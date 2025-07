Rețeaua Divers Alert prezintă stagiarii pentru 2025

at

at 3: 08 pm

Divers Alert Network (DAN) este mândru să vă prezinte stagiarii din 2025 - Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova și Samantha Nosalek.

Programul de internship DAN a fost lansat în 1999 pentru a oferi candidaților calificați o experiență valoroasă în cercetarea siguranței scufundărilor. Deși programul este încă orientat spre cercetare, domeniul său de aplicare s-a extins de-a lungul anilor pentru a include proiecte care se concentrează pe alte aspecte ale misiunii DAN de a ajuta scafandrii care au nevoie de asistență medicală de urgență și de a promova siguranța scufundărilor prin educație. Astăzi, stagiarii DAN participă la o serie de activități, inclusiv muncă pe teren, studii de laborator, activități de informare, dezvoltarea de programe de instruire și alte proiecte care promovează siguranța scufundărilor.

Sam Crenshaw este locotenent în Garda de Coastă a SUA și Divemaster. A obținut o licență în tehnologie inginerească marină de la Academia Maritimă Texas A&M din cadrul Universității Texas A&M din Galveston. Cariera lui Sam în Garda de Coastă a inclus inspectarea navelor comerciale în Philadelphia și New Jersey, investigarea accidentelor maritime în Baton Rouge și participarea la un program specializat de formare în industria maritimă, care se concentrează pe investigațiile accidentelor navelor de scufundări și snorkeling, efectuate de Garda de Coastă. A ales să lucreze cu DAN ca parte a acestui program pentru a înțelege mai bine complexitatea incidentelor legate de scufundări și pentru a promova interesele reciproce de siguranță în salvarea vieții ale Gărzii de Coastă a SUA și ale DAN.

Tyler HortonTyler, originară din Indiana, a absolvit Universitatea din Dayton în 2022 cu o licență în biologie și specializări secundare în neuroștiințe și spaniolă. După absolvire, a ocupat funcția de director executiv al unei organizații internaționale non-profit din domeniul sănătății publice, dedicată screeningului precoce și îngrijirii preventive pentru cancerul de sân și de col uterin. Apoi, a petrecut un an călătorind singură cu rucsacul în spate prin întreaga lume, bifând aventuri de pe lista de dorințe și îndrăgostindu-se de scufundări pe parcurs. Tyler este încântată să combine pasiunea sa pentru lumea subacvatică și siguranță cu experiența sa în cercetarea științifică, alăturându-se Programului de stagii de cercetare DAN în această vară.

Anna Krylova este o cercetătoare marină interesată de ecologia comportamentală, conservarea și povestirea inovatoare. În 2024, a obținut masteratul în biologie marină de la Universitatea Northeastern, unde a investigat dinamica hrănirii balenelor cu cocoașă de-a lungul coastei Californiei pentru teza sa. În timpul studiilor postuniversitare, Anna a început să studieze... fotografia subacvatică și a devenit scafandru științific la AAUS, explorând diverse ecosisteme din Massachusetts, Panama, Washington și California. Anterior, și-a absolvit licența în biologie marină cu o specializare secundară în fotojurnalism la Northeastern, efectuând cercetări privind camuflajul sepiei la Laboratorul de Biologie Marină și perfecționându-și abilitățile de cercetare și povestire vizuală. Este nerăbdătoare să-și dezvolte expertiza în marketing în timpul stagiului său de practică pentru a contribui la promovarea unor conexiuni mai puternice între public și oceanele noastre.

Samantha Nosalek este studentă în anul doi la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill, unde urmează studii în inginerie biomedicală prin intermediul Departamentului Lampe Joint de Inginerie Biomedicală. Este Divemaster NAUI cu certificări în proceduri avansate de nitrox și decompresie și este voluntară la SEAKERS, o organizație non-profit de scufundări cu sediul în orașul ei natal, Concord, Carolina de Nord. Așteaptă cu nerăbdare să construiască o bază solidă în elementele fundamentale ale cercetării în scufundări în timpul stagiului său de practică.