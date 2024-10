Șocul Lusitaniei

A trecut destul de mult timp de când un scafandru cu epave tehnice din Thailanda și corespondentul Divernet, TIM LAWRENCE, a făcut scufundări în apă rece, dar cum a putut rezista oportunității de a trece la legendarul Lusitania în largul Irlandei de Sud? Tim descrie câteva momente păroase și analizează în profunzime povestea încă controversată a modului în care scufundarea navei a influențat cursul Primului Război Mondial – cu fotografii de PETER McCAMLEY, care discută despre provocările recente pentru echipa sa din Proiectul 1

În timp ce coboram, o senzație de frig mi-a trecut pe spate. S-a dovedit că mi-am inundat parțial costumul uscat după o luptă cu mănușile uscate și o agrafă la stația de evadare. Am urcat, recunoscător pentru greutatea în plus pe gratii.

A doua zi, Peter a scos un costum nou. Am fost încântat de noul aspect și mulțumită pentru mâinile de care aveam nevoie pentru a intra în el (curry verde nu a ajutat talia).

Ne-am întors, am intrat în apă și mi-am început coborârea frumos și cald. Abia la 40 de metri am început să mă simt de parcă mi-aș fi blocat bărbăția într-un viciu. Tonul ridicat al vocii mele nu avea legătură cu conținutul de heliu din mixul meu.

Din păcate, umflatorul de joasă presiune se deconectase. Urcând pe linie, am încercat să reconectam LPI, dar mănușile uscate mi-au împiedicat progresul. Frustrat după cinci minute, mi-am redus pierderile și am continuat să ies la suprafață, sunând la scafandru Coran Markey, care a reconectat rapid umflatorul.

M-am îndreptat înapoi pe linie, doar pentru a fi întâmpinat de ultimul scafandru, Ken Blakely, eliberând linia de transfer către bare pentru deriva deco! Blestemandu-mi norocul, am profitat de ocazie pentru a exersa niste exercitii, amintindu-mi inca o data de provocarile trecerii de la apa calda la rece...

Tim Lawrence (față) se pregătește să se scufunde din nou

Răsuciri și întoarceri

De-a lungul veacurilor, epavele au modelat deciziile mult dincolo de bompres, dar puțini pot pretinde impactul istoric pe care îl are RMS. Lusitania. Povestea ei are mai multe întorsături decât orice roman Agatha Christie și încă creează intrigi pentru oricine este emoționat să întoarcă paginile.

RMS Lusitania, intrând în port (George Grantham Bain)

La momentul lansării ei la șantierul naval John Brown din Scoția, în 1906, 31,550 de tone Lusitania a fost cea mai mare navă de pasageri din lume – eclipsată doar de nava ei soră Mauretania când a fost lansată aproximativ 14 săptămâni mai târziu în curtea Swan Hunter.

Guvernul britanic a finanțat ambele nave pentru Cunard Line, ajutând Marea Britanie să concureze cu dominația crescândă a Germaniei asupra transportului transatlantic, oferindu-i în același timp o rezervă la îndemână de crucișătoare auxiliare pentru utilizare în timpul războiului.

Ambele nave au fost înmatriculate în Navele de luptă ale lui Jane din acea perioadă ca crucișătoare auxiliare și împreună au dominat în curând rutele transatlantice, cu Banda Albastră comutând între ele. Pentru viteză și lux, au fost de neegalat.

Izbucnirea războiului a înregistrat o scădere a transportului maritim și Mauretania a fost întins în timp ce Lusitania a continuat să deservească traseul.

Schimbarea regulilor

A fost o perioadă de schimbare. Până în acest moment, războiul pe mare a fost guvernat de convenția „Regulile Premiului”, care interzicea navelor înarmate să atace navele comerciale fără avertisment. Condiții aplicate, totuși, în cazul în care o navă nu reușește să se oprească sau să reziste la îmbarcare.

Convenția a fost menită să salveze vieți. Dacă o navă neînarmată ar fi scufundată sau luată drept premiu în timp ce își încalcă neutralitatea prin transportul de contrabandă, pasagerii și echipajul ar trebui să aibă o trecere sigură către țărm.

