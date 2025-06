Un ochi trist strălucește în compoziția foto de la UN WOD

Câștigătorii celei de-a 12-a ediții anuale Concursul pentru Ziua Mondială a Oceanelor a Națiunilor Unite este anunțat astăzi (8 iunie), în cadrul sărbătorilor UN WOD care au loc la Nisa, juriul selectând patru câștigători ai locului întâi dintre miile de înscrieri ale fotografilor amatori și profesioniști.

Competiția din acest an a inclus categorii din anii precedenți – Fețe subacvatice mari și mici, Peisaje marine subacvatice și Peisaje marine deasupra apei – și o nouă adăugire, Minunea: Susținerea a ceea ce ne susține, care este și tema UN WOD 2025.

Câștigătorii la fiecare categorie sunt Andrey Nosik (Rusia), Dani Escayola (Spania), Leander Nardin (Austria) și Rachel Moore (SUA). , care a ocupat primul loc la categoria Minuni și este vizibilă mai sus, a fost realizată în Mo'orea, Polinezia Franceză, anul trecut și prezintă ochiul unei balene cu cocoașă pe nume Sweet Girl.

„La patru zile după ce am surprins acest moment intim, a fost lovită și ucisă de o navă în mișcare rapidă”, spune Moore. „Moartea ei îmi amintește sfâșietor de cele 20,000 de balene pierdute în fiecare an din cauza impactului cu navele.”

„Folosim povestea ei pentru a pleda pentru protecții mai puternice, solicitând legi mai stricte privind viteza în jurul Tahiti și Mo'orea în timpul sezonului balenelor. Sper ca moștenirea lui Sweet Girl să declanșeze o schimbare reală pentru a proteja aceste animale incredibile și a preveni alte pierderi fără sens.”

Juriul concursului i-a inclus pe fotografii subacvatici Ipah Uid Lynn (Malaysia), William Tan (Singapore) și Marcello Di Francesco (Italia), precum și pe fotografa franceză de animale sălbatice Vanessa Mignon. De la înființarea sa în 2014, concursul a fost organizat de fotografa belgiană de animale sălbatice și subacvatice Ellen Cuylaerts.

Minunea: Susținând ceea ce ne susține pe noi

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Pe locul doi, după Moore, la categoria „Minune”, a ieșit fotografia unui liliac tânăr cu pene pinnate din strâmtoarea Lembeh din Indonezia, realizată de fotograful spaniol Luis Arpa Toribio. Fotografia a fost realizată cu o viteză mică a obturatorului, o lumină difuză și o panoramare deliberată a camerei pentru a crea o senzație de mișcare și dramatism.

Peștii-lilieci juvenili cu pene au corpuri negre izbitoare, conturate cu un portocaliu vibrant, deși își pierd această colorație în câteva luni, pe măsură ce devin maturi. „Surprinderea acestei imagini a necesitat răbdare și perseverență timp de două scufundări, deoarece acești pești tineri activi aleargă constant să se adăpostească prin crăpături, ceea ce face ca fotografia să fie deosebit de dificilă”, spune Toribio.

Pe locul trei la categorie s-a clasat o fotografie realizată în sanctuarul de rechini Jardines de la Reina din Cuba. Steven Lopez din SUA a înfățișat un rechin de recif din Caraibe țesându-se printr-un grup de rechini mătăsoși aproape de suprafață.

Folosind un obturator lent și lumini stroboscopice în timp ce rechinul se pivota brusc, „mișcarea s-a estompat într-un arc asemănător unui val pe capul său, luminat de nuanțele aurii ale apusului”.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Fețe mari și mici

Câștigătorul categoriei Fețe Mari și Mici, Andrey Nosik, a observat o bonetă de război japoneză în Marea Japoniei, la aproximativ 80 km de Vladivostok. „Am găsit peștele ornamentat la o adâncime de aproximativ 30 m, sub pupa unei epave”, spune el. „Această specie nu pare să se teamă de scafandri – dimpotrivă, pare să se bucure de atenție – și chiar a încercat să se așeze pe hubloul camerei mele.”

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione din Italia a ocupat locul al doilea în această secțiune. „În timpul uneia dintre numeroasele mele scufundări în ape negre din Anilao, Filipine, eu și ghidul meu am observat ceva mișcându-se erratic la o adâncime de aproximativ 20 m, cu o dimensiune de aproximativ 10-15 cm. Ne-am dat seama rapid că era o pătură rară.” poulpe.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

„Pe măsură ce ne apropiam, și-a deschis frumoasa pătură, dezvăluind mantaua sa multicoloră. Am reușit să fac câteva fotografii înainte să-și continue drumul.” Se spune că specia prezintă unul dintre cele mai extreme dimorfism sexual din natură, femelele cântărind de până la 40,000 de ori mai mult decât masculii!

