însemnat niciodată ce puteam lua acasă. Ci ce puteam lăsa în urmă – zgomot, grabă, ego – și ce puteam purta doar în amintire. Oceanul nu este un fundal pentru conținut, ci o lume vie, care respiră. Și uneori, cred că merită nu filmările noastre, ci întreaga noastră atenție.

Lucrarea lui Ekrem Parmaksiz poate fi găsită pe ul său internet și pe Instagram @ekremcbi, iar articolele de pe Divernet includ Scufundare SOLO CU RECHINII DIN TIGER HARBOR si RECHINI CLINICI? CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ADEVĂRAT ÎN MAREA ROȘIE?