Pe măsură ce submarinele germane au devenit mai eficiente la scufundarea navelor, Marea Britanie a început să-și înarmeze navele comerciale, iar aceste „nave Q” încălcau convenția. De asemenea, Amiraalitatea și-a ordonat flota comercială să lovească orice submarin care încerca să-i oprească.

Această strategie ia împins pe germani să declare la 4 februarie 1915 că războiul ar trebui să fie considerat nerestricționat în zona de război din jurul insulelor britanice. În acest moment, războiul fără restricții era considerat o crimă de război, iar schimbarea politicii a dus la scufundarea unor nave mai neutre.

Zona de război declarată a Germaniei din Primul Război Mondial

RMS Lusitania a fost înregistrată ca crucișător auxiliar, purtând muniții enumerate pe manifestul ei și nu neutre. Într-o New York Times reclamă plasată vizavi de un anunț pentru Cunard's Lusitania cu o zi înainte de îmbarcarea ei de 1 mai 2015, Germania i-a avertizat pe cetățenii americani cu privire la pericolele de a întreprinde o călătorie cu orice navă aliată care intră în zona de război.

Asta ar fi Lusitaniaa 202-a călătorie a lui, o întoarcere de la New York la Liverpool. Mulți pasageri nu cunoșteau reclamă, dar aceasta alimentase speculațiile în rândul claselor conducătoare că Lusitiana era acum o țintă legitimă de război.

„Nu trebuie să fie afișate steaguri în timpul traversării”, a spus Cunard. Predecesorul actualului său căpitan Turner arborase în mod controversat un pavilion american într-o călătorie anterioară, posibil pentru a avertiza orice submarin că la bord se aflau cetățeni americani.

Căpitanul William Turner

Necunoscut pasagerilor, fusese încărcat un transport de cartușe de pușcă, carcase, detonatoare și pulbere de aluminiu. Înscrise pe manifestul de marfă și observate cu ușurință de spionii germani mascați în hamali, aceștia au plantat o țintă ferm pe pâlniile navei.

Viitorul incert

Lusitania s-au îndreptat către un viitor incert, dar cei mai mulți pasageri nu au fost atenți la pericolul crescut. Distrași de eleganța vasului și liniștiți de căpitanul Turner, trebuie să fi simțit că războiul era la un milion de mile distanță. Restricțiile legate de cărbune au însemnat că cea de-a patra cameră de cazane a fost închisă, reducând viteza maximă de la 25.5 la 21 de noduri.

Ultima fotografie a Lusitaniei, făcută la 1 mai 1915

Traversarea Atlanticului a trecut fără incidente, deși cu o scurtă întârziere pentru a prelua pasagerii și echipajul de pe nava de pasageri Cameronia.

În după-amiaza zilei de 6 mai, cargoul britanic de 6,000 de tone Centurion a fost torpilat și scufundat împreună cu o altă navă într-un atac submarin, creând conștientizarea prezenței submarinelor în sudul Irlandei.

Intrând în zona de război, căpitanul Turner a ordonat o întrerupere. Luminatoarele din sălile publice au fost acoperite, în timp ce vederile au fost dublate. Toate ușile etanșe au fost închise, iar bărcile de salvare s-au rotit pentru a facilita lansarea mai rapidă. Pasagerii gentleman au fost avertizați să nu fumeze pe punte în timpul oricărei plimbări după cină.

Lavoar pe epava Lusitania

Royal Navy era la curent cu pozițiile aproximative ale submarinelor active, datorită Camerei 40, un predecesor al Bletchley Park. Acest departament secret al guvernului intercepta și descifra comunicațiile germane, folosind cărți de coduri capturate.

Acesta și Centurion scufundarea pune sub semnul întrebării decizia ca Lusitania de a continua în bârlogul leilor, mai degrabă decât să se devieze în jurul nordului Irlandei.

Experții spun că decizia sa bazat pe penuria de cărbune și pe numărul de zile suplimentare necesare pentru a parcurge această rută. În lunile precedente, a fost de asemenea marcat în afara limitelor din cauza unui câmp minat german, deși a fost declarat liber pe 26 aprilie, cu patru zile înainte. Lusitania a plecat din New York.

