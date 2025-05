Trezește-ți simțurile la Anthony's Key Resort

Știm cu toții că scufundările au o calitate zen în a aduce o senzație de calm și relaxare, dar de ce să nu ducem acest lucru la nivelul următor cu o retragere captivantă care combină scufundările și snorkelingul cu practica yoga, inclusiv o sesiune unică subacvatică?

Cuibărită la marginea Barierei de Corali Mesoamericane, vechea Anthony's Key Resort a fost destinația preferată a scafandrilor care caută combinația perfectă între frumusețea naturală și activități captivante timp de decenii.

Family owned and run, the nine-acre resort boasts a range of unique accommodations, from waterfront bungalows offering a ringside view of the Caribbean, to secluded hillside retreats promising peaceful privacy. All feature air-conditioning, ceiling fan, mini refrigerator and coffee-maker. You won’t find telephones or TVs in the rooms, meaning you can really get away from the stresses of daily life.

Vedere aeriană a complexului Anthony's Key

Ți-e foame? Poți savura gusturile insulelor la renumitul Ankor Seafood Grill, care servește zilnic trei mese delicioase à la carte, cu preparate apetisante, inclusiv homar proaspăt prins, snapper și coastele de vită speciale ale bucătarului-șef, toate situate chiar pe malul apei.

Ți-e sete? Începe-ți dimineața cu barista de la Coast Coffee, în holul principal al AKR, care oferă o selecție de boabe de cafea premium, din surse locale, și îți pot prepara ceașca perfectă, precum și ceaiuri și băuturi delicioase cu gheață. Aceasta este, de asemenea, o mică escapadă minunată de după-amiază.

Barul de la piscină AKR este locul ideal pentru a vă răcori cu un cocktail răcoritor - iar dacă faceți o baie, nici măcar nu trebuie să ieșiți din piscină!

Barul primitor de la piscină este unul dintre cele trei baruri de la Anthony's Key Resort

Pe parcursul zilei și până seara, oaspeții au la dispoziție alte două baruri tentante - Frangipani Bar and Lounge și Ankor Bar. O gamă largă de băuturi este disponibilă, de la beri, vinuri și băuturi spirtoase, până la unele dintre cocktailurile semnătură ale complexului. Locații perfecte pentru a încheia o zi întreagă bucurându-se de tot ceea ce AKR are de oferit.

Deci, cazarea, mâncarea și băutura sunt rezolvate, dar indiferent dacă doriți să folosiți Anthony's Key Resort ca bază pentru a vă aventura în minunile subacvatice ale insulei Roatan, pentru a explora unele dintre atracțiile de top ale acestei insule caraibiene sau pur și simplu pentru a vă relaxa departe de stresul și tensiunile vieții de zi cu zi, complexul vă stă la dispoziție.

Du-te să explorezi…

Apele din laguna stațiunii sunt calme și liniștite în majoritatea zilelor anului, iar caiacul sau paddleboardingul reprezintă o modalitate fantastică de a petrece dimineața sau după-amiaza. Puteți merge să vâsliți relaxant în jurul stațiunii sau să vă îndreptați spre Bailey's Key pentru a găsi o plajă liniștită pentru o siestă.

Dacă v-ați săturat de apa sărată de ceva vreme, vă puteți răcori cu o baie în piscina cu apă dulce îngropată de la Anthony's Key, cu o adâncime de 30 metri pe 60 metri. Cu o adâncime de 4 metri, este perfectă pentru ture de înot sau pur și simplu pentru relaxare după o zi de aventuri.

Petreceți ceva timp pe Maya Key

De asemenea, puteți merge la refugiul privat de pe insula Maya Key. Aici vă puteți plimba prin grădinile frumoase și întreținute cu măiestrie ale insulei sau puteți explora sanctuarul de animale, cu maimuțe capucin prietenoase, păsări exotice și pisici de junglă, toate originare din zonă, în timp ce apele turcoaz de pe plajele private și de pe dig oferă o atracție irezistibilă pentru snorkeling. Când sunteți gata să vă relaxați, vă puteți relaxa pe terasa de 5,000 de metri pătrați, care dispune și de o piscină primitoare de 70,000 de litri.

Du-te la scufundări

Anthony's Key Resort has been ranked as one of the top dive resorts for over 50 years, so whether you are taking your first aripioară steps into the world of diving – AKR is a great location to get your entry-level certification – or expanding your diving skillset, or just wanting to explore the waters off Roatan, the Anthony’s Key Resort Dive Shop is your port of call.

