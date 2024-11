Concursurile foto UPY și DPG sunt deschise ambele

Două concursuri majore de imagini subacvatice sunt lansate la începutul lunii noiembrie – Fotograful subacvatic al anului (UPY) 2025, cu sediul în Marea Britanie și, de peste Atlantic, Concursul de imagini subacvatice DPG Masters 2024, care acordă mai multă atenție premiilor mari și include videoclipuri. .

Concursul UPY, care pune accent pe prestigiu și feedback, este deschis pentru înscrieri de acum până pe 4 ianuarie. „UPY este cel mai important concurs pentru fotografi subacvatici și este întotdeauna plin de imagini uimitoare care sunt dezvăluite pentru prima dată”, spune președintele juriului Alex Mustard.

„2025 marchează 60 de ani de când Phil Smith a primit pentru prima dată titlul de fotograf subacvatic al anului. Astăzi, concursul este cu adevărat internațional, cu imagini câștigătoare care vin de pe tot globul. Ultimii noștri trei câștigători generali au fost luați sub gheață în Oceanul Arctic, în apele pătate de tanin ale râului Amazon și noaptea aproape de Ecuator din Maldive.

„Concursul este deschis tuturor stilurilor de fotografia subacvatică; fotografiile făcute în minele inundate la piscine au fost premiate anterior.”

O nouă adăugare este o categorie de recife de corali, care reflectă habitatul cu, probabil, „cele mai colorate și cele mai mari concentrații de viață de pe planeta noastră, totuși care există și pe marginea crizei climatice”.

Celelalte 12 categorii sunt Wide Angle, Macro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming și trei secțiuni British Waters, pentru Wide Angle, Macro și Living Together, împreună cu Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Concursul încorporează un sistem de rezultate personalizat, oferind feedback fotografilor cu privire la cât de departe a progresat fiecare imagine în concurs, astfel încât toți participanții să beneficieze de participare. Comentariile detaliate ale arbitrilor sunt postate, de asemenea, împreună cu lucrările câștigătoare.

Juriul este format, ca de obicei, din fotografi Mustard, Peter Rowlands și Tobias Friedrich, iar câștigătorii vor fi anunțați la o ceremonie de decernare a premiilor din Mayfair din Londra.

Taxele de intrare sunt de 20 GBP, 35 GBP sau 45 GBP pentru până la trei, 10 sau, respectiv, 20 de imagini în cadrul categoriilor (cu excepția Marine Conservation, care este gratuită pentru până la cinci intrări). Găsiți detalii despre cum să intrați aici,

Concurs de imagini subacvatice DPG Masters

Câștigătorul general al DPG Masters pentru 2023 a fost Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Între timp, DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 s-a deschis și pentru înscrieri de la fotografi și videografi subacvatici de la toate nivelurile – cu un fond de scufundări.vacanţă și premii pentru aparate foto în valoare de peste 80,000 USD.

Participanții la acest concurs pot concura în nouă categorii: Tradițional, Macro, Unghi larg, Over-Under, Conservation, Blackwater, Portofoliu, Compact și Scurtmetraj.

Creatorul de imagini din spatele primei intrări printre câștigătorii categoriei va fi acum încoronat DPG Grand Master 2024 (premiul era anterior pentru „Best Of Show”). Această persoană câștigă atât cele mai bune premii pentru călătorie, cât și cele mai bune premii pentru echipament.

„Fondul total de premii este cel mai mare pe care l-am avut, cu excursii incredibile de scufundări și echipamente de imagistică la îndemână”, spun organizatorii competiției Joe Tepper și Ian Bongso-Seldrup. „Și cele nouă categorii record le oferă amatorilor și profesioniștilor oportunitatea de a câștiga, indiferent de specialitatea sau sistemul lor de camere.

„Suntem, de asemenea, încântați să acordăm un nou titlu câștigătorului general – DPG Grand Master – și nu avem nicio îndoială că arbitrii noștri vor avea dificultăți în a-l alege dintre toți participanții talentați.”

Pentru scafandrii cu ochi de vultur care au crezut că o altă fotografie decât cea prezentată mai sus a fost câștigătoarea totală în 2023, asta pentru că Marco Gargiulo s-a dovedit că nu a respectat regulile competiției. Imaginea lui a fost mai târziu descalificat iar premiul a fost anulat, cu Suliman Alatiqi si Iti doresc numai bine pășind în breșă.

Ca urmare a acestui incident, pentru cea mai recentă competiție Dpg (DivePhotoGuide) a numit un președinte al juriului care să se alăture judecătorilor în „scrutinizarea imaginilor cu mai multă atenție ca niciodată”.

Ca și până acum, 15% din veniturile de la intrare vor fi donate eforturilor de conservare a marinei. Înscrierile costă 10 USD (7.80 GBP) per imagine sau videoclip, iar concursul se încheie pentru înscrieri pe 31 decembrie, cu detalii complete despre DPG Masters 2024 site-ul.