Telemotor

Avertisment general

În după-amiaza zilei de 6 mai, căpitanul Turner a primit un avertisment general prin care se anunță submarinele active în sudul Irlandei și sugera ca navele să conducă o rută de la mijlocul canalului, trecând pe lângă intrările în port cu viteză maximă.

Aliații au creat asigurări împotriva riscului de război ca răspuns la pierderile tot mai mari de transport maritim și la reticența asigurătorilor de a risca ca navele și mărfurile să intre în zona de război. Acest lucru a deturnat efectiv toate comunicațiile pentru transportul maritim care intrau în zona de război către Amiraalitate și ar exista potențiale repercusiuni grave dacă ar fi suferite pierderi.

Un căpitan era liber să comandă după cum credea de cuviință, dar, în cele din urmă, știa că va răspunde în fața Comisiei comerciale.

Deasupra și dedesubt: Telegraful Stern

În acea după-amiază devreme a adus ultima poziție confirmată a unui submarin activ în zona navei far Coningbeg, la 70 de mile marine est de unde Lusitania a fost atacat.

În ciuda instrucțiunilor Amiralității, căpitanul Turner a trasat un curs care trecea mai aproape de coasta irlandeză, anticipând că submarinul ar fi căutat apă mai adâncă după orice atacuri făcute cu o zi înainte.

În dimineața zilei de 7 mai devreme, ceața l-a făcut să reducă viteza la 15 noduri și să înceapă să sune claxonul, alarmând unii pasageri prin ceea ce ei au perceput ca un anunț al prezenței navei.

Când ceața s-a curățat, căpitanul Turner și-a mărit viteza la 18 noduri și a ordonat ca schimbarea cursului să se închidă pe coasta irlandeză înainte de a-și relua direcția.

A început să obțină un fix de patru puncte. Viteza și orientarea lui ar trebui măsurate dacă ar evita să creeze o țintă ușoară în timp ce așteaptă apa mare o navă de dimensiunea Lusitania necesare pentru a naviga pe marele banc care protejează intrarea în Mersey.

Nu ar exista nicio escortă Royal Navy prin zona de război pentru Lusitania. Unii istorici subliniază ineficacitatea escortelor disponibile, toate având o viteză maximă mai mică decât linia. Viteza ar fi cea mai bună apărare a gigantului împotriva atacului submarin, așa că acest lucru era de înțeles.

Zona de luat masa de clasa a doua (Peter McCamley)

Conductă mare de abur din alamă în zona de luat masa de clasa a doua

Lipsa escortei ar fi putut fi, de asemenea, un șiretlic pentru a evita pavilionul unei nave britanice. La acea vreme, navele navale britanice aveau o capacitate ofensivă redusă împotriva submarinelor.

Marina Imperială Germană a trimis instrucțiuni secrete să ținteze fără avertizare navele de marfă care intrau în zona de război, punând în pericol navele cu pavilion neutru. Luna precedentă a arătat o creștere a scufundărilor unor astfel de nave.

Cu trei luni înainte de scufundare, consilierul pro-britanic al secretarului de stat american Robert Lansing redactase un memorandum despre impactul negativ pe care îl va avea intrarea SUA în război asupra efortului de război al Marii Britanii.

A fost acesta un șiretlic pentru a devia atenția de la Amiralitate, ar trebui ca pierderile grele de vieți americane să amenințe neutralitatea SUA? Dacă navele de marfă erau vizate, era doar o chestiune de timp până când pierderile ar începe să afecteze opinia publică.

Memorandumul spunea că intrarea SUA în război își va legitima navele ca ținte, sporind și mai mult problemele de aprovizionare.

Lumină de pe punte de promenadă

De asemenea, armele și munițiile necesare cu disperare vor fi redirecționate către armata americană, creând un deficit catastrofal pentru Marea Britanie, care era deja sub presiune. Cu toate acestea, unii au susținut că acest lucru este puțin probabil, având în vedere filozofia economiei de piață liberă a Americii și atitudinea cererii și ofertei față de afaceri și profit.

