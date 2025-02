Backshall leads star-studded Main Stage

There is a stellar line-up on the Main Stage at this weekend's GO Diving Show, headlined by TV presenter, author and adventurer Steve Backshall.

Also appearing on the Main Stage are fellow TV presenters Monty Halls and Andy Torbet (the latter also pulling his usual MC duties as well), alongside NASA-trained Aquanaut Dr Dawn Kernagis, Malta's Dr Timmy Gambin, and tech and expedition divers Maria Bollerup and Rannva Joersmundsson.

Plus, the Underwater Photographer of the Year winners will be showcased on the big screen on Saturday afternoon.

And don't forget the unmissable panel session with all of the Main Stage speakers on the Sunday afternoon to round out the event.

Steve Backshall este cap de afiș al GO Diving Show

Spectacolul GO Diving

Spectacolul GO Diving – singura scufundare a consumatorului și călătorie spectacol în Marea Britanie – revine la NAEC Stoneleigh în perioada 1-2 martie 2025, tocmai la timp pentru a începe noul sezon și promite un weekend plin de conținut interactiv, educațional, inspirațional și distractiv.

La fel și scena principală – de această dată înființată de starul TV, autorul și aventurierul Steve Backshall, revenind binevenită la GO Diving Show după câțiva ani de plecare, împreună cu NEEMO Aquanaut și șeful cercetării științifice la DEEP Dawn. Kernagis, colegă prezentator TV, autor și favorit permanent Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, care va discuta despre bogata moștenire maritimă și de război a Maltei și despre duoul dinamic de exploratori Rannva Joermundsson și Maria Bollerup, care vor vorbi despre recenta lor expediție Buteng în Indonezia – există din nou etape dedicate scufundărilor în Marea Britanie, scufundări tehnice, fotografia subacvatică și povești inspiraționale. Andy Torbet va fi din nou MCing the Main Stage, precum și o prezentare despre provocările filmării în scufundări tehnice pentru emisiuni TV. O listă a tuturor vorbitorilor, inclusiv orare, poate fi găsită aici.

Alături de etape, există o mulțime de elemente interactive – peștera mereu populară, bazinul uriaș de trydive, scufundarea captivantă în realitate virtuală cu epave tehnologice, ateliere de reținere a respirației și exerciții de aliniere, zona de biologie marine și, nou pentru 2025, șansa ta de a-ți încerca mâna la cartografierea epavelor cu societatea și arheologia lor împrăștiată printre toate epavele și arheologia lor. gamă tot mai mare de standuri de la birourile turistice, producători, pregătire agenții, stațiuni, croiboard-uri, centre de scufundări, comercianți cu amănuntul și multe altele.

Anul acesta vede și Competiția NoTanx Zero2Hero luând centrul scenei. Această competiție, destinată apneistilor începători, va avea parte inițială de 12 candidați pregătire cu Marcus Greatwood și echipa NoTanx la Londra la sfârșitul lunii februarie. Apoi, cinci finaliști selectați vor concura la GO Diving Show în weekendul din martie, inclusiv sesiuni de apnee statică în piscină, pentru a găsi câștigătorul general, care va primi o excursie de o săptămână la Marsa Shagra Eco-Village, amatorul lui Oonasdivers.

Biletele în avans sunt acum disponibile!

Cumpărați biletul de o zi acum pentru £17.50 + taxa de rezervare și fiți gata pentru o experiență educațională, interesantă și inspirațională! Sau cu atât de mulți vorbitori în cele două zile, plus toate afișajele interactive și expozanții de vizitat, de ce să nu faceți un weekend și să cumpărați un bilet de două zile pentru £25 + taxa de rezervare?

Va costa 25 GBP pentru un bilet de o zi la casa de bilete în weekendul spectacolului, așa că rezervați din timp și economisiți niște bani!!

Prețurile biletelor de grup pentru 10+ persoane sunt, de asemenea, disponibile dacă vii cu membrii centrului/clubului tău.

Rezervați bilete pe site-ul Go Diving Show.

Și ca întotdeauna, prețul biletului include parcare gratuită. Iar copiii sub 16 ani merg gratuit, așa că aduceți-i pe copii pentru o zi fabuloasă în familie!