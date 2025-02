Jenny Stock se scufundă în aventura Legoland

Jenny Stock, domnitorul Fotograful subacvatic britanic al anului, s-a scufundat la 3 m adâncime la Legoland Windsor Resort pentru a înregistra transformarea completă a plimbării sale cu submarinul Lego City Deep Sea Adventure.

Populara atracție se redeschide sâmbătă, 15 februarie, după revizuirea sa, programată pentru a coincide cu vacanțele școlare aglomerate de jumătate de semestru.

It features some 450 fish of 50 species, such as Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray and Squeak the zebra shark, all present on the day. Lego displays including a giant poulpe, brightly coloured crabs and a giant treasure chest.

Pablo peștișorul chitară

Diver with giant poulpe

Rezervorul oceanic conține 1.2 milioane de litri de apă și a avut nevoie de o săptămână de funcționare constantă pentru a fi umplut, salinizat și încălzit.

Stock a surprins scenele în timp ce acvaristul-șef Rosie David a adăugat ultimele retușuri modelelor cu design complex. Constructorii de cărămizi le-a luat 2,190 de ore (91 de zile) pentru a le construi, folosind un total de 240,000 de cărămizi.

„Când am crescut, am fost întotdeauna fascinat de creaturile subacvatice și de incredibilele lumi ascunse de sub suprafața mării”, spune Stock.

Acvaristul principal Rosie David cu monede și crabi la cufărul cu comori

Homer raza sudică

„Am profitat de șansa de a colabora cu Legoland Windsor Resort la refacerea la suprafață a Deep Sea Adventure, deoarece se aliniază perfect cu pasiunea mea pentru viața marină, creativitate și dorința mea de a împărtăși această minune cu ceilalți.

„Atracția oferă copiilor și familiilor o oportunitate unică de a afla mai multe despre creaturile marine și mediul lor într-un mod captivant și interactiv, permițându-le să experimenteze creaturi pe care altfel nu ar fi avut ocazia să le vadă.”

Jenny Stock se apucă de treabă

Legoland Windsor Resort este unul dintr-un grup de nouă parcuri tematice pentru familii din întreaga lume, care oferă plimbări interactive, atracții, spectacole live, ateliere de construcție și școli de șoferi.

Există o serie de opțiuni pentru vizite, inclusiv sejururi peste noapte, dar intrarea pentru o zi are un preț de la 29 GBP de persoană și este gratuită pentru copiii cu o înălțime mai mică de 90 cm (3 ft). Rezervările ar trebui să fie făcute din timp on-line.