Lipsesc comunicații

Un alt aspect este conflictul de interese. Scufundarea Lusitania ar fi refuzat Marii Britanii accesul la materialele de război de care avea nevoie. În timp ce transporta muniție legitimată Lusitania ca țintă, pierderea încărcăturii ar crea de fapt un deficit semnificativ în față?

Cercetările ulterioare au evidențiat cinci comunicări lipsă trimise direct către Lusitania în ultimele zile ale navei. Căpitanul Turner a recunoscut că le-a primit, dar nu i s-a permis să dezvăluie substanța lor la ancheta ulterioară, alimentând teoriile conspirației despre forțele întunecate la lucru.

Cu privire la retrospectivă, este ușor să identifici beneficiile pentru Marea Britanie din pierderea unei nave precum Lusitania. Indignarea publică cauzată de Germania care vizează civilii a ajutat cauza fără sfârșit.

Alamă și viață marina în zona de luat masa de clasa a doua

Woodrow Wilson a avertizat deja asupra consecințelor grave în cazul oricărei pierderi de vieți omenești în SUA, atunci când germanii au declarat pentru prima dată zona din jurul Marii Britanii o zonă de război. A fost scena pregătită sau a fost aceasta, după cum cred mulți istorici, o serie de coincidențe nefericite?

Ceața se limpezește

În după-amiaza zilei de 7 mai, ceața s-a curățat, aducând pasagerilor promisiunea primăverii – și ajutându-l, de asemenea, pe căpitanul Schwieger să vadă Lusitania aburind departe de el.

Incapabil să-i egaleze viteza, el crezuse că ținta a pierdut – până când Turner și-a întors nava pentru soluția în patru puncte și a prezentat U-20 cu o abordare perfectă. U-boat-ul a așteptat până când nava de pasageri nu a fost la mai mult de 700 de metri înainte de a trage o singură torpilă. Mai târziu, Schwieger a susținut că, în acest moment, nu știa identitatea victimei sale.

O ilustrare a Lusitaniei care arată torpila fatală care se îndreaptă spre ea

Torpila a lovit uriașul între prima și a doua barcă de salvare pe partea tribord, sub pod. Explozia a fost urmată rapid de o a doua erupție, mai mortală, care a făcut ca marea navă să se apropie de tribord aproape imediat.

Designul neobișnuit al pereților etanși longitudinali ar fi putut afecta viteza listei, făcând bărcile de salvare din babord aproape inutile. Odată cu viteza continuă a navei, bărcile de salvare de pe partea tribord au devenit, de asemenea, o provocare pentru pasageri.

Căpitanul Turner nu a ordonat lansarea bărcilor de salvare în timp ce încerca să se întoarcă spre țărm. Cârma nu a răspuns și generatoarele au eșuat și ele. Pasagerii care nu se aflau pe punte s-au pierdut într-un labirint de coridoare scufundate în întuneric.

Lifturile de fier ornate, o expoziție mândră a ingineriei britanice, au devenit o capcană mortală pentru acele suflete nefericite care încercau să le folosească pentru a scăpa.

Lifturi în restaurantul de primă clasă

Căpitanul Turner și-a ordonat nava să meargă înapoi, dar liniile de abur rupte au făcut această abordare ineficientă. În timpul în care marea navă a redus viteza, doar șase bărci de salvare fuseseră lansate cu succes, una plutind și mulți pasageri pur și simplu își riscau în apa rece.

Optsprezece minute a fost tot ce a durat Lusitania a părăsi suprafața. Din cei 1,960 de pasageri verificați, 1,193 au murit. Multe dintre cadavre nu au fost niciodată recuperate.

Faptă disprețuitoare

U-20 s-a întors în Germania, unde căpitanul a fost la început lăudat, dar în cele din urmă a fost înregistrat ca unul dintre ticăloșii istoriei. Comandamentul german a căutat repede să se distanțeze de fapta lui disprețuitoare.

Dezbaterea continuă cu privire la cauza celei de-a doua explozii, mai intense. Unii istorici au susținut că posibilii vinovați au fost cazanele, deși această teorie a fost înrăutățită de fotografiile făcute de scafandru Vic Verlinden și Proiectul 17, care arată că acestea sunt încă intacte.