Lars von Ritter Zahony din Germania s-a clasat pe locul trei: „Excursiile în Peninsula Antarctică oferă întotdeauna întâlniri uimitoare cu foci leopard”, spune el. „Apropiindu-se de mine cu îndrăzneală și arătându-și dinții, această persoană a vrut să-mi sublinieze că această parte a Antarcticii era teritoriul său. Această fotografie a fost făcută la amurg, ceea ce a dus la o atmosferă destul de mohorâtă.”

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Peisaje subacvatice

La categoria Peisaje marine subacvatice, câștigătoarea Dani Escayola a consemnat o vizită la un lac cu meduze în timpul unei excursii cu croazieră în sudul Raja Ampat, Indonezia: „Să fiu înconjurată de milioane de meduze, care au evoluat pentru a-și pierde capacitatea de a înțepa din cauza absenței prădătorilor, a fost una dintre cele mai uluitoare experiențe pe care le-am avut vreodată.”

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Pe locul al doilea s-a clasat Gerald Rambert din Mauritius, care a surprins un banc de pisici de mare care se odihneau la o stație de curățare, atrase de curenții puternici de acolo. „Unele pisici de mare s-au obișnuit cu scafandrii, permițând astfel întâlniri de aproape ca aceasta”, spune el.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

„Din păcate, după albirea severă pe care au suferit-o recifele de aici anul trecut, astfel de adunări au devenit rare și mă tem că s-ar putea să nu mai fiu martor la așa ceva în același loc.”

Pedro Carillo, spaniolul clasat pe locul trei, spune că La Rapadura, de pe coasta de nord a insulei Tenerife din Insulele Canare, a fost descoperită abia în 1996, dar este „unul dintre cele mai uimitoare peisaje subacvatice din lume, clasându-se constant printre cele mai bune locuri de scufundări de pe planetă”.

„Aceste coloane impunătoare de bazalt sunt rezultatul unor procese vulcanice care au avut loc între 500,000 și un milion de ani în urmă”, spune Carillo, care a plasat-o pe modelul Yolanda Garcia în decor.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

„Situat într-o regiune în care viața marină a fost afectată de practici de pescuit ilegale, odinioară comune, acest monument natural uimitor are o valoare atât geologică, cât și ecologică, iar oamenii de știință și fotografii subacvatici pledează pentru protejarea sa.”

Câștigătorul categoriei Peisaje marine deasupra apei, Leander Nardin, a fotografiat dintr-un avion un lac liniștit, legănat de dune aride și alimentat de un pârâu liniștit, pe o porțiune îndepărtată de coastă din apropierea golfului Shark Bay din Australia de Vest.

„Această imagine dezvăluie contrastele puternice și frumusețea ascunsă acolo unde se întâlnesc uscatul și oceanul, amintindu-ne că oceanul este sursa întregii vieți și că totul în natură este profund conectat”, spune Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Mutarea la Nisa

În trecut, UN WOD a fost găzduit la sediul ONU din New York, dar evenimentul din acest an a fost mutat în Franța pentru a avea loc chiar înainte de... Conferința ONU pentru Ocean, care are loc la Nisa în perioada 9-13 iunie.

Fotografiile câștigătoare vor fi prezentate în direct la conferință, în cadrul unui eveniment panel care va avea loc pe 11 iunie la Agora din La Baleine. De asemenea, vor fi expuse în cadrul unor expoziții la NEO VogelArtLab din Nisa și la Explorer's Club (New York) pe parcursul săptămânii.

Competiția a fost coordonată de Divizia ONU pentru Afaceri Oceanice și Dreptul Mării, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global și Comisia Oceanografică Interguvernamentală a UNESCO.

Gratuit și deschis publicului, evenimentul invită în fiecare an fotografi din întreaga lume să comunice frumusețea oceanului și importanța temei respective a Zilei Mondiale a Oceanelor a Națiunilor Unite. Toți participanții trebuie să semneze o cartă cu 14 angajamente privind etica în... fotografie.

Primele locuri din fiecare categorie pot fi găsite împreună cu câștigătorii din anii trecuți în galeria virtuală a concursului.

