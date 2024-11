Biletele 2 pentru 1 sunt acum disponibile pentru GO Diving Show

Show-ul GO Diving – singurul spectacol de scufundări și călătorii pentru consumatori din Marea Britanie – revine la NAEC Stoneleigh în perioada 1-2 martie 2025, tocmai la timp pentru a începe noul sezon și Biletele early bird 2 pentru 1 sunt acum disponibile, reprezentând un raport calitate-preț fantastic.

Cumpărați biletul înainte de 31 ianuarie 2025 pentru 17.50 GBP și aduceți-vă prietenul, soțul sau cel mai bun prieten cu dvs. gratuit! Sau de ce să nu-l aduceți pe acel partener care nu se scufundă, astfel încât să poată vedea toate minunile lumii subacvatice pe care le pierd!

De fapt, oferta 2 pentru 1 echivalează cu faptul că fiecare bilet este just £8.75. Și, ca întotdeauna, aceasta include parcare gratuită. Iar copiii sub 16 ani merg gratuit, așa că aduceți copiii cu ei pentru o zi fabuloasă în familie!

Prezentatorul principal al scenei principale este starul TV, autorul și aventurierul Steve Backshall, care face o revenire binevenită la GO Diving Show după câțiva ani de plecare. Lui i se vor alătura NEEMO Aquanaut și șeful cercetării științifice la DEEP Dawn Kernagis, un coleg de prezentare TV, autor și favorit peren Monty Halls și duo-ul dinamic de exploratori Rannva Joermundsson și Maria Bollerup, care vor vorbi despre lor. recenta expediție Buteng în Indonezia.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Fotografie Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, pregătire agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.