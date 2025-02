Iubirea-mamă decid ca Fotograful subacvatic al anului 2025

După ce și-au parcurs 6,750 de imagini introduse de fotografi subacvatici din întreaga lume, cei trei judecători au căzut de acord asupra verdictului lor, și anume că câștigătorul concursului Fotograful subacvatic al anului (UPY) 2025 este Alvaro Herrero.

Grupul de fotografi subacvatici cu experiență însărcinat cu decizia a fost Peter Rowlands, Tobias Friedrich și Alex Mustard, iar câștigătorii au fost anunțați aseară (19 februarie) la o ceremonie de premiere în centrul Londrei găzduită de Crown Estate, care gestionează fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord.

Fotograful spaniol Herrero a ocupat primul loc în categoria Wide Angle în cadrul concursului anual din Marea Britanie, cu fotografia sa Legătura radiantă, ilustrând relația specială dintre o mamă balenă cu cocoașă și puiul ei nou-născut din Polinezia Franceză.

David Alpert a fost numit fotograful subacvatic britanic al anului 2025 pentru imaginea sa Sigiliul Curios, luat de pe insula Lundy.

Alte momente importante care pot apărea printre câștigătorii și pe locul doi, afișați mai jos sunt cele ale lui Shunsuke Nakano Înfruntare, arătând o confruntare memorabilă cap-la-cap între doi lăbriți asiatici și portretul lui Abdulaziz Al Saleh Hidratare, o vedere a cămilelor care bea în deșert luată de sub linia de plutire.

Bryant Turffs a câștigat categoria Compact cu Frumusețea Mlaștinii, o fotografie GoPro a unui gunoi preistoric, în timp ce fotograful coreean Ruruka a fost numit PADI Fotograful subacvatic al anului 2025 pentru Aurora subacvatică, un scafandru în apele multicolore ale unui mexican cenote.

Robert Marc Lehmann din Germania a devenit Fundația Salvați mările noastre Fotograful anului 2025 pentru conservarea marinei pentru el 1 în 200,000,000, o imagine tulburătoare a pescarilor indonezieni care transportă pe țărm un mare rechin tigru.

Concursul UPY a fost organizat pentru prima dată în 1965, când Phil Smith a fost numit fotograful subacvatic al anului. Astăzi are 13 categorii, dintre care trei pentru fotografiile făcute în apele britanice. Primele două fotografii din fiecare categorie sunt afișate mai jos cu comentariile arbitrilor, iar detaliile complete despre rezultate și regulile competiției pot fi găsite pe site-ul UPY.

Câștigătorul cu unghi larg și fotograful subacvatic al anului 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero Propriul rol Mekan (Spania) / UPY 2025

„În fiecare an, în timpul iernii de sud, călătoresc în Polinezia Franceză pentru a fotografia aceste animale maiestuoase”, a spus Mekan despre fotografia sa câștigătoare, făcută în Moorea și prezentată mai sus. „Momentul meu preferat al zilei este dimineața devreme, deoarece lumina este moale și înclinată, permițându-mi să găsesc unghiul perfect pentru a defini clar forma acestor animale în albastru.

„Pentru mine, această fotografie este una care arată dragostea unei mame pentru vițelul ei, comunicând atât fragilitatea, cât și frumusețea oceanelor noastre și dezvăluind una dintre speciile uimitoare cu care împărtășim lumea noastră natală.”

„Ce lovitura!” a comentat judecătorul Tobias Friedrich. „De obicei vedem o mulțime de imagini cu balene cu cocoașă în timpul jurizării concursurilor UPY, dar această imagine ne-a făcut să ne oprim imediat. Arată cu adevărat excelența fotografului care vede momentul și, de asemenea, recunoaște imaginea potrivită după aceea în timp ce le răsfoiește pe calculator.

„Lumina care vine din colțul din stânga sus, precum și mișcarea perfectă a balenei cu cocoașă și a vițelului, pe lângă încadrarea și compoziția excelentă fac din acesta un câștigător general cu adevărat meritat.”

„O interacțiune plină de căldură între mamă și copil, într-o ipostază perfect sincronizată a ambelor animale maiestuoase care arată atât de confortabil în casa lor subacvatică”, a spus Alex Mustard. „Fotografia ne invită să observăm, oferind în același timp balenelor spațiul lor, atât în ​​cadru, cât și dinspre fotograf. Lumina învăluită este dramatică, în timp ce umbra pe care vițelul o aruncă asupra mamei sale este subtilă.

„Mekan a câștigat titlul de Fotograful anului pentru conservarea marinei în 2022, cu cele mai triste imagini cu cocoași; acest portret de familie înălțător este un contrapunct perfect.”

Peter Rowlands a adăugat: „Imaginea generală câștigătoare ne reprezintă pe noi ca o competiție și comunitatea noastră ca hobby/sport/profesie, pentru întreaga lume timp de un an întreg și uneori este foarte dificil să decizi între ei, dar anul acesta, pentru mine, acest studiu delicat, dar puternic, al legăturii dintre mamă și vițel spune tot ce este grozav și bun despre lumea noastră.

