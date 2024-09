Obțineți o copie semnată a Deep Blue a lui Steve Backshall la GO Diving Show ANZ

GO Diving Show ANZVorbitorul principal al lui pe scena principală este apreciatul prezentator TV, naturalist și aventurier Steve Backshall. De asemenea, este un autor desăvârșit, care a scris mai multe cărți bine primite și va semna cel mai recent – Deep Blue: Călătoriile mele pe ocean – după discuțiile sale.

Take a deep breath… Steve Backshall was nine years old the first time he saw a shark, while on vacanţă with his family in Malaysia. It was the beginning of a life-long fascination with these ‘lords of the sea', and the oceanic life around them.

Cariera sa de unul dintre cei mai populari naturaliști și exploratori ai lumii l-a dus în nenumărate locuri subacvatice, multe nemaivăzute până acum de alții. Și a fost, de asemenea, martor la scăderea uimitoare a averii locuitorilor sălbatici din oceanele noastre în ultimii 50 de ani.

Deep Blue este o carte pentru o viață întreagă: un amestec remarcabil de memorii, călătorii și științe marine și de mediu, care ne poartă într-un tur de neuitat al numeroaselor lumi ale vieții acvatice: de la deșerturile subacvatice și pădurile tropicale până la evoluția eroilor oceanici. precum țestoasa de mare și marele alb, de la geneza vieții oceanice până la starea în declin rapid a mărilor polare albe și a recifelor de corali. Este atât o scrisoare de dragoste către prețioasele noastre oceane, cât și un strigăt de raliu pentru ceea ce trebuie să facem pentru a le salva.

Există doar 200 de exemplare disponibile (100 hardback – 55 USD, 100 softback – 25 USD) la GO Diving Show ANZ, așa că vă recomandăm insistent precomanda pentru a vă asigura copia. Cărțile precomandate vor fi disponibile pentru colectare din zona de semnare a cărților în timpul orelor de semnare stabilite, cu prioritate celor care precomandă.

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 28-29 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Stage, Australia/Noua Zeelandă Stage, Inspiration Stage și Tech Stage – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru a se potrivi tinerilor și bătrânilor, de la experiențele de scufundare VR, un bazin demonstrativ și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și operatori de turism până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

2024 GO Diving Show UK, ajuns la al cincilea an, a atras peste 10,000 de participanți în weekend și s-a întins pe o suprafață de 10,000 mp de spațiu expozițional, iar varianta Australia și Noua Zeelandă aspiră să atingă acest nivel în următorii ani.

Intrarea la spectacolul inaugural GO Diving ANZ este complet gratuită – înregistrează-te aici pentru a vă obține biletele pentru ceea ce este, fără îndoială, evenimentul de scufundări din 2024 în Australia. Există multe locuri de parcare la fața locului, iar locația este ușor de accesat cu o mulțime de opțiuni de transport, așa că notează datele în jurnal acum și pregătește-te pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.