O altă teorie a postulat praful de cărbune ca posibilă cauză. Excelenta carte a lui Paddy O'Sullivan „Lusitania”: Dezvăluirea misterelor dă vina pe pulberea de aluminiu depozitată în cala nr. 2, aproximativ acolo unde a lovit torpila. Ambele idei par posibile sau a fost o combinație a celor două? Găsirea oricărui astfel de reziduu este un obiectiv al următoarei expediții a Proiectului 17.

Intrarea cazanului

Multe întrebări rămân fără răspuns. A fost Amiraalitatea vinovată de intenție criminală sau neglijență? Totul depinde de modul în care observatorul interpretează faptele.

Se pare că o mână invizibilă a fost în joc într-un joc de șah cu mize mari. Pasagerii erau scuturi umane involuntare pentru proviziile de război.

Scufundarea Lusitania nu a adus America în Primul Război Mondial, dar a luminat hârtia de atingere a unui război de propagandă care a ajutat la schimbarea opiniei publice, deschizând calea pentru ca SUA și complexul său industrial să intre în conflict doi ani mai târziu. Restul este istorie.

Nicio dovadă nu a apărut vreodată care să-l implice pe atunci pe primul lord al Amiralității Winston Churchill în pierderea Lusitania, dar o scrisoare pe care o trimisese liderului Consiliului de Comerț al Marii Britanii, Walter Runciman, la 12 februarie 1915, a servit la alimentarea teoriilor conspirației.

Trimis în momentul declarării germane a unei zone de război în jurul Insulelor Britanice, el scrisese: „Cel mai important este să atragem nave neutre pe țărmurile noastre în speranța de a implica SUA cu Germania. La noi, ne dorim traficul cu cât mai mult, cu atât mai bine și, dacă o parte din el are probleme, cu atât mai bine. "

Cârma

La ancheta Consiliului de Comerț, căpitanul Turner a fost scutit de orice abatere, în ciuda instrucțiunilor lui Churchill că ar trebui să fie „urmărit fără control”. A fost aceasta o încercare de a abate atenția de la incompetența Amiralității? Ancheta a dat vina ferm asupra Marinei Imperiale Germane.

Epava, la 92 de metri adâncime, a avut multe încercări de salvare, unele reușite și altele nu. Marea își dezvăluie secretele cu râpă. Povestea lui Lusitania începuse să treacă în umbra istoriei până când un scafandru de salvare numit John Light a intrat în arena în anii 1970.

Light a efectuat peste 200 de scufundări asupra epavei și a inițiat o încercare de salvare care, în cele din urmă, a făcut ca proprietatea epavei să treacă către bogatul industrial american Gregg Bemis. Gregg a fost condus de dorința lui de a dezvălui modul în care o navă atât de vastă s-ar putea scufunda în 18 minute de la o singură lovitură cu torpile.

Pasiunea sa l-a determinat să cheltuiască mai mult de 1 milion de lire sterline pentru a-și apăra proprietatea asupra Lusitania, și să devină scafandru tehnic la 76 de ani. S-a scufundat în epavă în 2004, după care activitatea a scăzut.

Ferestre în restaurantul de primă clasă

În 2016, Proiectul 17 a preluat provocarea (Vezi mai jos), permițând zeci de scafandri tehnici, inclusiv eu, să asiste la cercetarea științifică. În ultimii opt ani, membrul echipei Vic Verlinden a înregistrat sute de ore video în condiții extreme, cu materialul decodat de Stuart Williamson.

La moartea sa, Gregg a transferat proprietatea asupra Lusitania la un muzeu înființat pentru a păstra memoria acestei mari nave, dar nu înainte de a da permisiunea scrisă lui Peter McCamley și Proiectului 17 să-și continue explorarea.

Din păcate, totuși, în acest sezon 2024, muzeul a refuzat permisiunea Proiectului 17 de a scufunda epava.

Gregg dorise, în cuvintele sale, „să sprijine scafandrii tehnici din întreaga lume pentru a continua să exploreze și să documenteze ceea ce mulți consideră Muntele Everest al scufundărilor”, iar continuarea acestei misiuni este obiectivul principal al Proiectului 17.