„Ne confruntăm cu provocările, este adevărat, dar populația în creștere de balene din întreaga lume arată ce se poate realiza.”

(Făcut cu un Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, carcasă Isotta, lumină naturală. f/8, 1/640th, ISO 1100)

Pe locul doi pe unghi larg

Peisaj lunar eteric © Alvaro Herrero, alias Mekan (Spania) / UPY 2025

Aceasta arată una dintre peșterile preferate ale fotografului din Peninsula Yucatán, la Tulum, Mexic. „Folosirea rebreathers-urilor în peșteri ne permite să petrecem mult mai mult timp explorând adâncurile lor și îmi îmbunătățește fotografiile, deoarece ne oferă oportunitatea de a ilumina cu precizie scena”, spune Mekan.

„Prin faptul că nu emitem bule, ajutăm, de asemenea, să protejăm caracteristicile peșterii și să perturbăm mult mai puține particule, ceea ce este deosebit de avantajos atunci când fotografiam locuri mai puțin frecventate. Rebreathers oferă, de asemenea, timpi de decompresie mult mai eficienți. Pentru a ilumina această cameră, am folosit 60,000 de lumeni de lumină caldă de la două lumini video BigBlue.”

Cenote creați unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lumea subacvatică, dar accesul la el necesită pregătire extinsă, echipament de scufundări specializat și dedicare reală chiar înainte de a face o fotografie”, a comentat Mustard.

„Primim multe Cenote fotografii, dar acest lucru se distinge cu adevărat atât pentru calitatea acestei camere rafinate, cât și pentru calitatea fotografică a luminii și a compoziției.”

(Făcut cu un Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, carcasă Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30th, ISO 2000)

Câștigător macro

Magic Backlit © Paolo Bondaschi (Italia) / UPY 2025

La sfârșitul unei scufundări la Secret Bay din Anilao, Filipine, Bondaschi a văzut alți doi fotografi subacvatici și a făcut semn ghidului său să verifice ce filmau. „După ce mi-am dat seama că era unul dintre subiectele mele preferate, un creveți păros, am așteptat cu răbdare rândul meu și am folosit timpul pentru a planifica și pregăti fotografierea.

„Am ales să-l filmez în profil, iluminat din spate cu un snoot. Ghidul meu și prietenul meu au jucat un rol fundamental în gestionarea expertă a luminii snoot-ului. După câteva fotografii de probă pentru a găsi setarea potrivită, am primit în sfârșit fotografia pe care o căutam.”

„Execuție și imagine perfecte!” spuse Friedrich. „Îmi place abordarea minimalistă a unui subiect care este mic și nu este ușor de obținut o fotografie clară.

„Poziția perfectă a creveților păroși este aproape prea bună pentru a fi adevărată, dar aceste animale sunt foarte supărătoare și am ajuns la concluzia că aceasta este perfecțiunea naturală, care este, de asemenea, subliniată la maximum de iluminarea foarte selectivă a fotografului.”

(Făcut cu un Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + obiectiv umed AOI UCL-90 PRO, carcasă Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200th, ISO 100)

Pe locul al doilea pentru macro

Dazzling Donut Doto © Bryan H Blauvelt (SUA) / UPY 2025

Blauvelt fusese în Bali, în Indonezia și dorea să plece cu o imagine unică Doto greenamyeri, „unul dintre cele mai izbitoare subiecte din Tulamben. Am creat un efect de strălucire dramatic asupra nudibranchiului cu ajutorul stroboscopului și snoot-ului meu și am completat cadrul prin iluminarea de fundal a hidroidul gazdă cu lumină albastră subtilă pentru a echilibra compoziția.

„Mulțumesc ghidului meu incredibil Rudolfi Sikome de la Alam Batu pentru că a ținut o lanternă în poziție pentru efectul de iluminare de fundal al acestei imagini și pentru o săptămână productivă și distractivă de fotografie! "

„Modelele detaliate ale acestui nudibranch sunt egalate doar de controlul precis al luminii și al compoziției din această imagine”, a spus Mustard. „Limacul de mare stă pe un hidroid delicat care se mișcă în curent. Trebuie să fi fost nevoie de o dedicare extraordinară pentru a crea un cadru atât de perfect.”

(Făcut cu un Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, carcasă Nauticam NA-A1, Backscatter MF-2 cu OS-1 Snoot, Torch cu Blue Gel. f/22, 1/200th, ISO 160)

Câștigătorul Epavelor

Deep Wreck © Alex Dawson (Suedia) / UPY 2025

Flota Golfului nr. 31 epava de la Shaabruhr Umm Qammar din Egipt se află pe recif la aproximativ 104 m adâncime. Când nava s-a scufundat, s-a înțepenit între peretele recifului și un recif mic, așa că există o trecere de înot sub el. „Am făcut o perioadă de timp de 25 de minute și aproximativ două ore și jumătate de decor pentru a produce această imagine”, a spus Dawson.