Centrul administrează o flotă de bărci de scufundări moderne Pro 42 și Pro 48 (cele mai mari de pe insulă) și există nu mai puțin de 35 de locuri de scufundări diferite la o distanță de cinci până la 30 de minute cu barca. Sunt oferite trei scufundări zilnice cu barca, precum și scufundări nocturne de două ori pe săptămână, și există, de asemenea, excursii de snorkeling programate în mod regulat pe parcursul fiecărei zile, pe o barcă dedicată snorkelingului de 51 metri.

Anthony's Key Resort administrează o flotă de bărci de scufundări

Apele din Roatan au o temperatură medie de aproximativ 80 de grade Celsius pe tot parcursul anului, iar vizibilitatea excelentă le face un loc sublim pentru scafandri. Printre cele mai populare locuri se numără epava El Aguila, de 230 de metri, care, după scufundarea din 1989, a fost recuperată și adusă în Roatan de către AKR în 1997 și scufundată la o adâncime de 100 de metri ca recif artificial - încă se scufundă bine, în ciuda faptului că a fost lovită de uraganul Mitch; epava Odyssey, o altă navă din programul AKR de recife artificiale, care, cu o lungime de 300 de metri, este una dintre cele mai mari naufragii ale insulei și se află acum la 120 de metri în largul coastei de nord; și, bineînțeles, faimoasa scufundare cu rechini de la Anthony's Key Resort, unde oaspeții se pot apropia de mai mulți rechini de recif din Caraibe.

Magazinul de scufundări oferă o gamă largă de echipamente de închiriat, așa că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la transportul propriului echipament dacă nu doriți, iar AKR găzduiește, de asemenea, Cornerstone Medical Services și Hyperbaric Chamber, adăugând o liniște sufletească suplimentară pentru oaspeții care fac scufundări.

Sau relaxează-te…

Dacă relaxarea este esențială pentru vacanța dumneavoastră, Ixora Spa se mândrește cu două săli de masaj, o sală de tratamente faciale și un salon pentru îngrijirea unghiilor, unde vă puteți bucura de o gamă largă de masaje, împachetări corporale complete, tratamente faciale și pedichiură/manichiură.

And nothing relaxes the mind more than a bit of retail therapy, and you can browse the on-site Seaside Gifts and Fotografie for handcrafted jewelry, T-shirts, postcards, sunglasses, and much more.

Paddleboarding la Anthony's Key Resort

Scufundă-te sau relaxează-te – sau de ce să nu faci ambele?

Îți poți face doza de scufundări și poți găsi o modalitate de a te relaxa în cadrul retragerii speciale de yoga de o săptămână din august.

Retragerea de yoga (23 30-2025 august) include șapte nopți de cazare într-un bungalou pe deal sau pe malul apei, trei mese pe zi, scufundări sau snorkeling, întâlnire cu delfini, diverse activități de grup (cercuri de bun venit și de încheiere, cine de grup și întâlniri de seară), o excursie la Maya Key și o serie de sesiuni de yoga, inclusiv yoga la răsărit, yoga pe paddleboard și o experiență unică de yoga subacvatică.

Pachetul include, de asemenea, transferuri dus-întors de la/la aeroport, cocktail de bun venit și orientare, caiace și plăci de paddle gratuite și Wi-Fi gratuit în camere și zonele comune.

Prețurile variază de la 1,282 USD pentru un bungalou superior Hill și 1,457 USD pentru un bungalou superior Key. Prețurile sunt per persoană, pentru ocupare single sau dublă și nu includ taxele.

Retragere de yoga la Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Linda is a PADI Course Director and DAN instructor Trainer with over 45 years of global traveling and diving experience, and more than 3,500 logged dives, and she will be bringing her expertise and passion for exploration to the island, sharing insights and inspiration with fellow divers.

Linda este în Cartea Recordurilor Guinness pentru două evenimente cu Dixie Divers în Deerfield Beach, Florida - cel mai lung lanț uman subacvatic (2018) și cea mai mare curățenie subacvatică (2019).

She was the former Director of Scuba Operations at the USA’s first dive center, Dive N Surf, in Redondo Beach, California.

Terri și Linda Sue la o scufundare împreună la Anthony's Key Resort

Terri Zimmerman

Terri is a certified yoga instructor, and she will be providing her expertise with a holistic approach that integrates physical postures, breathwork and mindfulness. Terri’s personalised classes enhance overall well-being and integrate our connections to nature, both above and below the waterline.

Este bine cunoscută pentru cursurile sale dinamice și pline de viață de vinyasa flow, combinate cu intervale de mișcări de întărire a forței, care îi lasă pe elevi să se simtă inspirați și veseli.

Terri predă, de asemenea, cursuri de Yin și yoga pentru începători, ceea ce înseamnă că toți cursanții se distrează pe saltea, simțindu-se în același timp provocați, permițând tuturor nivelurilor de experiență să se conecteze cu practica lor de yoga.

Photographs by Walt Stearns and AKR Fotografie Roatan