Din fericire, drept recunoaștere pentru munca valoroasă a Proiectului 17, dr. Connie Kelleher și echipa ei din departamentul arheologic subacvatic al guvernului irlandez a făcut dă-ne permis să ne scufundăm în jurul epavei în acest sezon. Pentru care suntem foarte recunoscători.

Toate viețile acestor oameni sunt țesute în țesătura Lusitania poveste. Multe articole și publicații au beneficiat de eforturile lor de a căuta adevărul.

Călătorie în trecut

Identificarea elementelor din fotografii și videoclipuri devine mai complicată pe măsură ce trece fiecare sezon. Adâncimea apei, temperatura și condițiile de suprafață toate conspiră pentru a întuneca Lusitaniaincredibila moștenire din vedere. Fiecare scufundare întreprinsă este o călătorie în trecut.

Am fost invitat să mă alătur lui Peter și Project 17 în timpul sezonului 2024. Afacerea mea tehnico-diving are sediul în Thailanda și a trecut mult timp de când nu mă scufundasem în apă rece. Mi-am despachetat costumul uscat pentru a constata că nu mai era potrivit scopului, așa că Peter mi-a oferit cu amabilitate piesa de rezervă.

Imaginea locației proiectului 2024

M-am grăbit să rezerv un bilet, dar din cauza incertitudinii dacă scufundările vor fi permise sau nu, a fost o plimbare de ultimă oră cu un roller coaster pe care am făcut-o până la doc – salvată de intervenția arheologilor.

Am sperat că trecerea înapoi la apa rece va fi o călătorie mai lină. Întâlnindu-mă pe Peter la baza lui, m-am apucat să-mi pregătesc echipamentul și să încerc trusa de rezervă a lui Peter, mănuși uscate și vestă încălzită. Oh, luxul!

Ne-am îndreptat spre Kinsale în acea seară, iar a doua zi am întâlnit echipa în timp ce ne-am încărcat și ne-am îndreptat spre locul epavei. A fost un amestec curios de bătrâni din toată Europa și SUA, dar nu aș fi putut fi într-o companie mai bună.

Intenționam să las discreția să preia controlul asupra ego-ului meu, lucrându-mi echipamentul în prima zi și optând pentru o coborâre ușoară la stația de evadare.

Confuzand contextul

Am descris deja ce s-a întâmplat la acele coborâri inițiale. A doua zi, băieții s-au oprit ca să pot intra, dar de data asta am schimbat mănușile uscate cu unele vechi, groase, umede.

Am coborât pe măsură ce lumina ambientală s-a stins; epava a devenit vizibilă la lumina torței mele la 5 m de jos.

Epava se deteriorează alarmant, iar puntea principală se află plat deasupra celorlalte punți din această zonă, încurcând contextul artefactelor.

Practica de încărcare în adâncime a Marinei Regale din anii 1950 nu poate decât să fi accelerat procesul, dar, în ciuda eforturilor sale, dacă te uiți cu atenție, unele buzunare de istorie îți sar în față, ajutate de unghiul luminii tale torței.

Capsulele timpului, care țineau ca și cum ar fi să provoace atacul de mediu, includeau o oală-camera care zăcea lângă rămășițele unei saltele. Ironia de a vedea o oală de cameră în timp ce era închis într-o scufundare de trei ore la 12°C într-un costum uscat împrumutat fără supapă de pipi nu mi-a fost pierdută!

Timpul meu de fund s-a terminat prea repede, iar stroboscopiile au ghidat drumul înapoi la linia de ascensiune. Mi-am recuperat markerul și m-am mutat până la gratii pentru a mă așeza în grup, agățat acolo gândindu-mă la enormitatea sarcinilor cu care se confruntă Proiectul 17.

Vremea în această parte a lumii este notorie. Experimentarea a patru sezoane într-o singură zi nu este neobișnuită, complicând și mai mult misiunea.

Ancoră-troliu în zona prova

A doua zi a fost o explozie din cauza înălțimii valurilor, dar a doua zi dimineața ne-a făcut să ne întoarcem plini de optimism. Linia de tir se menținuse pe loc, făcându-ne orientarea ușoară.