„Fără îndoială, una dintre fotografiile mele preferate din întreaga competiție”, a comentat Mustard, „și, după cum am aflat acum, una dintre cele mai profunde ale noastre. Această imagine este plină de senzația de aventură, într-o compoziție fin lucrată, care te atrage cu strat după strat de interes, de la coralii din prim plan până la norii de pești de deasupra epavei.

„Calitate de înțeles, odată ce știi că a fost luată de Fotograful subacvatic al anului de anul trecut!”

(Făcut cu un NikonZ9 + 8-15 ochi de pește, carcasă Nauticam Z9, lumină ambientală. f/4.5, 1/80th, ISO 800)

Epave pe locul doi

Păsări de mare adâncime © Wojciech Dopierala (Polonia) / UPY 2025

„Aqaba este bine cunoscută printre cei mai mulți scafandri și a fost pe lista mea de dorințe de ani de zile”, a spus Dopierala despre această fotografie a epavei Lockheed L-1011-500 TriStar din Iordania. „În cele din urmă, o oportunitate perfectă a fost creată de Carlos Diesel (agilul apneist pe care îl puteți vedea în această fotografie) în colaborare cu Diverse Divers Diving Centre.

„Am fost norocoși să facem apnee în jurul epavelor din Aqaba în timpul săptămânii. Această fotografie a fost făcută la a doua noastră vizită la acest loc special de scufundări.

„Ideea a venit brusc la sfârșitul timpului nostru. Am făcut o singură încercare la această lovitură. Din fericire, Carlos a făcut o treabă uimitoare. Privind scena, chiar înainte de a apăsa declanșatorul, aveam deja senzația că este probabil cea mai bună fotografie a călătoriei.”

„Îmi plac imaginile proaspete ale apneei fotografie aduce la fotografia subacvatică în ansamblu”, a spus Mustard. „Crearea unei compoziții și a unui moment atât de perfecte necesită abilități deosebit de înalte atunci când atât fotograful, cât și modelul se află în scufundări fără respirație.”

(Făcut cu un Sony A1 + 12-24 f4, carcasă SeaFrogs A1, lumină ambientală. f/6.3, 1/125th, ISO 250)

Câștigător al comportamentului

Face Off © Shunsuke Nakano (Japonia) / UPY 2025

Acești doi bărbați asiatici au fost fotografiați la Sado, Niigata, în Japonia. „Forma unică a acestei specii este caracteristică masculilor, care formează hareme și revendică teritorii în timpul sezonului de reproducere”, a spus Nakano.

„Cel din stânga este regele haremului, care și-a apărat teritoriul de mai bine de 10 ani și se estimează că are peste 30 de ani, în timp ce cel din dreapta este un tânăr contestator.

„Deși plănuisem cu atenție să surprind imaginile, sezonul 2024 a fost mai greu de prezis decât de obicei și, în ciuda faptului că am stat acolo o săptămână în timpul sezonului de reproducere, am putut observa această scenă o singură dată, timp de doar 10 secunde.

„Și aceasta a fost singura fotografie pe care am putut să o fac. Vederea lor luptându-se în ținutele lor albe strălucitoare a fost atât de magnifică, încât încă îmi amintesc viu.”

„Cronometrat perfect pentru a surprinde momentul în care concurentul îl provoacă pe rege”, a spus Rowlands. „Lupta pentru ierarhie este cea mai puternică formă de comportament. Bine iluminată, fără fundal care ne distrag atenția, această imagine a sărit imediat și a continuat să fie cea care i-a învins pe concurenți.”

(Făcut cu un Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, carcasă Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250th, ISO 200)

Comportament pe locul secund

Momentul © Eduardo Acevedo (Spania) / UPY 2025

Noiembrie-decembrie la Magdalena Bay din Baja California, Mexic sunt cele mai bune luni pentru a încerca să obțineți întâlniri bune cu marlinul albastru, potrivit Acevedo. „Cu toate acestea, obținerea de imagini puternice cu acești pești în viața sălbatică este foarte dificilă, deoarece atacă sardinele și macroul cu viteză foarte mare.”

„Această fotografie este despre moment, în timp ce marlinul albastru se năpustește și școala îngrozită se împrăștie”, a spus Mustard. „Ne-a plăcut faptul că fotograful a avut grijă să includă o astfel de reflexie frumoasă în compoziție, în ciuda scurtității oportunității fotografice.”

(Făcut cu un Canon 5D MK IV + 15mm, carcasă Seacam. f/9, 1/500th, ISO 400)

Câștigător portret

Hidratare © Abdulaziz Al Saleh (Kuweit) / UPY 2025

Această imagine câștigătoare a fost făcută în deșertul Al Wafra din Kuweit. „Mi-a venit ideea să fotografiez cămilele care beau apă timp de aproximativ un an și jumătate”, a spus Al Saleh, care nu mai văzuse niciodată o astfel de fotografie.

