GO Diving Show ANZ este o necesitate pentru fotografi subacvatici

Inaugural GO Diving Show ANZ, având loc la Sydney Showground în perioada 28-29 septembrie – și cu intrare complet GRATUITA – a fost descrisă ca fiind o necesitate pentru fotografi subacvatici, fie că abia începi călătoria, fie că sunteți un „snapper” experimentat.

O mulțime de fotografi și educatori subacvatici renumiți la nivel mondial vor fi înfățișați Fotografie Stage, și câștigătorii prestigiosului Premiile subacvatice Australasia 2024 competiția va fi prezentată sâmbătă după-amiază. Mai jos sunt doar câțiva dintre cei care au urcat pe scenă în weekend:

Nigel Marsh este omul din spatele Unique Aussie Marine Life de la Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, ale cărui caracteristici Unique Aussie Marine Life în Scuba Diver Australia și Noua Zeelandă sunt preferatele cititorilor, va fi pe lista Fotografie Etapa la GO Diving Show ANZ in septembrie.

Nigel este un fotograf subacvatic și fotoreporter independent cu sediul în Brisbane. Lucrarea sa a fost publicată în numeroase reviste, ziare și cărți, atât în ​​Australia, cât și în străinătate.

S-a scufundat mult în jurul Australiei, în special în Marea Barieră de Corali și Marea Coralului, iar călătoriile sale l-au purtat prin Asia, Oceanul Pacific, Oceanul Indian, Oceanul Atlantic și Caraibe. Fotografiile sale subacvatice au câștigat și o serie de concursuri internaționale de fotografie.

Pasiunea lui Nigel pentru scufundări și mediul marin a evoluat încă de la o vârstă fragedă în timp ce făcea snorkeling pe plajele din orașul său natal Sydney, Australia. A învățat să facă scufundări în 1983 i-a sporit interesul pentru viața marină, iar în curând și-a împărtășit experiențele cu alții, prezentând prezentări de diapozitive și scriind articole pentru reviste – primul său articol a fost publicat în 1983.

De atunci, Nigel a produs mii de articole pentru reviste de scufundări, călătorii și zbor din întreaga lume, concentrându-se pe subiectele sale preferate – pești, scufundări, rechini, epave, viața marină și călătorii.

Nigel a fost, de asemenea, coautor a două ghiduri de scufundări împreună cu Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) și Diving Australia (Periplus Editions 1997). De asemenea, a autopublicat o carte – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografie 2011).

În ultimii zece ani, Nigel a fost ocupat să lucreze la o serie de cărți pentru copii pe subiecte legate de marine (de la A la Z la rechini și raze, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) și o serie de ghiduri de scufundări și marine. cărți de viață (Coral Wonderland, Muck Diving, Australia subacvatică, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) pentru New Holland Publishers.

Brett Lobwein va oferi câteva informații despre fotografia subacvatică tehnici de

Brett Lobwein

Fotograful subacvatic premiat Brett Lobwein își va prezenta minunatele imagini pe Fotografie Scena inaugurală GO Diving Show ANZ in septembrie.

Brett este un fotograf pasionat și care se gândește la mediu cu sediul în Sydney, care, după ce a crescut pe căile navigabile ale râului Port Hacking, în suburbiile sudice ale orașului, și-a văzut dragostea pentru scufundări luând formă la începutul anilor 2000 în timp ce lucra într-un magazin local de scufundări.

Până în 2010, el a început să fie interesat de acest lucru fotografia subacvatică și și-a cumpărat prima carcasă DSLR.

De la prima sa excursie pentru a înota cu balenele cu cocoașă în Tonga, a fost complet captivat.

Pasiunea lui pentru fotografie este rivalizat doar de pofta lui de călătorie exotică.

Fie că împușcă rechini mătăsos în Grădinile Reginei din Cuba, pinguini în Antarctica, urși polari în Arctica, orci în Norvegia sau foci în Narooma, Brett este întotdeauna sigur că va reprezenta viața marină în elementul lor natural, fără a demoniza sau a senzaționaliza un animal pentru a câștiga. atenție la o imagine din motive greșite.

Aliniat cu dragostea lui pentru ocean și pentru locuitorii săi, Brett este, de asemenea, un puternic susținător al protejării oceanelor și a mediului prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la utilizarea excesivă și cererea de plastic de unică folosință.

Brett este un Sony mândru Digital Avocat pentru imagini, ambasador pentru Isotta Underwater Housings, membru al Explorers Club, membru al Ocean Artist Society și fost fotograf asociat/rezident la Ocean Geographic.

Brett este, de asemenea, proprietarul UW Images, un distribuitor al fotografia subacvatică echipament

Imaginile sale au câștigat numeroase internaționale fotografie premii și au fost publicate în întreaga lume.

Don Silcock va vorbi despre marile întâlniri cu animale

Don Silcock

Scuba Diver Australia și Noua Zeelandă Senior Travel Editor Don Silcock va duce la Fotografie Scena inaugurală GO Diving Show ANZ în septembrie pentru a vorbi despre fascinația lui pentru animalele mari.

