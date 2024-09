Peste 30 de stele stabilite pentru GO Diving Show ANZ

Inaugural GO Diving Show ANZ, care are loc pe 28/29 septembrie la Sydney Showground din Parcul Olimpic, își propune să prezinte tot ce este mai bun din lumea subacvatică tuturor – de la cei care și-au terminat cursurile de nivel de intrare sau încă se gândesc la asta, până la nivel avansat. celor mai experimentați scafandri tehnici și rebreather.

Show-ul GO Diving din Marea Britanie a atras peste 10,000 de participanți și a acoperit 10,000 de metri pătrați de spațiu expozițional în al cincilea an, în martie 2024. Noua versiune pentru Australia și Noua Zeelandă aspiră să atingă acest nivel în următorii câțiva ani și pare să ajungă la un început de zbor. În plus, intrarea este complet gratuită.

Printre numeroasele atracții se numără 31 de prezentatori de scufundări – toți merită auziți pentru acei vizitatori care pot fi peste tot deodată. Pe ETAPA PRINCIPALA veți găsi unele dintre cele mai mari nume din afacere: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley și, ca maestru de ceremonii, Anthony Gordon.

Steve Backshall

Eroul de acțiune Steve a explorat unele dintre cele mai îndepărtate locuri de pe planetă, își poartă cunoștințele de neegalat despre animale sălbatice și despre lumea naturală cu ușurință și este unul dintre cei mai ocupați prezentatori de la TV, poate cel mai cunoscut pentru succesul său fenomenal. Mortal serie.

El a călătorit recent peste Oceanul Atlantic, Pacific și Oceanul Indian, filmând Balenă, având deja făcut Expediție și Rechin pentru Sky TV și a apărut în Planeta noastră în schimbare pentru BBC – o serie ambițioasă de șapte ani care documentează șase dintre cele mai amenințate ecosisteme ale planetei.

Filmele anterioare includ Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Peșteri, Alaska Live, Blue Planet Live și Lumi nedescoperite. Un scriitor prolific, cea mai recentă carte a lui Steve este Albastru-închis – și a stabilit recent un record mondial pentru timpul necesar pentru a vâsli pe lungimea Tamisei.

Jill Heinerth

Mai mulți oameni au umblat pe Lună decât au vizitat multe dintre locurile pe care le-a explorat Jill Heinerth pe Pământ. De la scufundări tehnice periculoase în adâncurile peșterilor până la înotul prin aisberguri uriașe din Antarctica, ea își aplică frecvent abilitățile în colaborare cu climatologi, arheologi, biologi și ingineri din întreaga lume.

Jill a realizat programe TV premiate pentru CBC, National Geographic și BBC, a consultat în filme, a produs documentare independente și pledează pentru explorare, conservarea subacvatică și schimbările climatice și protecția resurselor de apă.

Prima Exploratoare în Reședință a Societății Regale de Geografie Canadei, ea a primit prima medalie Sir Christopher Ondaatje pentru Explorare și a câștigat burse de la numeroase instituții prestigioase, inclusiv Clubul Exploratorilor, care a acordat Premiul William Beebe pentru explorarea oceanului.

Cel mai bine vândut memoriu al lui Jill se numește În Planetă și noul documentar Scufundare în întuneric: Nu Cave In Fear aruncă o lumină suplimentară asupra vieții ei remarcabile – la fel și apariția ei la Go Diving ANZ.

Dr Richard „Harry” Harris

Richard „Harry” Harris a lucrat în anestezie, scufundări și medicina aeromedicală în întreaga lume, iar pasiunea sa pentru scufundările în peșteri, care datează din anii 1980, l-a dus în toată lumea.

Interesul pentru investigarea accidentelor și activitățile de căutare și salvare a fost o temă recurentă – iar el a jucat un rol cheie în extragerea echipei thailandeze de fotbal de juniori din sistemul Tham Luang în 2018.

Harry are un interes deosebit în planificarea, logistica și fiziologia care stau la baza explorării în siguranță a peșterilor și epavelor adânci. Fotograf subacvatic și videograf entuziast, acum își construiește și o carieră în filme documentare.

Liz Parkinson

Un personal PADI IDC instructor, apneist instructor-antrenor, scafandru și cascador subacvatic, Liz a crescut în Africa de Sud și s-a mutat în SUA cu o bursă de înot.

Când cariera ei de înot s-a încheiat, a intrat în scuba și apnee, concentrându-se pe munca și conservarea rechinilor. Cu sediul în Los Angeles, ea lucrează cu organisme precum Shark Angels și PADI Aware, strângând fonduri și educând oamenii despre conservarea rechinilor și a oceanelor.

Pentru film și TV lucrează atât în ​​fața cât și în spatele camerei, dublând pentru actori și pregătire pentru performanță subacvatică.

Pete Mesley

Pete a început să facă scufundări în 1990, a plecat cu normă întreagă în 1991 și s-a dedicat cercetării, găsirii, scufundărilor și fotografierii epavelor din întreaga lume, cu peste 6,000 de ore de experiență în apă în aproximativ 30 de țări. Director de curs PADI, este unul dintre cei mai experimentați scufundări tehnice din emisfera sudică instructor-antrenori.

Pete a condus și a participat la numeroase expediții în epave adânci, aleargă a scufundări-călătorii afacere care duce scafandri cu experiență în locații specializate de scufundări și și-a petrecut ultimele trei decenii perfecționându-și imaginile de pictură în lumină cu expunere lungă. De asemenea, a fost implicat activ în cercetarea științei scufundărilor.

Anthony „Gordo” Gordon

Gordo este un realizator de documentare cu mai mult de două decenii de experiență profesională în producerea și filmarea tuturor, de la prima echipă de salvare sherpa din lume de pe Muntele Everest, la ciclism pe distanțe ultra lungi, până la explorarea oceanului de către noi scafandri.

El este, de asemenea, forța motrice din spatele campaniei Aliquam și Next Generation pentru a promova scufundările tinerilor. Pe lângă faptul că vorbește despre propria sa activitate, abilitățile de MC ale lui Gordo vor fi în centrul atenției, în timp ce va conduce scena principală la Go Diving ANZ.

+ încă 3 etape

În afară de scena principală, alte trei etape vor găzdui încă 25 de vorbitori foarte apreciați din întreaga lume, care vor discuta despre teme inspiraționale și în special din Australia și Noua Zeelandă, scufundări tehnice și fotografia subacvatică. Iată line-up-ul așa cum este în prezent:

ANZ / ETAPA DE INSPIRAȚIE: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

ETAPA TEHNICĂ: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTOGRAFIE ETAPĂ: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Funcții interactive + afișaje

Vizitatorii spectacolului vor găsi, de asemenea, o gamă de caracteristici interactive concepute pentru a se potrivi tinerilor și bătrânilor, de la experiențe de scufundări VR până la scufundări de încercare; o piscină demonstrativă pentru o gamă largă de echipamente, de la monturi laterale la drone subacvatice și rebreather-uri; apneisti, sirene și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și touroperatori până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

Înregistrează-te pentru bilete gratuite

Steve Backshall la GO Diving Show

Există multe locuri de parcare la fața locului, iar Sydney Showground este ușor de accesat, cu o mulțime de opțiuni de transport.

Intrarea la spectacolul inaugural Go Diving este complet gratuită