„Vremea a fost critică și mi-au luat câteva săptămâni să obțin cele mai bune fotografii posibile. În prima săptămână cămilele au ezitat puțin să bea apă în timp ce camera mea era sub apă și doar câteva s-au adunat să bea, ceea ce nu mi-am dorit. Dar după câteva zile cămilele mă acceptaseră deja pe mine și cu echipamentul meu.

„După prima mea săptămână de fotografiere a cămilelor, din cauza problemelor, am trecut la cabluri de sincronizare electronice pentru stroboscope, în loc de cabluri cu fibră optică – și în cele din urmă fotografiile au venit împreună.”

„O imagine atât de veselă și un portret de cămile cu siguranță ne-au luat prin surprindere plăcută”, a spus Rowlands. „Contactul vizual excelent, unghiul bine ales și distorsiunile de suprafață vă oferă o mulțime de privit, iar gura inferioară, copilărească și obraznică adaugă un final plin de căldură la o fotografie de calitate, care este mult mai mult decât un subiect atrăgător.”

(Făcut cu un Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm fisheye, carcasă Nauticam NA-Z8, două Inon Z330. f/18, 1/100th, ISO 100)

Portretul pe locul doi

Silueta Delfinului Râului Amazon © Hussain Aga Khan (Elveția) / UPY 2025

„Am petrecut două săptămâni în Manaus, în Brazilia, unde aproximativ 10 operatori hrănesc delfinii de râu, care atrag turiştii. Am vizitat un ponton cu patru rezidenți marsuine și o plajă care atrage aproximativ șapte zilnic.

ghete arată foarte neobișnuit în comparație cu alți delfini, cu rostre incredibil de lungi – cu păr vestigial pe ei – ochi mici și corpuri groase. Ideea aici a fost să încercăm să obținem o viziune neașteptată a unui animal surprinzător despre care majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată. De asemenea, am vrut să arăt că trăiesc sub baldachinul pădurii în apă de culoarea Coca-Cola.

„Văzurea acestor delfini în fiecare zi timp de două săptămâni a făcut fotografierea lor din ce în ce mai ușoară, pe măsură ce ne-am familiarizat cu forma, mișcarea și comportamentul lor și chiar, într-o anumită măsură, cu personajele individuale.”

„Simetria atrăgătoare este combinată cu elemente grafice minimaliste și o paletă de culori restrânsă pentru a crea o compoziție puternică care comunică în mod clar anatomia și habitatul neobișnuit al delfinului de râu”, a observat Mustard. „Toate acestea și într-o lumină frumoasă.”

(Făcut cu un Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, carcasă Nauticam NA-R5, lumină naturală. f/9, 1/125th, ISO 1250)

Câștigătorul Recifelor de Corali

Caleidoscopul Culorii © Catherine Holmes (Marea Britanie) / UPY 2025

Locația lui Holmes a fost Gorgonian Passage pe insula Wayil Batan, Misool în Raja Ampat, Indonezia. „Am fost norocos să găsesc condiții perfecte, cu apă limpede și pești de momeală învolburându-se printre canioanele unui mare bommie de corali, împodobit cu corali moi verzi. Mi-am propus să surprind reciful plin de viață și culoare pentru a ne inspira pe toți să protejăm acest habitat valoros.”

„Această imagine pur și simplu țipă „coral”!” spuse Friedrich. „De asemenea, este rar să vezi o imagine verticală care funcționează bine a unui recif de corali. Distribuția luminii pe imagine este absolut frumoasă, iar reciful plin de culoare.”

(Făcut cu un Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12 mm, carcasă Nauticam, stroboscop Retra Pro cu difuzoare. f/11, 1/160th, ISO 320)

Coral Reefs Runner-up

Grădinile din Caraibe Rechinul de recif © Jenny Stock (Marea Britanie) / UPY 2025

„Umplându-mi cadrul cu fani violet și tijă poroasă de mare, m-am așezat jos pe fundul mării, ascunzându-mă pe mine și camera mea cât mai mult posibil, în speranța unei treceri apropiate de rechinul de recif din Caraibe care se învârte”, a spus Stock. „Aplecat, am așteptat momentul perfect.

„În cele din urmă, această creatură a înotat elegant în cadrul meu, cu fiorul ei vizibil în fundal, adăugând profunzime dramatică imaginii mele.

„Jardines de la Reina din Cuba a fost un parc marin național protejat cu succes din 1996. În prezent, numărul de pescuit și de vizitatori este limitat, iar arhipelagul său de recife de 90 de mile este renumit pentru coralii curați și viața marină înfloritoare. Rechinii de recif din Caraibe pot crește până la 3 m lungime și sunt unul dintre cei mai mari prădători de vârf din ecosistemul de recif.”