Don este un fotograf subacvatic și fotojurnalist australian, bazat pe insula Bali din Indonezia și s-a alăturat echipei Scuba Diver ANZ ca Senior Travel Editor în 2020.

Originar din Marea Britanie, Don a început să facă scufundări la începutul anilor 1980 în timp ce locuia și lucra în Bahrain, în Golful Persic, și a devenit un BSAC Advanced. instructor și ofițer de scufundări.

S-a mutat în Australia în 1991 împreună cu familia sa tânără, unde și-a dezvoltat pasiunile de durată pentru fotografia subacvatică si călătorie în scufundări.

Don a făcut scufundări extensive în Papua Noua Guinee și Indonezia în ultimii 25 de ani și consideră că cele două țări au cele mai bune scufundări tropicale din lume. Scuba Diver ANZ a publicat recent 13th articol dintr-o serie despre scufundări PNG și următorul problema va avea 5th într-o serie similară, Don scrie despre scufundări în Indonezia.

Cu aproximativ 15 ani în urmă, Don a prins ceea ce el descrie drept „bungașul mare” când a mers pentru prima dată în Australia de Sud pentru a fotografia mari rechini albi, iar anul trecut a făcut cei 15 ani.th excursie acolo…

Între timp, el a fotografiat și scris despre tigru, marele ciocan și rechinii oceanici cu vârfuri albe din Bahamas; mante oceanice, rechini albaștri, rechini-balenă, crocodili americani și marlin cu dungi în Mexic; balenele drepte sudice în Argentina, balenele cu cocoașă australă în Tonga și cașaloții în Azore.

În timpul pandemiei, Don s-a apucat de scufundări tehnice și și-a finalizat recent certificarea TDI Extended Range pentru a-l califica la 55 m, în pregătirea pentru excursii tehnice dedicate pentru a fotografia epavele din Insulele Solomon și atolul Bikini, care vor apărea în numerele viitoare ale Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland va vorbi despre viața marină din Australia

Mike Scoția

Editorul Dive Log Australasia și fotograful subacvatic Mike Scotland se va concentra asupra biologiei marine „în sălbăticie” pe Fotografie Scena inaugurală GO Diving Show ANZ in septembrie.

Mike a început să scufunde în 1976 și și-a câștigat cu succes PADI instructor calificare în 1982. Pe lângă predarea a peste 1,000 de scafandri. Mike a făcut 7,000 de scufundări și a câștigat premii pentru fotografiile sale U/W.

Cele două pasiuni principale ale sale sunt fotografia subacvatică și biologie marine. El scrie despre celebrarea vieții marine combinată cu scufundări de aventură. Mike și-a publicat cartea, Marine Biology in the Wild, ca un serviciu pentru scafandrii care doresc să afle mai multe despre mare. Include fotografii standard de cărți poștale cu cercetări aprofundate. În prezent, scrie o serie despre biologia peștilor și a rechinilor, pe care o va include într-o nouă carte anul viitor.

Biologie marine în sălbăticie

Cel mai bun mod de a vă aprinde pasiunea pentru scufundări este să aflați mai multe despre minunata viață marină pe care o întâlnim. În timpul perioadei sale pe Fotografie Stage, Mike va dezvălui multe perspective incredibile pe care le-a observat în cei 48 de ani de scufundări active care vă vor motiva să faceți scufundări.

Mike este un educator profesionist și unul dintre cei mai publicați fotografi U/W din Australia. Această discuție va fi susținută de cele mai excelente fotografii ale sale adunate din peste 100 de expediții în Marea Barieră de Corali și Pacific.

Talia Greis va vorbi despre abstract fotografia subacvatică

Talia Greis

Fotograful subacvatic autodidact, apreciat la nivel internațional, Talia Greis va fi prezent Fotografie Etapa la GO Diving Show ANZ vorbind despre imagini subacvatice abstracte.

Născută și crescută în regiunile orașelor de coastă din suburbiile de est din Sydney, aprecierea ei pentru viața oceanică a explodat în timp ce se scufunda în Ningaloo Reef, WA.

„Înțelegerea diversității bogate și a abundenței lumii subacvatice a țării noastre a activat un comutator care mi-a făcut esențial să duc o cameră sub suprafață cât mai curând posibil”, a spus ea.

„Nu doar pentru a putea reproduce unele dintre momentele frumoase pe care natura le oferă, ci și pentru a putea înțelege pe deplin pentru mine, adevăratele culori și complexitatea a ceea ce am fost martor”.

Întotdeauna una care să surprindă un moment pe măsură ce se desfășoară, Talia și-a dat seama că rolul ei în scufundări s-a schimbat și în zilele noastre îi este imposibil să se scufunde fără să se uite prin lentilă.

Talia a câștigat în continuare Ocean Art 2019 Compact Division, Fotograful emergent al anului 2023 pentru Ocean Geographic, Head On Fotografie Festival, Categoria Peisaj 2023, Plaje Nordice Subacvatice Fotografie Concurs 2023 și Fotograful subacvatic al anului (UPY) pentru categoria Macro în 2024.

