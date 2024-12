Regizorul de film pentru animale sălbatice Stone a murit la 66 de ani

Regiatorul britanic de film pentru animale sălbatice Vicky Stone a murit pe 17 noiembrie, la vârsta de 66 de ani. Ea a fost colaboratoarea de lungă durată cu soțul ei Mark Deeble la multe documentare celebre de istorie naturală, filmate inițial în principal sub apă, deși mai des în ultimii ani.

Cuplul a trăit și a lucrat împreună în Cornwall și în locații de lungă durată, în principal în Africa de Est, iar filmele lor au fost proiectate în peste 140 de țări și vizionate de peste 600 de milioane de oameni.

Filmele Deeble & Stone au câștigat, de asemenea, peste 100 de premii internaționale, inclusiv șase Oscaruri Wildlife și un Emmy, pentru artă și povestire. Cea mai recentă producție a lor, Regina elefantilor din 2020, a fost primul lungmetraj achiziționat și lansat de Apple și a câștigat un premiu Cinema for Peace.

„Timp de aproape 45 de ani, am fost inseparabili – împreună aproape în fiecare oră din fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună”, a declarat Deeble a doua zi după moartea soției sale. „Am călătorit departe și am urcat sus pentru că eram o echipă.

„Vicky a fost hotărâtă, corectă și directă și, sub ea, profund creativă. Ea a făcut ca lucrurile să se întâmple. Niciodată cineva care să caute lumina reflectoarelor, ea a lăsat munca ei, filmele noastre, să vorbească de la sine.”

Expunerea la sepie

După ce a obținut un master la Royal College of Art, Stone și-a început cariera cu Deeble în 1983, când au făcut primul lor film împreună. Yndan An Fala – Valea de sub mare.

Lansat la nivel internațional de Survival Anglia în 1984, acest documentar premiat despre estuarul Fal din Cornwall a marcat prima dată când împerecherea sepielor și depunerea ouălor au fost filmate în apele britanice. Se spune că lucrările au fost esențiale în prevenirea construirii unui port de containere în estuar.

Remarcat la acea vreme pentru că tratează lumea subacvatică în același mod ca partea superioară în ceea ce privește cinematografia și construirea secvenței, filmul a fost începutul unei asocieri de 20 de ani cu Survival Anglia.

Cuplul, nu numai scafandri de scufundări realizați, ci și piloți, s-au mutat apoi în Africa de Est pentru a filma pentru BBC Aici Fii Dragoni (1990) despre crocodilii de Nil și un alt film premiat numit peştele diavolului, pe bază de caracatițe uriașe. Se spune că aceste două documentare au obținut un public neobișnuit de mare.

Titlurile ulterioare incluse Un pește mic în apă adâncă (despre ciclidele lacului Tanganyika, realizate în 1996); Povestea mareelor: Hyaena și Mudskipper, 1998, sa concentrat asupra vieții marine de coastă din îndepărtatul nord al Keniei și mai târziu Mareale din Kirawira, despre un râu inundat în mod sezonier în Serengeti (2019).

Programe de informare

Specializată în filme scrise, regizate, filmate și produse de ei înșiși, Deeble & Stone de obicei, au trăit pe locație în tufiș, cu echipe mici, timp de aproximativ doi ani pentru fiecare dintre producțiile lor, crescându-și cei doi fii Freddy și Jacca alături de ei.

Cuplul a susținut că munca lor a fost întotdeauna condusă de conservare și pasiune pentru lumea naturală. Ei au creat programe de informare și educație în jurul filmelor prin traducerea acestora în limbile locale, oferind drepturi de difuzare gratuite țărilor în care au fost realizate și cooperând cu grupurile locale de conservare.

Vicky Stone și-a pierdut viața în urma unei lupte de doi ani împotriva cancerului. „Ea a murit liniștită acasă, privind peste stânci și oceanul pe care l-a iubit atât de mult”, a spus Deeble.

Tot pe Diversnet: Colin Doeg: A încetat din viață bătrânul om de stat al u/w Photography, Martin Edge: Scafandru care a scris biblia fotografului u/w, Stan Waterman: Omul care iubea rechinii, Fotograful Titanic Emory Kristof a murit