„Un exemplu grozav al modului în care prădătorii de vârf înfloresc într-un parc marin protejat”, a spus Rowlands. „Unghiul dramatic scăzut subliniază puterea subiectului principal, iar lumina suplimentară îngheață acțiunea și scoate în evidență culorile sănătoase.”

(Făcut cu un Canon 5D IV + 16-35mm, carcasă Nauticam, lumini Retra. f/14, 1/125th, ISO 800)

Câștigător alb-negru

Urmărind delfini © Enric Gener (Spania) / UPY 2025

„Această imagine a fost surprinsă în nordul Mării Roșii în timpul unei expediții de scufundări libere în căutarea delfinilor cu bot”, a declarat Gener. „Momentul prezintă un ritual intim de împerechere, în care mai mulți masculi – patru vizibili în imagine, deși alții erau în apropiere – urmăreau jucăuș o femelă.

„A fost un spectacol dinamic și ritualic, cu masculii angajându-se în lupte amicale și ocazional împerechendu-se cu femela, trupurile lor unindu-se pentru scurt timp pentru doar câteva secunde. În special, femela nu încerca să evadeze; ea a participat activ, jucându-se și așteptându-i.

„Întregul grup a înotat grațios și într-un ritm lent și deliberat, creând o scenă subacvatică fascinantă.”

„Această imagine arată definiția alb-negru fotografie; compoziția prinde viață odată cu trecerea atentă la monocrom”, a fost verdictul lui Friedrich. „Imagine fantastică.”

(Făcut cu un Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, carcasă Seacam, lumină naturală. f/4, 1/500th, ISO 160)

Alb-negru, locul secund

Apa Zen © James Rokop (SUA) / UPY 2025

Această imagine a fost făcută la evenimentul de trimitere a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles pentru echipa de înot artistic olimpic din SUA de la LA Expo Center. „Ca fotograf de eveniment, am putut să fotografiez echipa atât sub apă, cât și de pe uscat”, a spus Rokop.

„În această fotografie, înotătorul se încălzește înainte de demonstrația echipei a rutinelor Olimpiadei de la Paris din 2024, stând pe fundul piscinei, angajat într-un exercițiu de respirație.

„Înotătorii artistici au o capacitate pulmonară incredibilă și sunt capabili să realizeze aceste fapte neobișnuite, cum ar fi să stea pe fundul piscinei fără efort. Acesta a fost singurul înotător care folosea fundul piscinei astfel pentru încălzire și vederea neobișnuită mi-a captat imediat atenția. Imaginea a evocat un sentiment de pace și calm.”

„O compoziție precisă care funcționează atât de strălucit în alb și negru, creând o imagine frumoasă, plină de liniștea lumii subacvatice”, a spus Mustard. „Nu am știut asta în timpul jurizării, dar ne place în mod deosebit că această imagine a fost observată și nu pozată.”

(Făcut cu un Canon R3 + 35mm, carcasă Ikelite, lumină naturală. f/3.2, 1/1000th, ISO 125)

Câștigătorul și Fotograful subacvatic al anului 2025

Aurora Subacvatică © ruruka (Coreea) / UPY 2025

„Am călătorit pentru prima dată la Cancun, Mexic, pentru o filmare acum doi ani și de atunci am fost captivat de farmecul lui”, a spus Ruruka. „În aceste zile, mă trezesc vizitând frecvent Cancun. De unde locuiesc, este o călătorie foarte lungă – aproximativ 24 de ore cu avionul – dar acest loc se aliniază perfect cu direcția mea. fotografie și oferă o varietate de oportunități de fotografiere.

„Pentru a surprinde această fotografie, am vizitat-o ​​în timpul sezonului ploios de vară și am lucrat cu un ghid local coreean ca model.”

„Imagine extraordinară cu un standard tehnic ridicat și post-producție perfectă!” spuse Friedrich. „Scafandrul este bine poziționat în raportul de aur, fără a fi în fața nimicului. Echilibrul luminii din exterior care cade în peșteră este doar o repetiție excelentă și arată despre ce este imaginea.”

(Făcut cu un Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, carcasă Nauticam, lumină naturală. f/9, 1/60th, ISO ISO 800)

Pe locul doi și viitor

Întâlniri apropiate de tip Giant © Christian Hut (Singapore) / UPY 2025

„Fotografierea balenelor cu cocoașă din Tonga a fost pe lista mea de dorințe de mult timp și cu siguranță nu a dezamăgit”, a spus Hut. „De fiecare dată când intri în apă este diferit, fiecare balenă având o personalitate unică, iar atitudinea lor față de înotători se schimbă adesea pe parcursul zilei.

„Cele mai incitante, desigur, sunt întâlnirile în care curiozitatea balenelor se potrivește cu a ta și, în mod clar, acesta a fost cazul acestei perechi mamă-vițel. Am putut petrece câteva ore cu ei în timp ce navigau în jurul insulelor Vava'u, alternând între călătorii, odihnă și joacă.

