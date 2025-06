Încă o zi din viața unui instructor de fotografie la facultate

Cum este să lucrezi ca profesionist independent în scufundări? LISA COLLINS este o alegere excelentă, fiind cea mai potrivită. fotografia subacvatică instructor pe Grand Cayman, dar drumul ei din Marea Britanie nu a fost întotdeauna ușor, așa cum explică ea

„Uau! Ce faci? Trebuie să fie un job de vis!” Aud asta atât de des – aproape săptămânal – încât parcă o ignor și răspund automat: „Da, sunt foarte norocoasă!”

Dar stând aici, scriind asta, cu un cer albastru perfect, înconjurat de plante tropicale și cu frumoasa mare calmă și limpede la câteva sute de metri distanță, îmi iau timp să mă gândesc cu adevărat la viața mea ca... fotografia subacvatică instructor.

Îmi amintesc cum am intrat în magazinul Ocean Optics din Strand, Londra, acum aproape 30 de ani, foarte nervos, dar entuziasmat de perspectiva de a-mi cumpăra prima cameră subacvatică. Nu știam pe atunci cât de importantă urma să fie ziua aceea pentru viitorul meu.

După ce m-am calificat ca scafandru PADI Open Water la cariera Thurrock din Essex, am decis că mi-ar plăcea să le arăt celor două fiice mici ale mele frumusețea lumii subacvatice atunci când vom merge în vacanțe.

Steve Warren de la Optics mi-a vândut primul meu aparat foto și m-a făcut dependent. Scufundări și fotografia subacvatică a devenit foarte repede o dependență, vacanțele fiind decise în funcție de locul în care puteam să mă scufund în cele mai limpezi și calde ape cu multă viață marină.

Lisa a dobândit competențe la un curs de instructor INON UK

15 ani mai târziu – după ce am avut norocul să călătoresc și să mă scufund în toată lumea, mi-am sporit abilitățile și cunoștințele despre fotografia subacvatică, Am luat INON UK Fotografia subacvatică curs, urmat de cursul său de instructor și a început să predea materia în Regatul Unit.

Am avut și eu certificarea PADI Digital Fotografia subacvatică Evaluarea instructorului, dar am constatat că cursul m-a învățat mai multe despre scufundări cu un aparat foto decât despre fotografierea sub apă, aspect abordat și de cursurile INON UK.

Mulți clienți au solicitat cursuri mai lungi și tehnici mai avansate, așa că am început ateliere în străinătate, cu călătorii în Egipt, Lanzarote, Filipine și Indonezia – toate acestea în timp ce lucram la un loc de muncă „normal” la o universitate din Surrey.

Mi se spunea în mod regulat că „fotografii subacvatici nu câștigă niciodată suficienți bani pentru a lucra cu normă întreagă!”. Eram hotărât ca, într-o zi, să le demonstrez acelor sceptici că se înșeală, într-un fel sau altul.

Mi-a dezrădăcinat viața

Predau fotografia subacvatică part-time în Regatul Unit, dar tânjeam după mai mult, așa că atunci când mi s-a cerut să mă mut în Insulele Cayman pentru a mă alătura echipei lui Cathy Church Fotografie Centrul ca unul dintre fotografia subacvatică instructori, a durat abia o zi să decid să-mi schimb viața și pe cea a partenerului meu și să ne mutăm acolo cu un contract pe trei ani.

În sfârșit, visul meu de a lucra cu normă întreagă ca fotografia subacvatică Instructorul s-a împlinit!

Loc de scufundări de pe țărm în Grand Cayman

În realitate, odată instalat la Fotografie Centrul, renumit de ani de zile ca unul dintre cele mai bune locuri din Caraibe pentru a învăța fotografia subacvatică, predam cursanților de câteva ori pe săptămână, dar îmi petreceam cea mai mare parte a timpului lucrând în magazin, vânzând echipament

Situat la Hotelul Sunset House, la sud de George Town, capitala Insulelor Cayman, toate cursurile mele au fost predate pe frumosul recif de acolo, în timpul programului de lucru al magazinului.

După o oră sau două de instruire „în sala de clasă”, eu și elevul meu începeam o scufundare de la țărm, timp în care le predam sub apă cu ajutorul unei tăblițe albe.

Inima îmi cânta când mă uitam la programul meu zilnic și realizam că aveam o oră în ziua aceea. Pasiunea mea pentru fotografia subacvatică și pentru că am împărtășit acele cunoștințe m-a făcut atât de fericit. Iar faptul că am făcut-o în apele limpezi și calde ale Caraibelor a făcut-o și mai specială.

