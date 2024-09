Leziuni obișnuite la scufundări, accidente de scufundare la distanță și linia fierbinte DAN

Respectatul vicepreședinte al serviciilor medicale al Diver Alert Network, dr. Matias Nochetto, va oferi inspirație și prezentări educaționale la inaugurarea GO Diving Show ANZ (care are loc la Sydney Showground în perioada 28-29 septembrie).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI instructor in 1999. He completed his medical pregătire in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, pregătire events, translating pregătire programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Dr Matias Nochetto

În 2006, i s-a oferit o întâlnire cu normă întreagă la sediul DAN din Durham NC, unde se află din 2007.

Astăzi, Dr. Nochetto este Vicepreședintele Serviciilor Medicale la DAN, unde conduce coloana vertebrală a Divers Alert Network. El conduce o echipă de paramedici, asistente și medici de pe patru continente, care gestionează peste 3,500 de apeluri de urgență în cinci limbi și aproximativ 5,000 de întrebări medicale pe an în întreaga lume.

La DAN, el lucrează, de asemenea, cu o echipă pentru a dezvolta și implementa diverse programe medicale DAN la diferite niveluri, de la profani la profesioniști din domeniul sănătății.

Nochetto este co-director de curs al cursului de medicină de scufundare DAN-UHMS, în prezent cel mai longeviv program CME de acest gen, educând doctori în medicina scufundării din 1982. El este adesea profesor invitat la cursuri și programe de medicină scufundări la nivel internațional.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and pregătire programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Leziuni obișnuite la scufundări, accidente de scufundare la distanță și linia fierbinte DAN

Nu ratați Seminarul de sănătate și siguranță în scufundări al DAN, prezentat de Dr. Matias Nochetto, pe scena ANZ/Inspiration, duminică, 29 septembrie, de la ora 1.

Dr. Nochetto, VP DAN al Serviciilor Medicale, va discuta despre leziunile obișnuite din scufundări (simptome, primul ajutor, tratament), accidentele de scufundare la distanță (provocări și exemple de cazuri) și linia telefonică de urgență a DAN.

Acesta va fi cu siguranță un seminar interesant și care provoacă gânduri, indiferent dacă sunteți începător în scufundări, un scafandru cu experiență sau un veteran de scufundări tehnic.

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 28-29 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Stage, Australia/Noua Zeelandă Stage, Inspiration Stage și Tech Stage – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru a se potrivi tinerilor și bătrânilor, de la experiențele de scufundare VR, un bazin demonstrativ și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și operatori de turism până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

2024 GO Diving Show UK, ajuns la al cincilea an, a atras peste 10,000 de participanți în weekend și s-a întins pe o suprafață de 10,000 mp de spațiu expozițional, iar varianta Australia și Noua Zeelandă aspiră să atingă acest nivel în următorii ani.

Intrarea la spectacolul inaugural GO Diving ANZ este complet gratuită – înregistrează-te aici pentru a vă obține biletele pentru ceea ce este, fără îndoială, evenimentul de scufundări din 2024 în Australia. Există multe locuri de parcare la fața locului, iar locația este ușor de accesat cu o mulțime de opțiuni de transport, așa că notează datele în jurnal acum și pregătește-te pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.