„Această fotografie, făcută când cei doi au traversat un recif de mică adâncime, rămâne una dintre imaginile mele preferate din acea zi uimitoare.”

„Ce întâlnire de vis între o mamă și un vițel!” spuse Mustard. „Reciful oferă balenelor un sentiment fantastic de scară, arătând cu adevărat dimensiunea lor, adăugând în același timp interes și profunzime vizuală compoziției. Vorbiți despre totul se adună...”

(Făcut cu un Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, carcasă Nauticam, lumină naturală. f/11, 1/250 ISO 800)

Câștigător compact

Frumusețea mlaștinii © Bryant Turffs (SUA) / UPY 2025

Turffs a surprins această imagine într-una dintre locațiile sale preferate din Parcul Național Everglades, atras de mediul său prevestitor, „ape limpezi, lumina care se filtrează prin chiparoși și speciile de pești, atât native, cât și introduse”.

„Am revăzut acest loc de multe ori încercând să surprind diferite subiecte și lumina potrivită”, a spus el. „Nivelurile apei variază semnificativ, uneori se usucă complet, în diferite perioade ale anului.

„Speciile de pești sunt în flux constant, iar această locație este adesea dominată de exotice. În mod ironic, cu această ocazie, nu m-am gândit prea mult și mă bucuram de peisaj când acest garson din Florida s-a poziționat perfect în cadrul GoPro-ului meu.”

„O compoziție tridimensională uimitoare care plasează acest grai din Florida rar văzut în habitatul său de mlaștină”, a remarcat Mustard. „Este, sincer, uimitor că această imagine este realizată cu o cameră GoPro simplă, demonstrând cât de mulți oameni au deja tot echipamentul de care au nevoie pentru a face fotografii subacvatice frumoase.”

(Făcut cu un obiectiv GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultra Wide, carcasă GoPro Supersuit, lumină naturală. f/2.8, 1/180th, ISO 791)

Pe locul doi compact

Pește broască uriaș © Enrico Somogyi (Germania) / UPY 2025

„În timp ce faceam scufundări în Anilao, în Filipine, am găsit acest frumos pește-broșcă uriaș la o adâncime de aproximativ 15 m”, a spus Somogyi. „Am încercat să obțin o poză cu o lumină de fundal colorată și un fundal cu pești mici și soare. După câteva cadre am primit această poză și am fost foarte fericit.”

„O imagine mare dintr-un compact mic, perfect iluminat, cu destule evidențieri complementare, nu prea strălucitoare”, a rezumat Rowlands. „O stropire de soare și un zgomot de pești mici produc o combinație impresionantă pentru a completa pachetul de la campionul nostru Compact în vigoare.”

(Făcut cu un Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, carcasă Fantasea, două stroboscopice Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000th, ISO 125)

Câștigătorul British Waters pentru unghi larg și Fotograful subacvatic britanic al anului 2025

Pecetea curioasă © David Alpert (Marea Britanie) / UPY 2025

Alpert consideră că North Devon este „cu ușurință una dintre cele mai frumoase linii de coastă din Marea Britanie. Stânci înalte și zimțate bătute de o mare neiertătoare. Cu cea de-a doua cea mai mare schimbare de maree din lume, curentul de ieșire se lovește de valuri și vântul care vin din Atlanticul de Nord. Stai înapoi și minunați-vă.

„Ferestrele pentru scufundări sunt limitate, așa că m-am stabilit în zonă timp de două luni anul trecut, explorând diferite locații. Această fotografie arată o focă gri din largul insulei Lundy, o zonă marină protejată din 1973.

„Focile sunt creaturi încântător de curioase, mai interactive decât orice altă specie cu care m-am scufundat în întreaga lume. Pe scurt, devin unul dintre puținii privilegiați, trecând podul în lumea unui animal sălbatic simțitor.”

„În competiția UPY vedem de obicei o mulțime de imagini cu foci, în special la categoriile britanice”, a spus Friedrich. „Odinioară am fost o atingere blândă pentru aceste imagini, dar după ce am văzut atât de multe acum, standardele mele sunt foarte înalte.

„Totuși, această imagine este cu adevărat uimitoare! Așa bine încadrat în alge și cu lumina care vine din spate în apele puțin adânci. Compoziția este completată de aspectul curios al sigiliului către fotograf. Un portret excelent.”

(Făcut cu un Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, carcasă Nauticam, două stroboscope Inon Z330. f/8, 1/200th, ISO 200)

Pe locul doi la British Waters

Caracatiță ondulată (Eledone cirrhosa) Cu Coral Moale © Templul Simon (Marea Britanie) / UPY 2025

„Întâlnirile mele cu caracatițele din Marea Britanie sunt de obicei neplanificate”, a spus Temple, iar aceasta din Lochcarron din Scoția nu a făcut excepție. „Era începutul lunii mai și vizibilitatea era slabă. Mi-am ales cel mai mare obiectiv și am plănuit să merg în derivă de-a lungul recifului odată cu marea, captând tot ce puteam printre coralii moi.