Lisa (dreapta) predând într-o „sală de clasă”

Apoi a apărut Covid-ul. M-am mutat în Grand Cayman în iunie 2019, iar până în martie 2020 insula fusese închisă pentru vizitatori. Au urmat 18 luni lungi de închidere.

Din fericire, eram responsabil de marketing și am putut să predau clienților locali și internaționali folosind Zoom. Mulți oameni, care nu puteau să se scufunde, au ocupat terenuri... fotografieși a rezervat lecții cu mine pentru a învăța despre fotografierea peisajelor, a păsărilor, insectelor și florilor.

Industria scufundărilor a fost închisă cu forța timp de șase luni, dar, odată ce s-a redeschis, am putut să predau multor scafandri locali fotografia subacvatică.

Un grup dintre ei a înființat CaySoup (Societatea Fotografilor Subacvatici din Cayman), care încă funcționează bine. A fost o senzație plăcută să le pot transmite cunoștințele mele.

Acum, în fiecare weekend și uneori în serile din timpul săptămânii, puteți găsi fotografi subacvatici adunați la majoritatea locurilor de scufundări de pe țărm din Grand Cayman, împărtășind descoperirile lor despre viața marină din ziua respectivă.

Mulți merg la scufundări în grupuri de patru până la șase, căutând pe fundul mării macrocreaturi în zonele de alge care cresc pe fundurile nisipoase albe ale unora dintre locurile de scufundări, ideea fiind „cu cât mai mulți ochi, cu atât mai bine”.

macro grozavă fotografie pe o zonă de alge

Cred foarte mult în ceea ce privește flotabilitatea bună și observarea... fotografia subacvatică etichetă și le învăț asta elevilor mei, așa că este minunat să văd acest lucru întâmplându-se atunci când mă scufund cu un „hait”.

Pe cealaltă parte

Odată ce insulele s-au redeschis vizitatorilor, lucrurile au revenit la o relativă normalitate. Odată cu expirarea contractului meu, am început să mă gândesc cum aș putea preda mai mult și într-un mod mai bun. Din fericire, am fost abordat de un locuitor din Cayman pentru a înființa o companie care să ofere toate tipurile de cursuri. fotografie.

Principalul obiectiv al Capture Cayman Ltd ar fi predarea fotografia subacvatică, dar cu pământ fotografie și ședințe foto ca activitate secundară. Am un partener de lucru în cameră, dar lucrez practic singur, așa că am mult mai multă libertate să predau oricând și oriunde vreau și așa cum solicită studenții mei.

Nefiind nevoit să fiu blocat într-un magazin sau limitat la programul magazinului și la un singur loc de scufundări de pe țărm, am fost liber să mă extind. Din timpul meu liber, știam că există anumite locuri în jurul insulei care oferă topografie și subiecte diferite, așa că le pot oferi clienților o experiență mult mai cuprinzătoare.

De la recife frumoase la zone prin care poți înota și peșteri, la pisici de mare, țestoase și pisici de mare, la viață macro extremă, epave și statui subacvatice, Grand Cayman are multe de oferit fotografilor subacvatici – în condiții plăcute, datorită apelor sale calde și limpezi.

Recif colorat în Insulele Cayman

Acum am clienți care vin în fiecare an, unii de mai multe ori pe an, să petreacă o săptămână făcând fotografii subacvatice cu mine.

Întotdeauna există ceva nou de învățat, tehnici de ajustat, subiecte diferite de găsit și cele mai noi echipamente de stăpânit, iar uneori poate fi vorba doar de a oferi ajutor cu iluminarea și focalizarea. O altă cerere frecventă este pentru instruire în post-procesare, învățarea îmbunătățirii fotografiilor cu Lightroom sau Photoshop.

Un client vine din Canada timp de trei luni în fiecare iarnă ca „pasăre a zăpezii”, evitând frigul extrem pentru a se bucura de clima perfectă a Insulelor Cayman și rezervând 3-5 cursuri cu mine pe săptămână.

A început cu mine acum patru ani cu un aparat foto compact de tip point-and-shoot și a progresat până la un DSLR de top, cu diverse obiective și flash-uri.

Iarna trecută, ne-am petrecut multe dintre scufundări căutând creaturi, fotografiend macro cu o privire scurtă. Mă pot trezi învățând aproape la fel de mult ca elevii mei. Fotografiile subacvatice ale lui Jay Goldman din acest an. poate fi vizualizat aici.