Lampa stroboscopică, care mă liniștea cu privire la plasarea liniei, am înotat afară, împiedicându-mă de ceea ce părea a fi un stâlp de diametru mare. Ceea ce a fost nu mi-a dat seama decât după aceea, când cercetătorul Stuart l-a identificat ca fiind catargul, rupt și întins deasupra epavei.

Urmând linia catargului, cadre metalice mari de aproximativ 3 m diametru, pliate ca un șervețel, au încurcat imaginea. Stuart m-a ajutat din nou să adun piesele mai târziu – mă uitam la ramele de perete ale camerelor de pasageri de clasa a doua.

Din nou fără timp, m-am întors la linie pentru a începe ascensiunea în același timp cu Roal Verhoeven. Ajungând la stația separată, contraplămânul meu a început să se umple!

Îmi arunc în mod constant flotabilitatea și îmi las PO 2 , mi-am dat seama că supapa mea automată de diluare (ADV) curgea. Am reacționat închizând supapa mea de mărar de la bord, ceea ce a fost mult mai ușor decât să ajung la oprirea curgerii cu mănuși groase. Am finalizat partea anterioară a decompresiei fâlfâind supapa pentru mărar când a fost nevoie.

Linia de transfer se răsucise în jurul loviturii, murdând barele de decompresie. Roal a reacționat primul, iar Darron Bedford și cu mine am ajutat la desfacerea firului, ca niște dansatori Morris. Odată eliberată, stația de drift a fost eliberată și a început deco-drift-ul.

Un sezon bun

Prognoza indica încă o zi de scufundare, iar cinci zile din șapte pe permis ar constitui un sezon bun. Aș rula mărarul manual pe unitatea mea pentru această scufundare, deoarece îmi lipseau piesele pentru a repara ADV.

Am plecat din Kinsale înconjurați de ceață deasă, dar liniștiți de căpitanul caracterului său temporar. Destul de sigur, după o jumătate de oră și la puțină distanță de țărm a ieșit soarele, iar ceața s-a limpezit suficient pentru a ne arăta o rulare lentă de jumătate de metru la suprafața mării, apropiindu-se dinspre sud.

Ajunși la epavă am coborât rapid, o parte din echipă care se îndrepta spre telegrafele observate cu o zi înainte. Am alergat o linie de distanță pentru a-mi face o idee despre scară. Trei scufundări și atât de multe rămase nedescoperite.

Am trecut din nou pe lângă oala camerei, observând un ansamblu curios de țevi despre care se crede că ar fi pentru încălzirea apei către cabinele de clasa a doua. Prea repede am întors scufundarea. Recuperându-mi mulineta, am părăsit fundul pentru a începe ascensiunea lungă și decompresia.

Ultimul membru al echipei a eliberat barele și am început să dăm în derivă, așezându-ne în timpul de suspendare de 150 de minute cu plictiseala un risc mereu prezent, pentru că orice pierdere de concentrare la obstacolul final ar putea fi ultima ta.

Întărind acest punct, Vic a curățat bucla și și-a scos piesa bucală, lăsându-se cu gura plină de cauciuc și apă. Darron și cu mine am pornit împreună și i-am dat rezervorul de oxigen lui Vic, care a trecut să-l ia. Capetele reci au prevalat. Am încheiat scufundarea și sezonul nostru 2024 s-a încheiat.

Tim cu alți membri ai echipei de expediție 2024

Membrii echipei de expediție prezenți, dar nemenționați mai sus au fost Rez Soheil, cercetătorul Paddy O'Sullivan și Sea Hunter echipajul John Gillen și Keven Shanahan.