„La jumătatea scufundării, curentul a crescut în mod neașteptat, transformând deriva noastră blândă într-o plimbare rapidă. Apoi am văzut-o: o caracatiță cocoțată sus pe peretele recifului. Am lovit puternic împotriva curentului, ridicând camera în timp ce mă observa calm.

„Valea a fost necruțătoare și am reușit doar patru lovituri înainte de a mă îndepărta. În timp ce mergeam în derivă, m-am uitat înapoi pentru o ultimă privire. Caracatița a rămas, aparent netulburată de întâlnirea noastră, dar în afara razei.”

„O fotografie excelentă a unui subiect emblematic din Marea Britanie care este văzut din ce în ce mai mult pe țărmurile noastre”, a comentat Rowlands. „Iluminarea slabă evidențiază culorile pastelate, iar peisajul se retrage din cadru pentru a crea o profunzime perfecționată de un contact vizual excelent și o ipostază clasică.”

(Făcut cu un Nikon D500 + 10.5 mm, carcasă Aquatica, stroboscop Inon Z-240 Type 4. f/8, 1/125th, ISO 400)

Câștigătorul British Waters Macro

Autostopul © Dan Bolt (Marea Britanie) / UPY 2025

„Ocazional am întâlnit această medusa Neoturris pileata in apa deschisa dar nu făcusem o fotografie decentă cu unul”, a spus Bolt despre această întâlnire din Scoția. „Cu această ocazie, totuși, eu și prietenul meu i-am vizat în mod special pe ei și pe alte creaturi similare pentru a încerca să exploreze ideea oportunităților fotografice de „apă neagră” din Marea Britanie.

„Din multe, multe imagini pe care le-am făcut în acea zi, aceasta a dezvăluit un crustaceu larvar în clopotul medusei. Cadrele de ambele părți ale acestei capturi arată că larva de crab (sau homar) se află de fapt în exteriorul clopotului, dar în acest moment era perfect pe partea opusă față de mine – de aici și efectul de a fi conținut în corpul transparent.”

„Aceasta este o meduză frumoasă și rar văzută, dar momentul uimitor vine într-adevăr când vezi creveții care fac autostopul prin clopoțelul transparent”, a spus Mustard. „Uimitor, surprinzător și inedit.”

(Făcut cu un OM Systems OM-1 + Panasonic 45 mm macro, carcasă AOI, două stroboscopice Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250th, ISO 250)

Pe locul al doilea pentru British Waters Macro

Fluo Spiny Squat Homar © James Lynott (Marea Britanie) / UPY 2025

Această imagine a fost făcută la Inveraray, Loch Fyne din Scoția. „Acest site este cunoscut pentru că găzduiește multe anemone frumoase de artificii la adâncimi mici, dar are și o țeavă veche acoperită cu blocuri de beton, care găzduiește multă viață, inclusiv homarul ghemuit.

„Acești homari ghemuiți se găsesc, de obicei, agățați cu susul în jos de bolovani / surplombi și dispar în momentul în care este apăsat declanșatorul camerei. Cu toate acestea, în această scufundare de noapte, ei rătăceau în aer liber și nu păreau să le deranjeze să fie făcute câteva poze.

„Acești homari ghemuiți prezintă cea mai strălucitoare fluorescență pe care am văzut-o la crustacee și am fost foarte mulțumit de această scufundare să pot captura întregul animal în cadru. Am folosit filtre de excitație pe strobe, împreună cu un filtru de barieră galben în fața lentilei pentru a capta fluorescența.”

„Explorarea fluorescentă de către James a apelor britanice a dezvăluit un alt subiect uimitor atunci când este fotografiat cu această tehnică”, a spus Mustard. „Puțin mai mult contrast în procesare, o decupare mică și o rotație în verticală și această fotografie cu adevărat memorabilă ar fi putut merge până la capăt...”

(Luat cu un sistem OM OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, carcasă AOI, două filtre Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50th, ISO 500)

Câștigătorul British Waters Living Together

Rusty Haven © Dan Bolt (Marea Britanie) / UPY 2025

Această imagine făcută în Lochcarron din Scoția „arată capacitatea naturii de a profita la maximum de o situație proastă”, a spus Bolt. „Blocul de fier și lanțul greu țin de fapt o barjă mică la suprafață, unde scafandrii locali își depozitează echipamentul.

„Barja în sine este un sistem de recif plutitor în sine, iar blocurile de ancorare au atras și multe specii.

„De fapt, exersam pentru un alt fotografia subacvatică concurență când am făcut această fotografie. Pentru câteva zile înainte de o competiție de „splash in” din ziua respectivă, acest crab a fost constant în această poziție sau foarte aproape. Din păcate, în ziua aceea nu era de văzut nicăieri. Din fericire pentru mine însă, asta însemna că am putut să-mi folosesc fotografiile de antrenament pentru UPY!”

