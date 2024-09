Sunbursts marchează la primul Underwater Awards Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Go Diving Show ANZ în Sydney.

Noul concurs de imagini subacvatice este organizat de DivePhoto Guide (DPG), Australasia subacvatică si Imagini UW, care la începutul lunii iunie a strigat Diverse și în altă parte pentru trăgătorii subacvatici din întreaga lume să depună cel mai mult imagini și videoclipuri captivante și convingătoare din regiunea Australasia.

Juriul a fost format din experți Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith și William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and si video gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

portofoliu

Câștigătorul general al competiției – „Best of Show” – a fost Gabriel Guzman, cu colecția de imagini sunburst care a ocupat primul loc la categoria Portofoliu.

“Sunburst fotografie is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

„Acest portofoliu include șase imagini: o rază, un pește-leu, o rază manta, o broască țestoasă, un lăbriz și un titan. Aceste specii au fost capturate printr-un amestec de fotografii planificate și oportunități spontane.

“While most images feature the classic sunburst effect, the of the sting ray (mai sus) este unică. Luată în timpul orei de aur, captează razele soarelui care pătrund în apă cu o nuanță caldă, aurie, creând o atmosferă diferită, dar la fel de captivantă. Această tehnică m-a captivat de ani de zile și am dedicat timp considerabil exersării.

AUR: Soarele Și Creaturile Mării (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Lionfish, Coral Bay, Australia de Vest (1/200th, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, carcasă Aquatica, 2x Ikelite DS160). Această fotografie a luat și argint la categoria Australia

AUR: The Sun And Sea Creatures (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Raze Manta, Nusa Penida, Indonezia (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, carcasă Aquatica, 2x stroboscope Inon Z-330)

AUR: Soarele Și Creaturile Mării (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Broasca testoasa verde, reciful saxon, Marea Bariera de Corali (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, carcasă Aquatica, 2x stroboscope Ikelite DS160)

AUR: Soarele Și Creaturile Mării (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Humphead Wrasse, Norman Reef, Marea Barieră de Corali (1/250th, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Carcasă Aquatica, 2x stroboscope Ikelite DS161)

AUR: Soarele Și Creaturile Mării (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Peștele balon titan, reciful Moore, Marea Barieră de Corali (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, carcasă Aquatica, 2x stroboscope Inon Z-330)

„A realiza fotografia perfectă cu razele de soare nu este ușoară. Este nevoie de condiții ideale, inclusiv de ape calme pentru ca razele solare să pătrundă clar, lumina completă a soarelui și subiectul poziționat cât mai aproape de suprafață. Creatura trebuie să fie exact în locul potrivit și trebuie să aveți camera și stroboscopul perfect setate pentru a surprinde momentul.

„Procesul implică multe încercări eșuate, deoarece alinierea tuturor acestor factori este rară. Acest portofoliu reprezintă cel mai bun dintre aceste eforturi – o colecție de imagini în care totul s-a reunit în sfârșit.”

Ceilalți câștigători ai categoriei au fost Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (australian), Luc Rooman (International Waters) și Ste Everington (Reels Showcase). ). Înscrierile cu aur și argint sunt prezentate mai jos:

Sydney

AUR: pouffe (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografie at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, carcasă Isotta, stroboscop Inon Z-330, backscatter snoot)

ARGINT: Percepție adâncă (Rowan Dear, Marea Britanie). Rezervația acvatică Cabbage Tree Bay. „Aceste meduze au fost văzute în sutele lor în fiecare din ultimii trei ani, adunându-se în golful uneia dintre plajele populare din Sydney. În acest an, au fost mai multe decât văzusem vreodată, unele secțiuni fiind adânci de câțiva metri și dens populate. Înotând în smack și trăgând în jos în cea mai profundă concentrație de jeleuri, speram să creez această imagine de altă lume cu multă profunzime, arătând cât de mulți erau.” (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, carcasă Ikelite, 2x stroboscope Inon Z-330)

Peste sub

GOLD: Pepiniera Calm Tongan (Jenny Stock, Marea Britanie). „Iată, o balenă cu cocoașă și noul ei pui de vițel se odihnesc chiar sub suprafață în apele calme și calde ale Vava'u. Femelele cu cocoașă foarte gravide sosesc în fiecare an în iulie. După naștere, ei rămân în această creșă până când vițeii sunt suficient de mari pentru a face prima lor călătorie în Antarctica. Când faceți imagini divizate, este adesea înțelept să folosiți un snorkel în loc să vă scufundați în scufundări, deoarece creați mai puține bule la suprafață, ceea ce poate distrage atenția în imagine.” (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, carcasă Nauticam, 2x stroboscop Inon Z-240)

ARGINT: Pui de țestoasă (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Queensland. „Capturată pe Insula Heron, un loc esențial de cuibărit pentru țestoasele marine, această fotografie împărțită dezvăluie momentul primei înot a puiului de țestoasă după ecloziune. Imaginea trece cu grație între apele puțin adânci și orizontul întins, prezentând călătoria broaștei țestoase de la locul său de naștere la oceanul vast de dincolo. Am avut grijă să evit să folosesc stroboscope sau lumină artificială, respectând natura delicată a acestor nou-născuți. După ce am făcut câteva fotografii, i-am permis puiului să-și continue călătoria fără stres suplimentar.” (1/250th, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Carcasa Aquatica)

smartphone

AUR: Pot ajuta? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my wetsuit to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, carcasă Aquatech, mâner declanșator AxisGO Bluetooth)