Nici o presiune

Înțeleg că tehnicile de predare sunt foarte importante și încerc să predau într-un mod prietenos și informativ, fără a-i copleși pe studenți cu termeni tehnici. Mulți studenți, din experiența mea, vor doar să poată face fotografii bune în mod constant, iar eu încerc să le simplific procesul și să le explic într-un mod pe care să-l poată ține minte și să-l poată folosi mai departe.

Nu există presiune pentru a obține perfecțiunea când predau – la urma urmei, poți avea o experiență perfectă din punct de vedere tehnic Asta e teribil pentru că nu e bună compoziția. Ceea ce predau eu este să am fotografii plăcute în mod constant, cu care elevii mei să se simtă fericiți.

Înțelegerea nivelului de competențe și a progresului elevilor este esențială – oamenii dobândesc abilitățile în ritmuri diferite, iar acest lucru este absolut în regulă. Fără presiune.

Insulele Cayman au o mulțime de țestoase

Fotografie subacvatică Este vorba despre a te bucura de scufundări într-un mod relaxat, creând amintiri pe care le poți împărtăși. Nu este vorba doar despre competiție și cine are cel mai mare și mai puternic aparat foto. Fiecare elev este diferit, dar dacă toți ies de la cursurile mele făcând fotografii care îi fac fericiți, atunci sunt fericit.

De obicei, pot alege dintre șapte locuri de scufundare de pe țărm, dintre care aproape întotdeauna pot face scufundări la unul, cu excepția unor ocazii rare când vânturile de nord-vest aduc valuri la țărm. După ce discut ce ar dori să facă clienții mei, verific de obicei condițiile și decid care este cel mai bun loc de scufundare în funcție de subiecți, vizibilitate și curent.

Lucrul la orice oră din orice zi, de dimineața devreme până în timpul nopții, șapte zile pe săptămână, oferă flexibilitatea de a face cursurile cât mai potrivite în funcție de programul studenților.

Dacă este necesar, merg și la scufundări cu barca cu ei și colaborez cu agenți locali de scufundări, care sunt și ei fotografi subacvatici, pentru a asigura cele mai bune locații posibile. Acest lucru îmi permite să observ ape negre. fotografie de asemenea, taxele de școlarizare.

Un student individual m-ar putea înscrie la un curs pentru începători de 4-5 ore, dar majoritatea clienților vin în Grand Cayman pentru o săptămână de scufundări și fotografia subacvatică cu mine. Aceștia variază de la utilizatori începători de GoPro (predau un curs de două ore despre GoPro), la utilizatori de camere compacte și fotografi avansați cu aparate foto mirrorless și DSLR.

Îmi place să văd fețele studenților care anterior se chinuiau să nu obțină imagini neclare, gri sau albastre, când dintr-o dată nu numai că au fotografii clare și colorate, dar descoperă că sunt capabili să repete performanța – și mai târziu să-mi trimită fotografii frumoase din excursiile lor ulterioare de scufundări.

Petrecând timp la birou

Sau ca un client să se simtă pregătit pentru următorul pas în această călătorie, cumpărând o cameră mai mare sau mai avansată. Cei mai mulți sunt nervoși când cheltuiesc o sumă mare de bani și sunt intimidați de toate „butoanele și rotițele”, dar să-i văd cum învață despre noii lor bebeluși și încep să producă imagini demne de concursuri și publicare îmi oferă atât de multă satisfacție.

Loc de muncă visat?

În cele din urmă, predarea înseamnă să împărtășești frumusețea lumii subacvatice pentru a-i conștientiza pe ceilalți despre cât de important este să protejăm și să prețuim recifele și viața marină.

Așa că, atunci când mi se va spune din nou că jobul meu este un vis, pot fi de acord cu toată inima că sunt norocos. A necesitat mulți ani de muncă asiduă, învățare, strădanie și sacrificiu, dar a meritat fiecare clipă.

Începând de acum, odată cu trista închidere definitivă a bisericii Cathy Church Fotografie Centru, Sunt singurul instructor de fotografie subacvatică în Grand Cayman. Cu 15 ani de experiență, dintre care șase ani petrecuți scufundându-mă de mii de ori în apele Insulelor Cayman și predând sute de cursuri, fiecare zi este o binecuvântare pentru care sunt cu adevărat recunoscător.