„Un unghi bine ales pentru a include doar suficient fundal pentru a combina profunzimea vizuală cu locația”, a spus Rowlands. „Velele de lanț pornesc puternic în prim-plan, apoi se retrag delicat din scenă, în frunte cu micul pește curios care intră în partea de sus a cadrului. Un câștigător demn.”

(Luat cu un OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, carcasă AOI, două stroboscope Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50th, ISO 640)

Pe locul doi în British Waters Living Together

Respirați adânc © Guy Trees (Marea Britanie) / UPY 2025

„Pe măsură ce algele marine fac fotosinteza în jurul nostru, căutăm refugiu din ritmul rapid al vieții de zi cu zi sub valuri, unde este liniște”, a spus Trees despre această fotografie făcută în Golful Balaclava, Portland. „Ne relaxăm, ritmul cardiac încetinește; pentru mulți oameni, oceanul oferă un loc pentru a-și găsi pacea.

„Fără o configurație prealabilă și doar iluminare ambientală, această fotografie surprinde un apneist într-un moment de liniște în timp ce își croiește drum prin alge. Prea devreme, ieșim la suprafață pentru aer.”

„Peisaj frumos care se completează cu o poziție foarte frumoasă de model”, a rezumat Friedrich. „Atmosfera fotografiei și încadrarea plăcută sunt cu adevărat bine făcute, cu modelul zâmbind și îmbrăcat atât de frumos. Doar aripioarele ar fi putut fi și ele în cadru, nimic altceva de criticat!”

(Făcut cu un Nikon D850 + 14-24mm f2.8, carcasă Nauticam, lumină naturală. f/2.8, 1/640th, ISO 200)

Fotograful anului pentru conservarea marinei Salvați mările

1 / 200,000,000 © Robert Marc Lehmann (Germania) / UPY 2025

„Acest rechin tigru este doar unul dintre aproximativ 200 de milioane de rechini care își pierd viața în fiecare an din cauza oamenilor”, a spus Lehmann despre această fotografie surprinsă în Indonezia. „De când aveam șase ani (35 de ani+), am studiat intens rechinii. În toți acești ani, aproape nimic nu s-a schimbat și asta este frustrant.

„Rechinii își protejează habitatul, marea, prin funcția lor ecologică de „poliție sanitară”. Peste un miliard de oameni depind de mare în fiecare zi și toți respirăm oxigenul care este în mare parte produs în mare. Dacă continuăm să eradicăm animalele care ne păzesc cel mai mare și cel mai important habitat, ne luăm propriul mijloc de existență.

„Și de aceea am luptat pentru ca oamenii să vadă și să înțeleagă rechinii prin ochii mei. De fiecare dată când fac o astfel de fotografie, mă doare, dar prin imagini pot inspira milioane de oameni să înțeleagă rechinii și situația lor și să facă diferența.”

Alex Mustard a descris fotografia ca fiind „o imagine uimitoare, povestitoare, cu patru bărbați care transportă pe uscat acest uriaș prădător oceanic. Lumina este frumoasă, compoziția captivantă și sincronizarea, surprinzând gestul pescarului, este perfectă.

„Deși este o întâmplare cotidiană și legală în majoritatea locurilor, bărbatul care întinde mâna să oprească fotografia dezvăluie ceea ce conștiința lui ia în calcul ceea ce fac. Puternic fotografie. "

(Făcut cu un Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF la RF Mount. f/5.6, 1/6400th, ISO 1000)

Save Our Seas Fotograful anului pentru conservarea marinei, locul secund

Boat Strike Victim © Henley Spires (Marea Britanie) / UPY 2025

Această fotografie a fost făcută în Baja din Mexic California Sur, unde cadavrul unei țestoase marine oferă o fereastră către viață și moarte în oceanul deschis. „Cipăturile din carapacea țestoasei au oferit dovezi clare că aceasta a pierit din cauza unei lovituri cu o barcă – o moarte nenaturală și o reamintire emoționantă că aceste animale trebuie să împartă oceanul cu o prezență umană în continuă creștere”, a spus Spiers.

„Totuși, chiar și în moarte, țestoasa a devenit un vas pentru viață. Departe, în mare, fiecare bucățică de flotă, fie că este naturală sau creată de om, devine o formă de plută de salvare inversată. Peștii mici folosesc orice structură pe care o pot găsi pentru a se ascunde de prădători. Aici, cadavrul în descompunere al țestoasei a fost adoptat rapid ca refugiu de puii de pești.”

„Acesta este un subiect clar, pe mesaj în sine, dar unghiul în sus creează reflexii vizuale impresionante, acoperite de dezvăluirea delicată a suprafeței”, a spus Rowlands. „O imagine cu atât de multe detalii vizuale, dar cu un singur mesaj. Perfect și îngrozitor în măsuri egale.”

(Făcut cu un Nikon D850 + Nikonos 13mm, carcasă Nauticam, lumină naturală. f/22, 1/500th, ISO 800)