PROIECT LUSITANIA 17, de Peter McCamley Înainte de Proiectul 17, doar scafandru tehnic irlandez Eoin McGarry deținea o licență de scufundare Lusitania. Cu toate acestea, când el a pierdut telegraful unei nave în timpul unei scufundări neautorizate în 2017, au fost ridicate întrebări semnificative în Dáil Éireann (camera inferioară a parlamentului irlandez), marcând un punct scăzut pentru Lusitania îndepărtarea artefactelor. Relația noastră bună cu Gregg Bemis a fost consolidată de angajamentul nostru de a reloca pe cel mai mare Lusitania artefact în Irlanda, o navă, de la o toaletă publică din Irlanda de Nord până la Muzeul Old Head din Kinsale. Asta ne-a luat aproape 18 luni de întâlniri cu oficiali locali si guvernamentali. Gregg Bemis Gregg ne-a dat permisiunea de a face scufundări Lusitania în 2016, iar misiunea noastră comună de a descoperi adevărul din spatele scufundării sale rapide a creat o legătură puternică. În 2021, la un an de la moartea lui, am avut în sfârșit acces la cazane, unde Vic Verlinden a fotografiat rânduri dintre ele, toate intacte și astfel punând la îndoială teoria îndelungată conform căreia ar fi avut loc o explozie de praf de cărbune. De la formarea Proiectului 17, cu membri ai echipei precum Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown și Jimmy Lyons, am rupt monopolul scufundărilor pe Lusitania. De-a lungul ultimilor opt ani și a 10 expediții, am facilitat zeci de scafandri din întreaga lume să viziteze epava, deschizând calea pentru și mai multe. În mod crucial, am sensibilizat Lusitaniasemnificația istorică a lui și rolul său în modelarea lumii în care trăim astăzi. Eoin McGarry se află acum pe tabloul principal al Muzeului Old Head, alături de Con Hayes și Padraig Begley, cărora Gregg le-a donat Lusitania. În 2023, pentru prima dată în opt ani și în al treilea an sub noua sa proprietate, ni s-a refuzat permisiunea pentru expediția noastră din 2024 de a face scufundări Lusitania. Această decizie a rezultat din relația noastră dificilă cu noii proprietari și din impunerea lor de reglementări inutile și restrictive. Din păcate, acest lucru pare să fie determinat de conflicte personale și de dorința de a restabili monopolul anterior. Licență guvernamentală S-ar putea să dețină muzeul Lusitania dar nu deține fundul mării sau apele teritoriale irlandeze în care se află epava. Licența noastră a stipulat întotdeauna că nu deranjam epava, ci trecem deasupra ei pentru a colecta date, iar anul acesta nu a fost diferit. Din fericire, am obținut licența guvernamentală necesară, iar munca noastră a continuat conform planului. Proiectul 17 a fost singura echipă care sa scufundat Lusitania anul acesta, iar datele pe care le-am adunat au fost unice. Odată ce a fost transmis Dr. Connie Kelleher de la Unitatea Arheologică Subacvatică, va fi, ca întotdeauna, pus la dispoziția publicului. Sperăm că muzeul va decide să colaboreze cu noi în viitor. Între timp, mergem mai departe cu planurile pentru expediția noastră din 2025. Stuart și Vic au depus un efort enorm în acest proiect, iar toată munca a fost compilată de Mark Skillen, care păstrează site-ul web Project 17 la curent. De asemenea, aș dori să subliniez dedicarea lui Rez Soheil, care a fost alături de mine la fiecare scufundare de când a început proiectul. El este cel mai longeviv membru al echipei de scufundări din Project 17, cu aproximativ 50-60 de scufundări, 30-40 de ore de timp de jos. Lusitania, și aproximativ 150 de ore de timp total în apă. Alături de Barry McGill, Rez a jucat un rol esențial localizarea si recuperarea il Lusitania plăcuță. Pentru cei care doresc să aprofundeze și mai mult în povestea Lusitaniei, cartea lui Vic Verlinden Lusitania – Colecția subacvatică oferă o imagine de ansamblu completă și conține 240 de imagini, inclusiv cele realizate pe parcursul a cinci ani la o adâncime de 92 m, fotografii istorice și ilustrații. Cartea cu copertă cartonată A4 are 200 de pagini și costă 36 GBP - livrarea este de 19.50 GBP.

Tim Lawrence (Foto: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE deține Dulapul lui Davy Jones (DJL) pe Koh Tao, în Golful Thailandei, ajutând scafandrii să-și ducă abilitățile dincolo de scufundările recreative. El conduce, de asemenea, Clubul exploratorilor SEA. Un renumit explorator de epave tehnice și peșteri și membru al Explorers Club New York, este Trainer de instructor tehnic PADI / DSAT.