Fotografie subacvatică abstractă

Talia va vorbi despre abstract fotografia subacvatică – oferind o scurtă prezentare a motivului pentru care îi place să experimenteze cu acesta ca scafandru din Sydney și discutând despre diferitele metode și tehnici pe care le folosește pentru a se adânci în ambarcațiune.

Ea va oferi câteva exemple de fotografii pe care le-a făcut folosind diferite tehnici și va discuta despre setările și cerințele echipamentului pentru a le executa.

Nicolas Remy va oferi sfaturi tehnici de

Nicolas Remy

Fotograful subacvatic franco-australian Nicolas Remy, care acum are sediul la Sydney, va merge la Fotografie Scena de la GO Diving Show ANZ în Septembrie.

Imaginile lui Nicolas au primit peste 40 de premii internaționale, inclusiv câștigători de categorii în prestigiosul Ocean Fotografie Premii, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year și World Nature Fotografie Premii.

Fotografiile sale au fost prezentate în mass-media mainstream precum BBC, CNN, Forbes, precum și în mass-media de top și fotografie media.

El este fondatorul Clubul subacvatic, O on-line fotografie școală și comunitate, care numără în prezent membri în 12 țări. Membrii clubului au acces la cursuri pe cont propriu, forumuri de asistență și webinarii lunare, unde Nicolas și alți fotografi renumiți predau fotografie Masterclassuri.

Mânat de pasiunea lui pentru predare fotografie, Nicolas este un vorbitor public experimentat. Pe lângă webinarii lunare pentru The Underwater Club, el este invitat în mod regulat să vorbească în spectacole de scufundări, fotografia subacvatică societăți și cluburi de scuba.

Un realizat -jurnalist, Nicolas a scris zeci de articole publicate în mass-media internațională de scufundări. Este editor de teren pentru DivePhotoGuide.com, și un colaborator obișnuit al Plongez! Revistă (Franța) și Scuba Diver Revistă (Marea Britanie și Australia/Noua Zeelandă), unde scrie despre viața marină, călătorii, tehnică și echipament fotografic.

Nicolas colaborează cu echipamente de scufundări și fotografie mărci pentru testarea produselor și recenzii pe teren. Este cunoscut pentru scrierile detaliate și perspicace pe care le-a scris, lucrând cu mărci precum Nauticam, Mares, Nikon Australia și Retra UWT, pentru a numi câteva.

Nicolas este ambasador Nauticam. În prezent, filmează cu un Nikon Z9 într-o carcasă Nauticam NA-Z9, iar optica lui preferată este sistemul Nauticam EMWL și Nauticam FCP-1, deși folosește și WWL-C atunci când dimensiunea și greutatea sunt esențiale.

Respiratorii reprezintă o altă parte esențială a setului de scufundări al lui Nicolas: a petrecut peste 1,300 de ore făcând fotografii în timp ce scufunda fie cu un rEvo CCR, fie cu Mares Horizon SCR, rămânând jos timp de trei până la patru ore. Nicolas este pasionat de aceste aparate, pe care le vede ocupând un spațiu în creștere în industria scufundărilor.

Spectacolul GO Diving ANZ

Acest eveniment anual, care are loc anul acesta pe 28-29 septembrie de la Sydney Showground la Parcul Olimpic, are scopul de a prezenta tot ce este mai bun din lumea noastră subacvatică tuturor, de la începători care fie se gândesc să se apuce de scufundări, fie și-au finalizat cursurile de nivel de intrare, la scafandri avansați, până la scafandri tehnici și veterani CCR. scafandri.

Există o serie de etape – scena principală, Fotografie Stage, Australia/Noua Zeelandă Stage, Inspiration Stage și Tech Stage – care vor găzdui zeci de vorbitori din întreaga lume, precum și o serie de funcții interactive pentru a se potrivi tinerilor și bătrânilor, de la experiențe de scufundări VR, trydives , un bazin demonstrativ, sirene și multe altele.

În jurul scenelor și caracteristicilor va fi o gamă largă de expozanți, de la birouri turistice și operatori de turism până la stațiuni, liveaboard-uri, pregătire agenții, comercianți cu amănuntul, producători și organizații de conservare.

2024 GO Diving Show UK, ajuns la al cincilea an, a atras peste 10,000 de participanți în weekend și s-a întins pe o suprafață de 10,000 mp de spațiu expozițional, iar varianta Australia și Noua Zeelandă aspiră să atingă acest nivel în următorii ani.

Intrarea la spectacolul inaugural GO Diving ANZ este complet gratuită – înregistrează-te aici pentru a vă obține biletele pentru ceea ce este, fără îndoială, evenimentul de scufundări din 2024 în Australia. Există multe locuri de parcare la fața locului, iar locația este ușor de accesat cu o mulțime de opțiuni de transport, așa că notează datele în jurnal acum și pregătește-te pentru un weekend epic care sărbătorește toate formele de scufundări.