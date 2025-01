Creativity – and the ethics of photo manipulation

Underwater photographer Jenny Stock is heading to the Fotografie Etapa la GO Diving Show for the first time in March, where she will be discussing creativity, and the ethics of manipulare.

Recently crowned the British Underwater Photographer of the Year, Jenny initially pursued a career as a camera operator. Craving a new challenge, she combined her love of media with her passion for diving, and started working on projects that involved water-work.

Creativity - and the ethics of manipulation 2

