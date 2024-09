Inspiră-te pentru următoarea ta aventură cu Deborah Dickson-Smith

Deborah Dickson-Smith are zeci de ani de experiență în explorarea lumii atât deasupra, cât și sub apă și aduce această experiență Diveplanit Travel, prezentând noi destinații de scufundări clienților săi - și acum pentru GO Diving Show ANZ audiență în perioada 28-29 septembrie.

Fii inspirat pentru următoarea ta aventură! Prezentarea lui Deb va prezenta destinații emergente pentru scufundări, inclusiv:

Halmahera – așa-numitul „New Raja Ampat” din Insulele Molucca din Indonezia; Romblon – proclamată nouă capitală a macro-scufundărilor în Filipine; Mikomoto – orașul ciocanului la o aruncătură de băț de Tokyo; și Sri Lanka – o nouă destinație de epavă accesibilă pentru iubitorii de rugină.

Ea va acoperi, de asemenea, noi oportunități de scufundări în Micronezia, inclusiv Pohnpei și Majuro, deschise datorită noilor zboruri cu Nauru Airlines.

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 28-29 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Stage, Australia/Noua Zeelandă Stage, Inspiration Stage și Tech Stage – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru a se potrivi tinerilor și bătrânilor, de la experiențele de scufundare VR, un bazin demonstrativ și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și operatori de turism până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

2024 GO Diving Show UK, ajuns la al cincilea an, a atras peste 10,000 de participanți în weekend și s-a întins pe o suprafață de 10,000 mp de spațiu expozițional, iar varianta Australia și Noua Zeelandă aspiră să atingă acest nivel în următorii ani.

Intrarea la spectacolul inaugural GO Diving ANZ este complet gratuită – înregistrează-te aici pentru a vă obține biletele pentru ceea ce este, fără îndoială, evenimentul de scufundări din 2024 în Australia. Există multe locuri de parcare la fața locului, iar locația este ușor de accesat cu o mulțime de opțiuni de transport, așa că notează datele în jurnal acum și pregătește-te pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.