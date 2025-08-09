Terapia scuba adaptivă ocupă un loc central

Lyndi Leggett este o pionieră în terapia adaptivă prin scufundări și fondatoarea The Scuba Gym Australia, o organizație non-profit dedicată transformării vieților prin puterea vindecătoare a apei, și va fi pe scena principală la... GO Diving Show ANZ în septembrie, vom împărtăși povești captivante despre transformare, vom discuta despre știința din spatele terapiei cu scuba diving și vom sublinia impactul profund al combinării reabilitării cu activismul de mediu.

Operând în principal pe Coasta Centrală a New South Wales, Lyndi și echipa sa oferă terapie specializată prin scufundări persoanelor cu dizabilități, inclusiv celor cu scleroză multiplă, paralizie cerebrală, autism și leziuni ale coloanei vertebrale. Abordarea ei inovatoare valorifică mediul subacvatic imponderabil pentru a facilita mișcarea, a reduce durerea și a îmbunătăți bunăstarea mintală a clienților pentru care terapiile tradiționale au fost adesea insuficiente.

Inspirată de succesul programului The Scuba Gym USA, Lyndi a introdus această terapie transformatoare în Australia în 2018. Angajamentul ei se extinde dincolo de reabilitarea fizică; este profund implicată în sprijinirea veteranilor și a echipelor de intervenție rapidă prin intermediul programului Scuba Warrior.

Această inițiativă oferă experiențe terapeutice de scufundări celor care se confruntă cu stres posttraumatic, oferindu-le un sentiment de scop și comunitate. Participanții participă la „scufundări misionare”, contribuind la eforturile de conservare a mediului prin îndepărtarea resturilor de pe căile navigabile locale. Până în prezent, programul a extras cu succes peste șase tone de deșeuri, inclusiv obiecte precum motociclete și deșeuri din plastic, din mediile acvatice.

Expertiza multifațetată a lui Lyndi include certificări ca instructor de scufundări NAUI, RAID, SSI și PADI, precum și calificări în Programare Neuro-Lingvistică și Prim Ajutor pentru Sănătate Mintală. Abordarea ei holistică a terapiei pune accent nu doar pe vindecarea fizică, ci și pe rezistența mentală și gestionarea mediului.

Prin munca sa, Lyndi a cultivat o comunitate de sprijin, unde indivizii redescoperă încrederea, independența și o poftă reînnoită de viață.

Spectacolul de scufundări GO are loc la Sydney Showground în perioada 6-7 septembrie

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 6-7 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Scena Australia/Noua Zeelandă, Scena Inspirației și Scena Tehnologiei – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru tineri și adulți, de la experiențe VR de scufundări, o piscină demonstrativă, o piscină pentru scufundări încercate și multe altele.

În jurul scenelor și evenimentelor va fi o gamă largă de expozanți, de la agenții de turism și operatori turistici la stațiuni, ambarcațiuni cu croazieră, agenții de training, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

Ia-ți biletele acum!

Biletele pentru spectacolul de scufundări GO ANZ sunt acum în vânzare și puteți profita de Ofertă earlybird 2 la prețul de 1 până pe 9 septembrie – tu și prietenul/prietenul/partenerul/soția ta puteți vizita doar pentru $12...iar copiii cu vârsta de până la 16 ani au intrare gratuită, ceea ce o transformă în excursia perfectă în familie. Există o parcare generoasă la fața locului, iar locația este ușor accesibilă, cu numeroase opțiuni de transport, așa că notați-vă datele în agendă acum și pregătiți-vă pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.