ARGINT: Pește broască în picioare (Selanie Waddilove, Australia). „În timpul unui snorkeling de vară în Wagonga Inlet, Narooma, acest pește striat negru a fost văzut mișcându-se încet printre iarba de mare. Soarele de după-amiază a oferit o iluminare perfectă pentru a evidenția texturile și detaliile uimitoare ale acestei mici creaturi ciudate. De la gura mare, înclinată în jos, până la fascinanta „naluță” și înotătoarele pectorale folosite pentru a „plimba” pe fundul oceanului, acești pești sunt atât de interesanți de văzut și fotografiat.” (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, carcasă Aquatech, mâner declanșator AxisGO Bluetooth)

Condiţii de mediu pentru funcţionare

AUR: hitchhiker (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an poulpe with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250th, f/22, ISO 320, Nikon D850, carcasă Seacam, stroboscopie Seacam 160D)

ARGINT: O jucărie pentru câine sau o capcană din plastic (Andrii Slonchak, Australia). Queensland. „În timpul unei scufundări pe Insula North Stradbroke, am observat brusc un wobbegong care se îndrepta spre mine cu viteză maximă din norul de sedimente ridicate. După cum am descoperit mai târziu, ghidul nostru a zărit rechinul prins într-un frisbee de câine de plastic și a încercat să scoată jucăria, dar wobbegongul surprins a plecat. Am avut la dispoziție mai puțin de o secundă să prind această fotografie înainte ca rechinul să dispară. Nu am mai văzut niciodată acest wobbegong și mă tot întrebam dacă a reușit să scoată jucăria sau a suferit o soartă sumbră. Wobbegong-urile se bazează pe amestecarea cu mediul lor atunci când vânează, iar frisbee-ul strălucitor ar compromite această abilitate.” (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, carcasă Ikelite, Ikelite DS160 II cu difuzoare cu dom)

australian

AUR: oblong (Lewis Burnett, Australia). Darling Range Escarpment, Australia de Vest. „Fotografierea bizare și minunată țestoasă cu gât de șarpe sub apă a fost întotdeauna pe lista mea de dorințe pentru scufundări în sud-vest. Aceste reptile fascinante se găsesc în corpurile de apă dulce care împrăștie regiunea și sunt cel mai frecvent văzute pe uscat în sezonul de reproducere în timp ce își caută o pereche. Am găsit acest individ la prima mea scufundare cu apă dulce din regiune și n-aș fi putut fi mai fericit să am un subiect atât de amabil de fotografiat.” (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, carcasă Ikelite, 2x stroboscop Inon Z-330)

Apele Internaționale

AUR: Salamander (Luc Rooman, Belgia). „În fiecare an mă scufund într-unul dintre iubitele mele lacuri de apă dulce, și anume De Melle, lângă Anvers, pentru a fotografia tritonii alpini printre nuferi. În iulie anul acesta, am plecat din nou să caut. După ce am încercat să fotografiez mai multe exemplare, am descoperit unul cocoțat pe un nufăr, corpul salamandrei producând o siluetă interesantă prin frunză. După ce am făcut o serie de fotografii, am lăsat creatura singură și am mers mai departe cu grijă.” (1/125th, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, carcasă Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

ARGINT: Arborele de amfibieni (Massimo Zannini, Italia). Bologna. „Primăvara, în munții din nordul Italiei, broaștele râioase se împerechează în bazine mici de apă, ca mulți alți amfibieni. Făceam câteva fotografii cu acest comportament de împerechere când pentru câteva secunde le sare pe spate o broască, probabil confundându-le cu o stâncă. Surprins și amuzat, am avut timp suficient să fac trei focuri înainte ca broasca să fie aruncată de broasca mascul deasupra femelei.” (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, carcasă Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Vitrina mulinete

video section was won by Australian Ste Everington with Raze pe fostul HMAS Brisbane pe Coasta Soarelui, prezentând vultur pătat, nas de lopată și raze de marmură. „Îmi place absolut această epavă ca loc de scufundări – este locul meu fericit.

"Pentru aceasta video, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Imprimeuri metalice ale câștigătorilor și vicepremierilor au fost expuse și disponibile pentru cumpărare la spectacolul Go Diving, jumătate din încasări urmând a fi donate partenerului de mediu al competiției. Luați 3 pentru mare.

Pentru detalii complete despre competiție și despre toți câștigătorii, inclusiv Bronze și Highly Commended, vizitați Premiile subacvatice Australasia (UWAA) 2024 site-ul.

Tot pe Diversnet: Magia lamantinului în teaserul Wildlife Photographer, Awaken New Depths: Câștigători ai fotografiilor UN WOD, Lovitura cu scheletul unei balene de gheață aduce triumful UPY, Fara maimuta cu AI: Ocean Art premia „fotografie pura”